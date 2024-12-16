Полное право: суд подтвердил законность смены руководства ПНТ. Что дальше?

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал действия компании Tujunga по смене генерального директора «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) абсолютно законными. Это означает, что назначение нового гендиректора после ареста акций председателя совета директоров терминала Елены Васильевой (ей принадлежат 50% ПНТ) в октябре 2024 года «рейдерским захватом» не является. И заменить Владимира Грызлова владельцы других 50% акций — братья Скигины — имели полное право, также как и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».

«Петербургский нефтяной терминал» и владелец 50% его акций Елена Васильева пытались признать незаконными и просили отменить нотариальные действия, выразившиеся в удостоверении корпоративного решения компании Tujunga LTD о смене генерального директора Владимира Грызлова. Но 4 декабря Дзержинский районный суд города Санкт-Петербург отказал заявителям в полном объеме, отклонив все их доводы.

В суде

«В какой-то момент пришлось вызвать приставов, чтобы представители Васильевой не дебоширили. Они были очень возмущены, но кроме эмоций в их позиции никаких фактов не было. Юристы просили признать незаконной смену гендиректора, поскольку нотариус должна была иметь в виду, что голоса Васильевой должны быть учтены при проведении собраний, а нотариус этого не сделала, посчитав, что Tujunga вправе была принять решение. Это означает, что компания была вправе сменить генерального директора», — пояснили «Газете.Ru» в Tujunga.

Ранее, как писал «Интерфакс», 30 октября апелляционная инстанция Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области также оставила без удовлетворения ходатайство ПНТ. В нем терминал просил о целом ряде мер, в частности, о запрете Tujunga принимать решения в качестве акционера компании, приостановке исполнения решений иностранного акционера, аресте акций общества, принадлежащих кипрской компании.

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Кроме того, истец просил запретить АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» выдавать списки зарегистрированных лиц, а также иные сведения и информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг ПНТ по запросам Tujunga.

Свою позицию суд обосновал тем, что обеспечительные меры не соответствуют заявленному предмету иска и фактически направлены на полный запрет кипрской компании осуществлять права акционера ПНТ. При этом истец, согласно определению суда первой инстанции, не привел доказательств того, что «любое решение Tujunga причинит ущерб ПНТ равно как и доказательств того, что у Tujunga имеется намерение на причинение ущерба».

Единственный голосующий

О попытке Tujunga установить полный контроль над терминалом «путем рейдерского захвата» ПНТ заявил 29 октября. В свою очередь, Tujunga в комментарии «Интерфаксу» назвала эту информацию в заявлении ПНТ «не соответствующей действительности» и не чем иным, как намерением исказить юридические и фактические обстоятельства законной смены генерального директора ПНТ.

Савеловский районный суд Москвы 3 сентября удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на 4538 обыкновенных акций Петербургского нефтяного терминала, принадлежащих Елене Васильевой. Ее право голоса на акционерных собраниях общества также было ограничено, наложен запрет на использование акций и передача их третьим лицам. Это решение фактически подразумевало, что теперь второй владелец, семья Михаила Скигина, может управлять компанией как единственный голосующий акционер.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 14 октября 2024 года удовлетворено ходатайство Tujunga о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении постановления о наложении ареста на имущество от 3 сентября 2024 года.

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Еще в сентябре СМИ рассказывали о ходатайстве следователя ОМВД по Хорошевскому району Москвы, который расследует уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сторона Скигиных считает, что акции Сергей Васильев супруге не дарил, он находится в недееспособном состоянии, а подписи под дарственной подделаны. Согласно картотеке арбитражных дел, судебное заседание по иску ПНТ к Васильевой и Tujunga назначено на 5 февраля 2025 года.

Противостояние

Корпоративный конфликт вокруг «Петербургского нефтяного терминала» разгорелся в 2022 году, рассказывала «Газета.Ru». До этого 50-процентным собственником являлся Сергей Васильев, другие 50% принадлежат Михаилу, Евгению и Полине Скигиным.

Акции они получили в наследство от отца Дмитрия Скигина, известного петербургского бизнесмена, скончавшегося в 2003 году. Сергей Васильев владел 50% терминала также через кипрскую компанию Mobalco Holdings Ltd. В 2023 году ценные бумаги перешли в собственность его супруге — Елене. Однако Скигины полагают, что цепочка сделок по передаче акций была незаконной, и оспаривают ее в суде.

«Петербургский нефтяной терминал» — одно из значимых предприятий в отрасли, он начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. На сегодняшний день это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн тонн в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербурга.