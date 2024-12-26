«Кровеносная система розницы». Как выездной сервис ВТБ меняет тренды доставки банковских продуктов

На российском банковском рынке 2024 год стал временем дорогих кредитов и щедрых депозитов. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и резкое охлаждение рынка кредитования, в ВТБ его оценивают положительно. Банк нарастил клиентскую базу на треть и с оптимизмом смотрит в сторону транзакционно-сберегательной модели даже на фоне возрастающей конкуренции. Старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин в интервью «Газете.Ru» подвел итоги года и рассказал, на какие сервисы, продукты и услуги банк будет делать ставку в обозримой перспективе.

— Давайте поговорим о ключевых трендах розничного рынка. Что определяло его развитие в текущем году и, очевидно, будет влиять на ситуацию в 2025 году?

— Уходящий год не был простым для банковской розницы. Конечно, большинство трендов во многом были обусловлены сдерживающей политикой регулятора. Напомню, с декабря 2023-го по июль 2024 года ключевая ставка ЦБ составляла 16%, а потом мы вступили в режим ее активного повышения до исторически рекордных значений. По нашему мнению, после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по накопительным продуктам достигли своего пика. Это решение становится определяющим для банковского сектора, который продолжит фиксировать снижение объемов кредитования и будет продолжать развивать сберегательные и транзакционные продукты.

— Как себя чувствовало розничное кредитование в 2024 году? И насколько заметно сместился интерес клиентов в сторону сберегательных продуктов?

— Одной из мер «охлаждения» инфляции в 2024 году стали ограничения в части розничного кредитования. По итогам года мы ожидаем падение продаж в этом сегменте на 18% по сравнению с 2023 годом. В сегменте сбережений напротив наблюдалась повышенная активность. Многие из тех, кто планировал крупные покупки в кредит, направили средства, накопленные, например, на первоначальный взнос, во вклады. И это грамотная стратегия, ведь ставки по депозитам достигли рекордных значений. Самая высокая ставка ВТБ уже достигает 24% годовых, а по вкладам для участников программ долгосрочных сбережений на уровне 30%.

- Вы можете озвучить статистику ВТБ в данных сегментах за этот год и, возможно, цели на следующий год?

— Что касается потребительского кредитования, то здесь скорой оттепели ждать не приходится. По нашим прогнозам, «кредитная зима» будет затяжной, и по итогам следующего года продажи розничных кредитов могут сократиться еще на треть (30%). В сегменте сбережений напротив, мы ждем роста на 26% до 56,4 трлн рублей. Это в целом по рынку, ВТБ традиционно растет быстрее. Портфель розничных пассивов банка в рублях по итогам года увеличится в 1,5 раза, до 10,3 трлн рублей, из которых 9,6 трлн — в рублях. В следующем году мы также рассчитываем двигаться с опережением. Для этого у нас созданы все условия: конкурентные финансовые предложения, цифровые каналы для связи с банком, развитая офисная инфраструктура, расширяющиеся возможности выездного сервиса и онлайн-банка.

close Пресс-служба ВТБ

— То есть следующий год будет временем перемен?

— Я бы это назвал скорее временем естественной перенастройки. В ответ на доминирующие на розничном рынке тренды банки перестраиваются на транзакционно-сберегательную модель. Тут на первый план выходит не только увеличение портфеля вкладов и накопительных счетов, но и рост транзакционно активных клиентов. А это невозможно без всестороннего развития продуктов и сервисов, повышения доступности во всех каналах взаимодействия и, конечно, исключительного отношения к клиенту и его близким. Именно на этом сегодня фокусируется и ВТБ.

— Можно ли включить цифровизацию в число важных трендов? Или цифровые решения уже воспринимаются как данность?

— Инновации и технологии, что называется, на глазах меняют банковскую сферу, обеспечивают автоматизацию многих процессов, способствуют снижению операционных затрат. Внедряемые на рынке технологии (а ВТБ и тут в числе лидеров рынка) направлены в первую очередь на то, чтобы сделать взаимодействие клиента с банками безопасным, а иногда даже незаметным. В этой связи можно отметить планы ЦБ и рынка на ближайшее будущее — развитие цифрового рубля, внедрение универсального QR-кода, реализацию технологии открытого банкинга Open-api для просмотра и работы со счетами. Все это позволит еще заметнее снизить барьеры перехода между банками и повысит конкуренцию. И, конечно, не только существенно изменит существующие процессы и продукты, но и придаст стимул развития всей отрасли.

— Как ВТБ планирует конкурировать на рынке с учетом ожидаемого увеличения числа активных пользователей и клиентов в следующем году? Какое количество клиентов вы будете обслуживать на конец 2024 года?

— Подводя предварительные итоги этого года, могу сказать, что в целом по году ВТБ нарастил клиентскую базу на треть. Это рекордный рост в истории банка: нашими новыми клиентами стали 5,7 млн физических лиц. На конец года мы будем обслуживать 25 млн активных пользователей. А это каждый третий экономически активный россиянин. Ожидаем такого же темпа прироста АКБ и в следующем году. Банк будет активно развивать и выводить на рынок новые продукты и сервисы, предлагать новые инструменты для повышения доходности. Например, в этом году мы перезапустили выездной канал доставки розничных продуктов, что позволило нам дотянуться до клиентов даже в самой глубинке.

close Пресс-служба ВТБ

— Как вы оцениваете результаты выездного сервиса? Представлен ли он в новых регионах и Крыму?

— Выездной сервис можно назвать кровеносной системой розницы. Как кровеносные сосуды обеспечивают доставку кислорода и питательных веществ к каждой клетке тела, так и наши мобильные менеджеры обеспечивают доставку услуг до каждого клиента, независимо от его местонахождения. Сеть выездного сервиса ВТБ расширяется, охватывая всё больше населенных пунктов и обеспечивая качественное обслуживание миллионов людей. С начала года география присутствия выездного сервиса ВТБ выросла более чем в 30 раз. Сегодня сервис доставки доступен в 4,6 тыс. населенных пунктов страны, в том числе в новых регионах и Крыму. А это более 121 млн человек! По итогам 2026 года услугами доставки банка смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городов и поселков. На выездной сервис уже сегодня приходится почти 30% от всех розничных операций.

— Давайте поговорим о важном для ВТБ этапе. Как завершается процесс объединения с «Открытием»? Какое количество розничных клиентов перешли в ВТБ? Считаете ли Вы этот результат успешным?

— Завершение одной из крупнейших в истории интеграции российских банков из первой десятки произойдет до Нового года. Напомню, что активная фаза объединения с «Открытием» стартовала в мае 2024 года. В общей сложности около 2,5 млн клиентов «Открытия» воспользовались нашим предложением и перешли на обслуживание в ВТБ.

Мы должны были сделать миграцию комфортной и бесшовной для клиентов. Нам это удалось: около 80% клиентов воспользовались онлайн-сервисами для перехода.

В 2025 году у нас планируется интеграция с РНКБ, в ходе которой мы рассчитываем перевести всех розничных клиентов банка — а это более 2 млн человек — в ВТБ.