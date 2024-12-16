Ключ к успеху. Как московские девелоперы сотрудничают с зарубежными архитекторами «Донстрой» уже 30 лет придерживается актуальных мировых трендов

Мало кто знает о том, какое участие принимали и принимают иностранные архитекторы в создании облика Москвы. Однако на развитие русской архитектуры в свое время оказывали влияние итальянцы, французы, немцы и другие зарубежные мастера. Рассказываем о том, как эта синергия развивалась со временем и как «Донстрой» уже 30 лет поддерживает мировые стандарты.

«Донстрой» работает на рынке недвижимости Москвы уже 30 лет. За это время застройщик реализовал более 50 проектов для более чем 95 тыс. человек, общая площадь реализованного жилья превышает 6,1 млн кв. м. Проекты «Символ», «Событие», «Остров», «Дом XXII», «Татарская 35» отличает внимание девелопера к деталям. Более 90% квартир покупатели принимают с первого раза без претензий. «Донстрой» традиционно привлекает к своей работе профессионалов мирового уровня — как россиян, так и иностранных специалистов. Это дает покупателям квартир возможность комфортно жить в домах, которые соответствуют самым современным стандартам архитектуры.

Иностранные архитекторы вносили свой вклад во внешний облик Москвы еще с XV века — тогда в столицу приглашали итальянских зодчих. Они привезли в Россию новые стили и технологии, которые значительно повлияли на развитие русской архитектуры. Грановитая палата Кремля, Успенский и Архангельский соборы — все это дело рук итальянских мастеров. Эти здания добавили столице элементы барокко и ренессанса.

close ЖК «Остров» Пресс-служба «Донстрой»

Так в Москве начали использовать классические формы, декоративные элементы и новые строительные материалы — например, при строительстве Успенского собора использовали инновационный для русской архитектуры того времени итальянский кирпич. В столице сложилось доверие к иностранным архитекторам.

Такое сотрудничество годами обогащало местную архитектуру новыми идеями и технологиями, а также помогало создавать уникальные архитектурные ансамбли. Оно не прекращалось даже во времена СССР, невзирая на идеологические разногласия с западными странами. Так, на конкурс по разработке проекта Дворца Советов было подано десять заявок только от немецких архитекторов. Район Лефортово назван в честь швейцарского соратника Петра I — там же находилась немецкая слобода. Здание Центросоюза на Мясницкой улице возвели по проекту именитых французских мастеров — Ле Корбюзье, Пьера Жаннере и Николая Колли. И это далеко не единственные примеры.

close ЖК «Татарская 35» Пресс-служба «Донстрой»

Современные коллаборации с иностранными бюро

По мнению риелторов, участие в проекте известных иностранных архитекторов повышает статусность объектов и их ценность в глазах потенциальных жителей. В Москве есть покупатели, готовые платить за оригинальный внешний вид здания с «изюминкой». Так, зарубежные архитекторы стали принимать активное участие в строительстве столичных объектов недвижимости начале 2000-х.

Тогда уникальные архитектурные решения от иностранных бюро в основном были сосредоточены внутри премиум- и бизнес-сегментов.

close Клубный дом «Дом XXII» Пресс-служба «Донстрой»

К счастью, сегодня можно найти ряд объектов комфорт-класса и даже массовой застройки, над которыми работали совместно с западными бюро. Это очень позитивный тренд, поскольку иностранные архитекторы формируют новый подход к проектированию застройки социокультурной среды обитания.

close Четвертый квартал ЖК «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Новый символ Москвы

С точки зрения редевелопмента весьма интересна территория Москвы, где ранее находился завод «Серп и молот». Сейчас компания «Донстрой» возводит там новый жилой микрорайон «Символ». При реализации этого проекта девелопер использовал идеи британских бюро LDA Design и UHA London.

Например, чтобы добавить в квартиры больше солнечного света, в них появились эркеры, а сами дома сделали повышенной высотности. Также здания отличаются рисунками фасадов, а архитектурная композиция складывается из скругленных форм и других бионических элементов. Отделка секционных домов выполнена белыми металлическими панелями, подчеркивающих структуру фасада. Внутриквартальные здания отделали терракотовым кирпичом, чтобы создать более гостеприимную атмосферу. А дизайн холлов решили сделать в спокойном стиле с использованием плавных линий, чтобы подарить ощущение гармонии и уюта.

Специалисты из Великобритании придумали исходный дизайн-код этого проекта, а российские архитекторы доработали и воплотили их идеи.

Еще одна особенность «Символа» — его дворы не ограничены забором, они плавно переходят в современный многофункциональный городской парк «Зеленая река».

close Парк «Зеленая река» в проекте «Символ» Пресс-служба Донстрой

Он создан специально для жителей проекта и проходит через кварталы и общественные пространства «Символа», как извилистая река. Здесь найдутся занятия как для детей, так и для взрослых: на территории парка есть игровые зоны, спортивные площадки, места для прогулок с домашними питомцами, а также тихие уголки для тех, кто хочет побыть в тишине. Парк решили сделать по принципам бионической архитектуры, которая ведет к гармонии с природой.

close ЖК «Символ» Пресс-служба «Донстрой»

«Символ» уже получил несколько профильных премий и наград. Так, он вошел в пятерку лидеров рейтинга столичных жилых проектов, которые отвечают самым высоким требованиям комфорта и безопасности для детей, москвички признали его лучшим жилым комплексом в конкурсе «Выбор мам — 2020». Также «Символ» выиграл конкурс правительства Москвы «Лучший реализованный проект в области строительства» в категории домов повышенной комфортности, стал победителем премии Move Realty Awards в номинации «Проект года бизнес-класса. Москва», а по итогам 16-й Московской премии Urban Awards квартал «Искренность» был отмечен в категории «Лучший стрит-ритейл». Так, «Символ» называют «самым титулованным» проектом компании «Донстрой».