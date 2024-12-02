Создание спроса и поиск направлений: чем занимается новое подразделение «Русала»

В этом году алюминиевая компания «Русал» создала новое крупное подразделение — дирекцию по развитию рынков. Руководитель дирекции Евгений Васильев рассказал «Газете.Ru» о ее задачах и планах работы на российском рынке.

— Ваша дирекция — это же новое подразделение «Русала». Чем она занимается, чем функции отличаются от дирекции по сбыту?

— Наша дирекция была создана в этом году в результате реорганизации управляющей компании «Русала». Раньше это был департамент развития потребления алюминия, сделав его дирекцией, руководство компании увеличило штат, появились новые направления деятельности.

В чем отличия функций? Наши коллеги из Дирекции по сбыту продают по всему миру первичный алюминий и сплавы существующим клиентам и находят новых клиентов. И делают это лучше всех в мире, учитывая, что «Русал» был и остается крупнейшим за пределами Китая производителем алюминия.

Основная же задача дирекции по развитию рынков — это создание нового спроса: поиск новых направлений для применения алюминия, новых проектов переработки этого металла, продуктов и компонентов, которые эффективнее производить из алюминия, чем из применяемых материалов — стали, пластика, меди, железобетона и других. Мы связываем потенциальных производителей с поставщиками оборудования, компонентов, научными и проектными институтами, дизайнерскими бюро.

Сопровождаем инвестпроекты, у которых в конечной продукции будет использоваться алюминий. Если клиенту для его проекта нужен металл с улучшенными свойствами, мы организуем разработку новых сплавов или новых алюминиевых продуктов.

— Такой продвинутый маркетинг?

— Некоторые коллеги называют нас командой интеграторов, кто-то — маркетологами 100-го уровня. Другое важное направление работы — взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти для устранение административных и регуляторных препятствий в применении алюминия.

И, наконец, исследования: мы заказываем научно-исследовательские работы — например, разработку некоторых типов гражданских судов из алюминия, некоторых моделей грузовых вагонов. Сам «Русал» не будет производить транспортные средства, такие НИР должны доказать преимущества алюминиевых решений, это самые капиталоемкие проекты дирекции.

close Алюминий позволяет реализовать уникальные архитектурные идеи «Алюминиевая ассоциация»

— Почему вашу дирекцию создали только в этом году? Западные рестрикции вынуждают больше алюминия продавать в России?

— Рестрикции ни при чем! Рост потребления алюминия в нашей стране всегда был одной из стратегических целей «Русала» независимо от ситуации в мире. Просто создание дирекции назрело: появляются все новые направления для применения алюминия, целые новые отрасли. Например, в России развиваются несколько проектов электромобилей, строится завод литий-ионных аккумуляторов, для таких аккумуляторов нужны несколько алюминиевых продуктов, которых раньше просто не производились в России.

Алюминиевый мост в России был всего один, построенный больше полувека назад, а в последние годы появились десятки пешеходных, а в прошлом году — уникальный для России и Азии автомобильный алюминиевый мост. Даже в Китае, который потребляет свыше половины мирового алюминия, нет таких мостов. В этом проекте участвовали десятки организаций, которые раньше ничем подобным не занимались. Высокоскоростных поездов в России раньше не строили, но сейчас программа ВСМ принята, а высокоскоростным поезд будет, только если построить его из алюминия.

Другая важная причина, почему создана наша дирекция: в последние годы рост потребления алюминия опережал развитие переработки, и мы подошли к дефициту мощностей. В составе нашей дирекции создан департамент развития мощностей, которые обобщает и анализирует информацию о всех переработчиках, ищет узкие места и помогает расшить их.

Вот пример: в этом году в России впервые за 30 лет появился новый производитель алюминиевого проката, он быстро растет и развивается. В том числе благодаря нам. Помощь с оборудованием, организация поставок нужного первичного алюминия от РУСАЛа, помощь с загрузкой построенных мощностей — этим занимается дирекция в таких проектах.

— О необходимости наращивать потребление алюминия на душу населения часто говорят Минпромторг и Алюминиевая ассоциация. Какая для страны и экономики в целом глобальная польза от такого роста?

«Спрос на отечественный алюминий на внутреннем рынке с каждым годом увеличивается и это во многом является индикатором экономического и промышленного потенциала страны… алюминиевая отрасль является высокотехнологичной и помогает развитию базовых секторов промышленности», — это я цитирую первого вице-премьер Дениса Мантурова. Лучше не скажешь.

Можно немного развить его тезис: потребления алюминия является интегральным показателем технологического развития промышленности в целом, так как алюминий применяется в высокотехнологичных и инновационных отраслях — сложное машиностроение, например, те же аккумуляторы и электротранспорт, — а в традиционные отрасли приносит новые решение, более эффективные, более экологичные.

close В последние годы в России построены десятки алюминиевых мостов «Алюминиевая ассоциация»

— Производство электромобилей в России пока невелико, других заметных проектов для аккумуляторов нет. Я к тому, не сыграет ли ставка в росте потребления на новые отрасли злую шутку? Тем более, что поставка технологий в Россию сейчас ограничена.

