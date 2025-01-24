Шахматы и бизнес: зачем Freedom Finance поддерживает чемпионат мира в Нью-Йорке

В самом сердце мирового финансового центра, Нью-Йорке, в конце декабря 2024 года прошел Чемпионат мира по рапиду и блицу, спонсором которого в третий раз выступил международный холдинг Freedom Holding Corp. Турнир собрал более 300 сильнейших шахматистов мира, включая Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего. Как поддержка этого вида спорта стала не только продолжением инициатив компании, но и инструментом, который помогает популяризировать Казахстан на мировой арене — в материале «Газеты.Ru».

Общий призовой фонд соревнований составил $3 млн, а само мероприятие стало не только значимым событием в мире шахмат, но и площадкой для продвижения игры на глобальном уровне.

«Величие, динамика, многокультурность и невероятная энергия Нью-Йорка, который называют «столицей мира», сделали его отличным местом для встречи сильнейших и подведения итогов сезона», — отметил CEO Freedom Finance Тимур Турлов.

Почему шахматы важны для Freedom Finance?

Для Freedom Holding шахматы — это больше, чем просто спорт. Это универсальный язык, объединяющий людей и культуры, подчеркивает основатель компании Тимур Турлов, который также возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию (KazChess).

«Шахматы учат мыслить стратегически, принимать решения под давлением и ценить каждую фигуру на доске. Как и в бизнесе, доверие здесь играет ключевую роль — оно как король на шахматной доске, без которого рушится вся партия», — отмечает глава Freedom Finance Турлов.

Поддержка чемпионата в Нью-Йорке стала не только продолжением инициатив компании, но и инструментом, который помогает популяризировать Казахстан на мировой арене.

close Freedom Holding Corp.

Турнир в цифрах и фактах

• Участники: 187 мужчин и 116 женщин из более чем 50 стран.

• Призовой фонд: по $1,5 млн на женский и мужской турниры. Победители получили по $90 тыс.

• Формат: Турнир по рапиду состоял из 13 раундов для мужчин и 11 для женщин, а блиц прошел в два этапа с финалами для лучших игроков.

• Победители: Чемпионом мира по рапиду стал 18-летний Володар Мурзин (россиянин выступает под флагом FIDE), у девушек Хампи Конеру из Индии. В блице — китаянка Жу Венжун (женская категория), у мужчин впервые в истории подберу разделили Карлсен и Непомнящий (после нескольких матчей вничью).

Конференция Wall Street Gambit: шахматы и финансы

В рамках турнира прошла конференция Wall Street Gambit, где шахматы были рассмотрены как инструмент финансовой стратегии. Среди участников были легенды шахмат Магнус Карлсен и Вишванатан Ананд, а также видные экономисты Кен Рогофф и Боаз Вайнштейн. Они обсудили параллели между стратегиями в шахматах и инвестициями, включая управление рисками, прогнозирование и лидерские навыки.

Тимур Турлов в своем выступлении на конференции подчеркнул: «Шахматы — это как экосистема Freedom Finance: каждая фигура выполняет свою задачу, взаимодействие между ними должно быть выстроено идеально. Это требует глубокого анализа, проактивного подхода и доверия».

Он отметил еще одну связь между шахматами и цифровой экосистемой: как в игре необходимо предугадывать действия соперника и строить стратегию на несколько шагов вперед, так и в экосистеме важно проактивно предлагать клиентам решения, которые отвечают их потребностям, иногда даже прежде, чем они осознают их.

Участники сошлись во мнении, что, как и в шахматах, лидерам в бизнесе важно умение сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях, концентрацию на задаче, а также вести команду к общей цели.

Казахстан и шахматы: глобальная миссия

Будучи президентом Казахстанской федерации шахмат, Тимур Турлов активно продвигает этот интеллектуальный спорт как внутри страны, так и на международной арене. За последние два года Казахстан закрепил за собой роль как одной из ведущих шахматных держав.

В 2024 году казахстанские спортсмены завоевали 160 медалей (в том числе 55 золотых), что является рекордом.

Вот лишь несколько ярких примеров за последнее время:

• Женская сборная страны завоевала серебро на Шахматной олимпиаде.

• Юный Казыбек Ногербек стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет.

• Проведено более 90 турниров, включая Чемпионат мира FIDE в Алматы.

Поддержка шахмат вписывается в стратегию Freedom Finance по продвижению Казахстана как современной страны с большими перспективами.

«Казахстан — это не только нефть и газ. Это также большой человеческий капитал и инновационный потенциал, — отметил Турлов. — Уровень конкурентоспособности казахстанцев в шахматах очень высок, и я вижу ощутимый прогресс, который показывает национальная сборная от соревнования к соревнованию. У нас есть плеяда выдающихся юных шахматистов, которые еще заявят о себе на международной арене. И мы, как холдинг, рады предоставить этим талантливым ребятам возможность показать себя и добиться успеха».

В 2024 году Казахстан при поддержке Freedom Finance провел 92 турнира, что почти в три раза больше, чем в 2023-м.

Также было инициировано создание Международной федерации школьных шахмат, которая начинает работу в 2025 году. Кроме того, успешно двигается проект «Шахматы в образовании», который охватил свыше 20 тыс. казахстанских школьников. В 2025 году шахматам должны появиться еще в 1000 школ страны в качестве дисциплины.

close Казахстанская Федерация шахмат

Шахматы как бизнес-стратегия

Поддержка шахматных турниров предоставляет Freedom Holding доступ к глобальной аудитории, притом что компания уже работает более чем в 22 странах. Игра популярна среди финансовых элит, академиков и предпринимателей, что позволяет компании укреплять свои позиции на новых рынках и развивать связи с потенциальными партнерами.

«Так, к примеру, в шахматы играют около 20% населения США. Мы уверены, что их популярность будет только расти. Для нас это способ расширить наше влияние и показать миру возможности Казахстана», — подчеркнул Тимур Турлов.

Он также добавил, что партнерство с FIDE в организации крупных турниров делает Freedom Finance более узнаваемым в Азии, Европе, США и во всем мире среди любителей шахмат.

«Фридом Финанс» не планирует останавливаться на достигнутом. По словам Турлова, компания продолжит спонсировать крупные шахматные турниры и инициировать новые проекты. Своим участием в таких инициативах холдинг показывает, как спорт, интеллектуальное развитие и бизнес могут идти рука об руку, создавая новые возможности и укрепляя международные связи. Так, в 2024 году Freedom Holding Corp. выделил на поддержку Казахстанской федерации шахмат 4,5 млрд тенге (около 773,4 млн рублей).