7 аналогов ChatGPT: чем можно заменить популярную нейросеть для генерации текста

Развитие нейросетей открыло новые возможности для создания текстов и визуального контента в разных сферах. Среди многообразия платформ, безусловно, выделяется ChatGPT, который для многих пользователей стал незаменимым помощником и интеллектуальным компаньоном, способным вести диалог. Однако не все знают, что существует ряд доступных и удобных в работе нейросетей, которые могут заменить ChatGPT в решении разных задач. «Газета.Ru» составила подборку популярных платформ, доступных российским пользователям.

Что такое нейросети и зачем они нужны

Нейросети – сложные компьютерные модели, обученные на огромных массивах данных. Они имитируют работу человеческого мозга, позволяя решать разнообразные задачи, в том числе:

Генерация текста. Написание статей, постов для социальных сетей, сценариев, рекламных текстов и т.д.



Написание статей, постов для социальных сетей, сценариев, рекламных текстов и т.д. Обработка текста. Перевод с одного языка на другой, рерайт, редактирование, создание конспектов, краткой выдержки и т.д.



Перевод с одного языка на другой, рерайт, редактирование, создание конспектов, краткой выдержки и т.д. Генерация изображений. Создание уникальных иллюстраций на основе текстового описания.



Создание уникальных иллюстраций на основе текстового описания. Обработка изображений. Улучшение качества, изменение стиля, создание коллажей и т.д.



Улучшение качества, изменение стиля, создание коллажей и т.д. Ответы на вопросы. Поиск информации, справочных данных.

Однако, несмотря на все фантастические возможности, которые открывают нейросети, у них есть недостатки и ограничения, поскольку системы зависят от данных, на которых они были обучены. Главный минус — возможная неточность информации. Нейросети могут допускать ошибки, особенно в отношении малоизвестных фактов и событий. Получив готовый текст, обязательно проведите фактчекинг. Чем более специфична тема, о которой вы пишите, тем выше вероятность неточностей и даже «перевирания» фактов со стороны нейросети.

В чем особенности ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) — это языковая модель, разработанная компанией OpenAI. Нейросеть способна генерировать текст, отвечать на вопросы, вести осмысленные диалоги. Она обучалась на огромном массиве текстовых данных, включая книги, статьи, сайты и иные источники. В процессе обучения нейросеть научилась понимать структуру языка, улавливать контекст и генерировать тексты, которые по качеству и смыслу близки к написанным человеком.

Основная технология, лежащая в основе ChatGPT, — трансформер. Это особая архитектура нейронной сети, которая позволяет обрабатывать последовательные данные параллельно, что значительно ускоряет процесс обучения и позволяет создавать модели, способные понимать сложные взаимосвязи в данных.

ChatGPT способен генерировать текст практически любого жанра и стиля, отвечать на разные вопросы, предоставлять справочную информацию, делать переводы на другие языки. Работа с этой нейросетью похожа на взаимодействие с живым человеком. Искусственный интеллект ведет диалог с пользователем, учитывая контекст и предыдущие вопросы.

Благодаря своей многозадачности, скорости, доступности, «умению» адаптироваться к потребностям пользователя и простоте использования ChatGPT завоевал популярность и признание.

Но в России есть и другие доступные нейросети с широким спектром возможностей, которые могут помочь в решении разнообразных задач – от написания текстов и создания изображений до генерации музыки и видео. Используйте их возможности и экспериментируйте с созданием контента с помощью искусственного интеллекта.

Sber GigaChat

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Описание: нейросеть создана компанией Сбер в 2023 году. Это мощная модель для решения широкого круга задач.

Функции: генерация текстов, изображений, открыток, ответы на вопросы, написание кода, перевод, редактирование, создание медитаций и т.д.

Особенности: развитые способности к пониманию контекста, генерация текстов высокого качества, интеграция с продуктами Сбера.

Доступ: бесплатно (требуется авторизация), доступен через веб-интерфейс и API.

Для начала работы в полной версии GigaChat пройдите авторизацию через Sber ID или по номеру телефона. Чтобы сделать взаимодействие с нейросетью более очеловеченным, можно выбрать одного из четырех персонажей, от имени которого будет действовать GigaChat.

YandexGPT

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Описание: нейросеть разработана компанией «Яндекс» в 2023 году. Это мощная языковая модель, способная генерировать связный и креативный текст.

Функции: генерация текстов разных жанров и стилей, ответы на вопросы, создание конспектов, написание рефератов, перевод текстов и т.д.

Особенности: хорошая адаптация, понимание контекста, генерация текстов, неотличимых от человеческих. Интеграция с другими сервисами Яндекса.

Доступ: бесплатно, доступен через веб-интерфейс и API.

Сейчас пользователям доступна версия YandexGPT 3. Взаимодействовать с нейросетью можно через запросы в поисковой строке. Вы задаете вопрос — YandexGPT генерирует ответ с указанием источников информации. Удобный вариант — установить специальный браузер. Для работы с нейросетью нажмите на значок Алисы и опишите задание, которое необходимо выполнить.