— Рост переработки ведь планируется во многом благодаря тому, что алюминий замещает другие материалы в ключевых отраслях. Например, наблюдаем стремительный рост алюминиевых решений в строительстве. Рост применения алюминиевых окон, алюминиевых фасадов, алюминиевых конструкций ограничен по сути только мощностями по их производству.

— Вы второй упомянули дефицит мощностей. А возможно массовое появление новых производств по переработке алюминия при ставке ЦБ выше 20%?

— Высокая ставка конечно препятствует росту. Но, во-первых, есть эффективные меры господдержки – программы Фонда развития промышленности, «Промышленная ипотека», другие инструменты. Понятно, бизнес всегда хочет больше, особенно, когда у нас перед глазами пример Китая, где до 50% производственных и логистических затрат в отдельных отраслях государство бизнесу компенсирует.

Во-вторых, некоторые проекты наш бизнес реализует за свои. Все думают о развитии. Мы были недавно на выставке Wire China, которую посещают гендиректоры наших кабельных заводов. Все руководители присматривали новое оборудование.

— Сам «Русал» планирует наращивать переработку алюминия?

— Планирует и наращивает. В этом году, например, стартовал проект по строительству в Хакасии фольгопрокатного завода «САЯНАЛ-2» мощностью 40 000 тонн фольги в год с инвестициями 28 млрд рублей. Это самый крупный проект в стране по переработке алюминия. Есть другие, в том числе крупные, о которых мы пока не рассказываем. Хотя РУСАЛ прежде всего — это производитель и поставщик первичного алюминия.

— Какие есть препятствия для внедрения алюминиевых решений кроме высокой ставки ЦБ и нехватки мощностей?

— Очень не хватает компетенций: в строительных вузах почти не преподают алюминий как конструкционный материал, очень мало технологий в сварке, для проектных институтов это незнакомый материал, не хватает базы нормативной литературы.

close Самонесущие светопрозрачные конструкции из алюминия всё активнее применяется в строительстве «Алюминиевая ассоциация»

В разных отраслях препятствуют те или иные административные ограничения совершенно различного характера. Например, текущая методика определения инновационного вагона РЖД, а инновационность — условие для участия в программах финансирования, субсидирования, льготной тарификации и т.д., предполагает дополнительные инвестиции в новую модель и длительный срок ее опытной эксплуатации.

Для строительства алюминиевых мостов пришлось разработать новые ГОСТы. В строительстве Алюминиевая ассоциация давно выступает за введение в расчет стоимости понятия жизненного цикла — при строительстве/ремонте школы или больницы в моменте дешевле использовать штукатурку, а не алюминиевый фасад. Но за счет ремонтов и капитальных ремонтов в течение 10-20 лет «мокрый» фасад обойдется бюджету намного дороже, чем алюминиевые панели.

Такие примеры могу перечислять бесконечно. Но это объективная реальность, инновации всегда внедряются тяжело, неправильно было бы жаловаться на регуляторов. Наоборот, самые различные подразделения правительства Москвы много сделали для опробования разнообразных инновационных алюминиевых решений.

А бывает еще, что инновациям мешают стереотипы, инертность, так сказать, «дремучие» страхи!

— «Дремучие» страхи! Это как?

— Например, речь о кабелях для электропроводки в жилых зданиях. Во всех отраслях применения алюминия этот металл или просто незаменим, или в силу своих свойств имеет эстетические и долгосрочные эксплуатационные преимущества перед субститутами. При производстве кабелей основное преимущество алюминиевой токопроводящей жилы перед медной — это кратно сниженная цена. За счет того, что алюминий в 3-4 раза дешевле меди.

В электросетях высокого и среднего напряжения давно используются проводники из алюминия, крупные девелоперы все активнее переходят на использование кабелей из алюминиевых сплавов во внутридомовой проводке. То есть корпоративный сегмент оценил преимущества алюминиевой кабельно-проводниковой продукции для своих отраслей и своих потребителей. Для корпоратов вопроса безопасности алюминия просто нет в повестке дня!

И только в частном секторе вопреки фактам и доводам разума мы видим сопротивление инновациям себе в ущерб. Объяснить это можно только укоренившимися стереотипами: с середины прошлого века и до 2003 г в домовой электропроводке использовался чистый алюминий, который обладал рядом недостатков: хрупкость и низкотемпературная ползучесть. И несмотря на это в России огромное количество жилого фонда, где такая проводка продолжает успешно работать!

«Русал» специально для строительной отрасли освоил производство катанки из сплава алюминия с железом (8ххх серия) — токопроводящая жила по своим физико- механическим свойствам ничем не уступает и даже превосходит медные аналоги. Понадобились буквально годы испытаний и тестов, результатом которых стало законодательное разрешение использовать сплавы 8ххх серии в многоквартирных домах. Продукт, который стоит в разы дешевле конкурирующего субститута и не уступает в качестве, должен, казалось бы, сразу захватить рынок. Но в сегменте В2С доля алюминиевой жилы растет хотя и неуклонно, но достаточно медленно. Как так? Ложные стереотипы, предрассудки!