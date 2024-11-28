Российские производители косметики: количество переходит в качество

В эпоху советского дефицита на товары народного потребления наш человек был уверен — импортное лучше, чем отечественное. Однако времена меняются, компании совершенствуют производство, используют мировой опыт и собственные технологические разработки, а покупатель все чаще отдает предпочтение качественным и доступным российским товарам. Впрочем, иногда публику пытаются напугать будто сошедшими со страниц прессы 90-х годов исследованиями на «вечную» тему — как же в России все плохо. Давайте разбираться, так ли это на самом деле.

Недавно в СМИ появились заголовки о том, что в 65% косметической продукции, представленной на отечественном рынке, содержатся опасные вещества. Конечно, на неподготовленного обывателя это должно произвести удручающее впечатление. Однако в экспертном сообществе с откровенным скепсисом воспринимают подобные исследования и выражают обоснованные сомнения в их методологии. Проще говоря, главный вопрос в том, на основе чего делаются такие широковещательные выводы.

«Выявить какое-либо вещество в таком количестве продукции возможно только лабораторными методами. Причем стоимость таких масштабных исследований составила бы сотни миллионов рублей, что делает озвученные в СМИ данные маловероятными», — отмечает глава компании Reed Exhibitions Russia Анна Дычева.

Между тем авторитетные научно-исследовательские центры указывают на очевидный тренд в сторону растущей популярности отечественных товаров.

Согласно ВЦИОМ, 38% заявили, что предпочтут отечественный товар аналогичному зарубежному, а 51% выразили желание видеть больше российских брендов на полках магазинов. Судя по ответам респондентов, стоимость далеко не всегда является ключевым фактором потребительского патриотизма. Люди выбирают качество.

Закон и порядок

Косметика подлежит обязательному декларированию соответствия требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В России сформировалась система государственного надзора и частного контроля за качеством и безопасностью продукции.

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«Производители не смогут получить декларацию о соответствии и свидетельство о государственной регистрации, а значит, продавать продукцию, пока не проведут испытания продукции на соответствие требованиям технического регламента», — комментирует вопросы производства безопасной продукции руководитель научно-исследовательской лаборатории ESTEL Жанна Владимирова.

И.о. гендиректора АО «РОСТЕСТ» (специализируется на сертификации и испытаниях продукции) Ольга Власюк говорит, что «у добросовестных изготовителей, как правило, внедрена система менеджмента качества, призванная предотвратить попадание, например, в крем для лица опасных веществ из сырья, из упаковки или временной тары».

При этом, по словам эксперта, «на российское производство с проверками может пожаловать Роспотребнадзор, поэтому себе дороже не выполнять требования». Как ни странно, с импортной продукцией дела обстоят сложнее.

Как отмечает Ольга Власюк, «Роспотребнадзор [иностранное. – прим. ред.] производство проверить не может, так как его полномочия могут быть реализованы только на территории России в отношении контролируемых лиц. Здесь уже ответственность за безопасность поставляемой продукции лежит на импортере или уполномоченном лице, зарегистрированных в РФ, они должны правильно донести до иностранного изготовителя суть требований технического регламента и убедиться в их соблюдении». Насколько успешно это получается у всех импортеров, вопрос дискуссионный.

Российские компании не ограничиваются контролем непосредственно на производстве, но проверяют и поставщиков ингредиентов.

«Мы знаем, откуда приходит любой компонент, который используем в приготовлении косметического или гигиенического средства. У нас строгий отбор поставщиков и контроль качества и безопасности входного сырья. Плюс ко всему, мы наблюдаем за сырьем в процессе его хранения», — отмечают представители «Коттон Клуб» (производит средства личной гигиены и бытовой химии).

Ведущие игроки на рынке регулярно проходят проверки не только со стороны госорганов, но и отраслевых организаций на соответствие добровольным стандартам. Так, завод производителя бытовой химии GRASS в Волгоградской области недавно получил экосертификат «Листок жизни», который, как обращают внимание в компании, «подтверждает, что на предприятии обеспечен высокий уровень контроля качества сырья и готовой продукции, проводится регулярный контроль поставщиков». Подобный подход не только помогает минимизировать воздействие на природу, но и дает уверенность потребителям в высоком качестве и безопасности продукции.

На советском научном фундаменте

Андрей Самойлов, исполнительный директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии, акцентирует внимание еще на один важный момент, который на фоне производственно-технологического скачка дает весомое преимущество отечественным товарам.

Российским производителям досталась очень сильная химическая школа от СССР. Неудивительно, что, по словам эксперта, «на наших заводах выпускалась продукция и для зарубежных компаний. Известные международные бренды размещали заказы в России, а затем поставляли продукцию по всему миру».

О широком применении научных методов в производстве говорит и Светлана Матело, руководитель Группы компаний «Диарси», бренд R.O.C.S.

«Мы ведем разработки не только в области гигиены полости рта, но и в косметологии, дерматологии, заживлении ран, гинекологии, лечении вирусных инфекций. С помощью продукции компании можно создавать индивидуальные программы гигиенического ухода для людей с особыми потребностями — страдающих сахарным диабетом, возрастными изменениями и онкологическими заболеваниями», — отмечает она.

Высокотехнологичный подход приносит свои плоды не только на внутреннем рынке: российские производители косметики начинают наращивать экспорт продукции, ведь потребители за рубежом ценят качество ничуть не меньше.

Согласно «Анализу рынка косметики в России» от BusinesStat, в 2022–2023 годах выручка от экспорта составила $529,4 млн. По мере развития сотрудничества со странами глобального Юга внешняя экспансия отечественных компаний будет только расширяться.

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Между тем при выходе на иностранные рынки всегда приходится учитывать и местные требования к продукции. Как рассказывают в FABERLIC, «ежегодно мы экспортируем нашу продукцию в десятки стран мира, что обязывает нас соответствовать не только российским, но и международным стандартам качества и безопасности».

Для того, чтобы отвечать строгим требованиям государственного контроля в России и других странах и выпускать товары, которые пользуются спросом у самых разных потребителей, в компании действует «собственный Центр научных разработок и косметическое производство, сертифицированное по стандартам ISO, GMP и Халяль, что позволяет ежегодно разрабатывать более 200 уникальных формул».

Что получается?

Вопреки «страшилкам» на основе не вполне понятных источников, у нас есть стремительно растущая косметическая отрасль с эффективной системой контроля за качеством, где государство и компании действуют как единое целое. И есть граждане, которые выбирают отечественное да и еще отмечают, что наших товаров могло быть и побольше.