Gerwin

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Описание: мультифункциональная нейросеть, созданная российскими разработчиками в 2022 году.

Функции: генерация текстов, в том числе статей, постов, слоганов, описаний товаров, сценариев, рерайтинг, создание контент-планов, генерация и обработка изображений и т.д.

Особенности: генерация текстов разных стилей и форматов. Готовые шаблоны упрощают работу. Нейросеть ориентирована на маркетинговые тексты и бизнес.

Доступ: платная подписка (стоимость пакета от 280 руб. до 150 тыс. руб.), есть бесплатный тестовый пакет. Gerwin доступен через веб-интерфейс, продукт можно интегрировать с различными сервисами и инструментами через API.

Gerwin — отличный помощник для маркетологов, создателей контента, представителей бизнеса. Позволяет мгновенно генерировать продающие посты для соцсетей, карточки товаров для маркетплейсов, описания для видео, комментарии к статьям, викторины, пресс-релизы и много других полезных видов текста.

Rytr

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Описание: зарубежная AI-платформа для генерации текста, в основе которой лежит модель GPT-3 от OpenAI. Нейросеть поддерживает несколько десятков языков, в том числе русский.

Функции: генерация текстов, в том числе статьей, постов, описаний, песен, обзоров и т.п., создание изображений, генерация идей. Есть чат-бот, через который можно вести диалог.

Особенности: можно выбрать тональность текста – от напористого, откровенного до вдумчивого и повседневного. Также в текст можно добавить ключевые фразы.

Доступ: Rytr работает по платной подписке (от $7,5 до $24,17 в месяц), а также предлагает бесплатный тарифный план с ограниченным функционалом для ознакомления с платформой. Нейросеть доступна через веб-интерфейс, интегрируется с другими инструментами и сервисами через API.

Для начала работы в Rytr зарегистрируйтесь через электронную почту или Google. Выберите язык по умолчанию, тональность сообщения, формат текста и опишите задачу.

Chad AI

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Описание: российская Al-платформа, сочетающая возможности генерации текста и изображений. Она комбинирует функционал разных нейросетей, проста в использовании.

Функции: генерация текстов, в том числе статей, постов, рекламных описаний, объявлений, заголовков и др., создание изображений, рерайтинг и т.д.

Особенности: универсальный инструмент, ориентированный на простоту и доступность. Возможность гибких настроек и разнообразие шаблонов.

Доступ: есть бесплатный тариф с ограниченным функционалом (до 7 запросов в день) и платные тарифы (от 290 до 1690 руб. в мес.), стоимость зависит от объемов текста.

Для начала работы в Chad AI выполните вход в систему, определите свой тарифный план. Затем составьте запрос. Можно воспользоваться готовыми шаблонами.

АiWriteArt

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Описание: AI-инструмент для создания текстов и изображений на основе ChatGPT. Объединяет возможности генерации текста, иллюстраций и даже художественного арта.

Функции: Генерация текстов — статей, постов, рекламных рассылок и описаний, писем, стихов и т. д., создание изображений — как реалистичных фотоиллюстраций, так и художественного арта, редактирование, рерайтинг, генерация идей.

Особенности: ориентация на креативность и художественную направленность.

Доступ: AiWriteArt работает по платной подписке (от 200 до 5500 руб. в мес.) и предлагает разные тарифные планы, в зависимости от потребностей пользователя. Возможен бесплатный тарифный план на 3 дня. Доступен через веб-интерфейс, имеет возможность интеграции с другими сервисами и платформами.

Для старта работы зарегистрируйтесь в AiWriteArt и выберите подходящий тарифный план. Для бесплатного периода запросите промокод через Telegram-бот.

TurboText

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Описание: Нейросеть, разработанная резидентом Сколково. Платформа использует мощные языковые модели, обученные на огромных массивах данных, что обеспечивает высокое качество генерируемого контента.

Функции: генерация текстов — статей, рекламы, описаний, лендингов, создание и обработка фото, картинок, генерация музыки и видео, создание дипфейков, перевод с одного языка на другой, рерайтинг.

Особенности: ориентация на качество текста, адаптивность к разным форматам. В тарифе PRO можно воспользоваться чатом «Всезнайка», который выполнит поставленные задачи и ответит на вопросы. Можно применить технологию «магического текста»: проверить текстовый материал на уникальность, привлекательность, кликабельность, придумать заголовок, поработать над стилистикой, улучшить показатели SEO и даже выяснить «тошнотность».

Доступ: TurboText работает по платной подписке (от 440 до 13200 руб. за период 90 дней) и предлагает разные тарифные планы в зависимости от объема задач. Есть 30-дневный бесплатный пробный период с ограниченным функционалом.

Для начала работы с нейросетью зарегистрируйтесь через электронную почту или соцсети и выберите тарифный план.