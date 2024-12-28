Тайная суперсила Росаккредитации. Как ФСА управляет рынком оценки соответствия

На рынке оценки соответствия продолжает развиваться конфликт между регулятором в лице Федеральной службы по аккредитации (ФСА) и участниками рынка — аккредитованными лицами. ФСА требует от бизнеса игры по новым правилам, при этом не объясняя их. И хотя замминистра экономики Алексей Херсонцев, курирующий Росаккредитацию, на протяжении последних лет много говорил об «инфраструктуре доверия» между регулятором и игроками рынка, по мнению последних, пока складывается игра «в одни ворота». Подробности этого конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Законность и возможную избирательность уже проведенных службой масштабных проверок, по результатам которых было аннулировано более тысячи сертификатов, по просьбе предпринимателей уже проверяет Генпрокуратура — «Газета.Ru» рассказывала об этом 13 декабря. Материал вызвал живой отклик у игроков рынка, и в редакцию стали поступать истории участников рынка о том, что происходит сейчас, и просьбы о помощи, потому что отчаялись достучаться до регулятора сами.

Как рассказали «Газете.Ru», служба нашла способ при желании дискриминировать практически любого игрока через временные запреты на деятельность сотрудника, через дисквалификацию экспертов. Издание запросило подробности и у бизнеса, и у регулятора — ведь вопрос, с одной стороны, социальный, а с другой стороны — это вопрос обеспечения честной конкуренции.

Запрос

«Около ста аккредитованных лиц лишили аккредитации, после этого участники рынка начали, разумеется, как-то пытаться восстановиться на нем. Но для любой аккредитации нужны эксперты, нужно нанять квалифицированных сотрудников. Но если среди ваших специалистов хотя бы один окажется носителем «черной метки ФСА», вся длительная и затратная процедура подготовки аккредитации будет легко умножена на ноль. Причем заранее проверить наличие каких-либо претензий ФСА к человеку никак нельзя», — говорит гендиректор компании «Инженерная безопасность» Денис Кременчугский.

Оказалось, что существовавшая и до этого проблема непрозрачности дисквалификации экспертов теперь оборачивается настоящей рулеткой — ставки высоки, а шансы выиграть мизерны. Правила игры максимально непрозрачны: нельзя понять, кто именно, за что, на какой срок и с какого момента получает дисквалификацию. Эту непрозрачность Росаккредитация сознательно или несознательно сохраняет.

«Газета.Ru» обратилась в службу за официальными разъяснениями. Что получилось: во-первых, служба просто не ответила на первые четыре вопроса и начала сразу с пятого. Во-вторых, первое же предложение содержит ссылку на некий вышеуказанный критерий — то есть кусок текста просто вставили безо всякой попытки адаптировать. А в-третьих, ответы на оставшиеся три вопроса совершенно не разъясняют сути дела.

Зато содержат следующий пассаж: «В силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, что свидетельствует о свободе предпринимательской деятельности посредством принятия самостоятельных управленческих решений».

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Суть проблемы

Обсуждаемый запрет на деятельность одновременно регулируется двумя нормативно-правовыми актами — Решением №100 и Постановлением №1236.

Первое — это решение Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении Порядка включения аккредитованных органов по оценке соответствия в Единый реестр, а также его формирования и ведения.

Второе — Постановление уже нашего российского правительства — об утверждении Правил принятия решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия и об исключении из него.

Требования этих правовых актов разные, и они местами противоречат друг другу.

«Начнем хотя бы с того, что Решение ЕАЭК №100 устанавливает критерии включения в единый реестр. И запрещает на национальном уровне устанавливать свои критерии. А Постановление №1236 описывает не только включение, но и исключение из реестра. И, конечно, устанавливает свои критерии. Выходит, что «включаешься» ты по одним критериям, а «выключают» тебя по другим», — говорит наш собеседник.

Так, Постановление №1236, например, содержит, понятие «ключевой персонал», которого нет в Решении №100, под который можно подвести очень широкий круг лиц, включая генерального директора и учредителя юрлица, которое создавало аккредитованный орган. По «1236» срок дисквалификации составляет 2 года, но он может вообще не применяться, если причина исключения из Единого реестра не связана с решениями людей.

Решение

Законодательство, конечно, нужно приводить в порядок, но делать это пока никто не спешит. Пока ФСА может фактически произвольно решать, кого и за что на уровне отдельных специалистов дисквалифицировать, и благодаря этому получает теневой и непрозрачный, но очень эффективный инструмент управления составом игроков на рынке. И это, конечно, рычаг для коррупции, который как то ружье на стене — уж если висит, то однажды обязательно выстрелит.

Но пока ситуация такова: российские эксперты и их семьи остаются без средств к существованию, а рынок крутит пальцем у виска и уходит в другие страны ЕАЭС — Казахстан, Армению и Киргизию, где регуляторы ведут себя более предсказуемо.

Что можно было бы сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Для начала необходим простой и быстрый онлайн-сервис по проверке потенциального сотрудника на наличие запретов — здесь и сейчас. Следом или одновременно ФСА следовало бы четко разъяснить актуальную и применяемую сейчас механику запретов для экспертов аккредитованных лиц. В более долгой перспективе нужно снять противоречия в требованиях национального и союзного законодательства, а также доработать и наконец запустить процедуры отдельной аккредитации экспертов — это стало бы существенным признаком того, что на рынке оценки соответствия наведен порядок.