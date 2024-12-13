«ФСА — выстрел в ногу. Или в голову?»: регулировали-регулировали, да не вырегулировали ФСА аннулировала 1 127 сертификатов соответствия с начала 2024 года

С начала текущего года 1 127 сертификатов соответствия аннулировано Федеральной службой по аккредитации (ФСА) — таковы промежуточные итоги деятельности Росаккредитации, которые подвел на форуме «Антиконтрафакт» замруководителя службы Максим Залазаев 10 декабря. Но если ФСА гордится своими показателями, то представители бизнеса говорят о возможном коллапсе рынка оценки соответствия, который неминуемо отразится и на простых гражданах России.

Руководители 16 аккредитованных лиц, которых затронули проверки, приостановки и аннулирование сертификатов, а также отзывы аккредитации, в начале декабря обратились в Генпрокуратуру с коллективным письмом. В нем они указывают не только на странную, по их мнению, избирательность проверок, но и на катастрофические последствия для всей индустрии.

Мы связались с одним из подписантов обращения, генеральным директором компании «Инженерная безопасность» Денисом Геннадьевичем Кременчугским, который рассказал нам подробности устройства этого специфического рынка, и почему последние действия ФСА — выстрел себе в ногу.

«Что происходит при аннулировании действующего сертификата? Товары приходится изымать из продажи, снимая с полок магазинов. Новые поставки отменяются. А партии, которые находятся в пути, «зависают» на таможенных складах», – говорит наш собеседник.

Разумеется, это оборачивается солидными убытками и репутационным потерями импортеров и продавцов, а в конечном счете сказывается и на потребителе, который теряет доступ к товару и вынужден искать какие-то альтернативы. Особенно неудобно это делать в предновогодней суете.

При отзыве аккредитации эксперты и руководители аккредитованных лиц получают запрет на работу в системе оценки соответствия на 1 год. А таких специалистов на всю страну всего около двух тысяч.

«Последние действия регулятора устранили с рынка больше половины существующих экспертов. Кто будет делать их работу? При этом отдельная система аккредитации экспертов службой до сих пор так и не запущена, они так и аккредитуются по временной схеме, через деловую игру вместе с аккредитацией органа или лаборатории», — утверждает предприниматель.

Процесс подготовки и регистрации нового эксперта отрасли занимает очень длительное время. Сначала нужно дать кандидату профильное образование, затем обеспечить ему трехлетнюю стажировку в аккредитованном лице, а затем провести через процедуру аккредитации – какой бы она ни была к тому моменту. То есть при самых идеальных условиях полное обновление экспертного состава рынка займет минимум 7–8 лет.

Процедура аккредитации органа по сертификации также сложна и продолжительна, а аккредитация испытательной лаборатории, требующая оснащения и внедрения всех заявляемых методик — еще тяжелее.

«Этот рынок формировался больше 10 лет, и главная конкуренция у нас была даже не друг с другом, а с регулятором, потому что при таких жестких и сложных требованиях еще попробуй выживи!», — продолжает Кременчугский. — «Много говорилось о создании «инфраструктуры доверия», но сегодня ФСА одним кавалерийским наскоком уничтожила большую часть рынка, который все эти годы сама создавала. То есть фактически расписывается в своей профнепригодности. Это что, выстрел в ногу? Или в голову?».

Всего в списки на проверки попали более 70 аккредитованных лиц, и интересно, что большинство из них успешно проходили всевозможные проверки ФСА в последнее время — некоторые даже по нескольку раз. Но сегодня Росаккредитация фактически начала войну против части участников рынка, причем — без оглядки на средства.

«Проверки Росаккредитации проводились без подготовки задания, без указания причин приостановки сертификата, без предоставления приказа как основания проверки! Их сотрудники допускают массу других нарушений, о которых мы и написали в Генпрокуратуру. ФСА ставит под сомнение компетентность экспертов рынка, но кто проверяет компетентность экспертов самой ФСА?», — задает вопрос Кременчугский.

Отдельный аспект — практика аннулирования сертификатов, на которой Росаккредитация акцентирует внимание при общении с прессой.

«Служба хвалится цифрами по приостановке и аннулированию, но не показывает цифры по первой стадии — предостережению. Знаете почему? Потому что они ее просто пропустили!», — сетует наш собеседник.

С 1 марта 2025 года ФСА будет взымать плату за внесение в реестр каждого сертификата и декларации. Приказ об этом в середине ноября опубликовало Минэкономразвития. Участники рынка подсчитали, что сумма сборов составит около 100 миллионов рублей в месяц или около 1,2 миллиарда в год.

«Видимо, именно эти деньги и пойдут на создание какой-то новой «инфраструктуры доверия». Но у регулятора в дефиците другие важные ресурсы — время и люди. Компенсировать их отсутствие регулятору придется за счет производителей и импортеров и через острый кризис на рынке, то есть в конечном счете — все равно за счет потребителей», — уверен Денис Геннадьевич.