«Эффективные решения». Эн+ отчитался о достижениях на пути к углеродной нейтральности

Энергометаллургический холдинг Эн+ поделился с ведущими экспертами и аналитиками отрасли достижениями на пути к углеродной нейтральности до 2025 года в своем третьем отчете. Из документа следует, что компания продолжает работать над сокращением выбросов на 35% к 2035 году и достижением нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов. Также в Эн+ представили анализ климатических рисков и предложили меры по их минимизации. Подробнее — в нашем материале.

Российский энергометаллургический холдинг и ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии Эн+ выпустил третий отчет о достижениях Компании на пути к углеродной нейтральности до 2050 года. Документ обсудили аналитики, эксперты и инвесторы в рамках делового завтрака Климатического партнерства. В мероприятии от Эн+ приняли участие директор по устойчивому развитию Ирина Бахтина, директор по рынкам капитала и финансовым продуктам Елена Иванова, директор департамента по климатическим рискам Алексей Спирин, официальный представитель «Русала» по внешним связям Сергей Честной.

В начале мероприятия директор по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина подчеркнула, что холдинг стал одним из первых в России среди тех, кто поставил перед собой цели по достижению углеродной нейтральности, и он продолжает двигаться по пути достижения этой цели, несмотря на внешние вызовы и ограничения, а также все более ощутимую пролиферации международных стандартов.

«Нам приходится беспрерывно искать новые, эффективные решения своих задач по сокращению воздействия на климат, по адаптации к его изменениям и по обеспечению устойчивого развития бизнеса в целом. В наших условиях такие решения не позаимствуешь из сборников «лучших корпоративных практик». И, поскольку наши усилия отражаются в высоких рейтингах, присваиваемых холдингу национальными и международными агентствами, значит, мы справляемся», — подчеркнула Бахтина.

Приверженность стратегии

Сейчас Эн+ продолжает работу в рамках заявленных ранее стратегических планов по достижению углеродной нейтральности, в частности, надо достижением промежуточной цели — сокращением выбросов парниковых газов на 35% к 2035 году. Портфель холдинга к кончу 2024 года уже на 80% состоит из низкоуглеродных источников энергии. И приоритетными направлениями декарбонизации его энергетического сегмента являются внедрение энергоэффективных технологий, строительство новых генерирующих объектов – гидро- и ветроэлектростанций, и модернизация работающих ГЭС в рамках программы «Новая энергия».

Также в этот перечень входит расширение использования инструментов, призванных обеспечить доступ к «зеленой» энергии предприятиям российской промышленности. В их число входят зеленые сертификаты, по объему продаж которых за прошлый год Эн+ занимает первое место на российском рынке.

«Эн+ внесла важный решающий вклад в становление отечественной системы сертификации атрибутов зеленой энергии. Другие страны мира должны знать о том, что на российском рынке такая система сложилась, работает и полностью соответствует международным стандартам», — отметил заместитель председателя правления ассоциации «НП «Совет рынка» Олег Баркин.

Климатические риски

Экспертное сообщество также высоко оценило проведенный Эн+ анализ климатических рисков, которые способны влиять на водность сибирских рек в перспективе до 2100 года, и выработанный на основе этого исследования перечень мер по адаптации к изменениям климата. Важность гидроэнергетики для адаптации к изменениям климата, в частности, подчеркнул председатель общественного совета при Росгидромете и Заместитель директора «ВНИИ Экология» Вадим Петров.

«Сегодня гидроэнергетика становится инструментом адаптации к изменениям климата, поскольку именно гидротехнические сооружения обеспечивают безопасность критической инфраструктуры городов в условиях «большой воды». Гидротехнические сооружения, такие как ГЭС Эн+, обеспечивают не только устойчивую генерацию, но и защиту инфраструктуры от климатических рисков. Это стратегически важный вклад в климатическую безопасность», — сказал он.

Металлургический сегмент

Путь к углеродной нейтральности касается и металлургического сегмента холдинга. Из доклада следует, что на алюминиевых заводах будет осуществляться переход на технологию предварительно обожженных анодов, что позволит существенно сократить объемов выбросов парниковых газов. А на предприятиях глиноземного дивизиона внедрят энергоэффективные технологии, которые позволят применять новейшие подходы к улавливанию парниковых газов.

«В условиях формирования глобальной системы трекинга продукции по углеродному следу, в которую российскому бизнесу необходимо интегрироваться, важен уникальный опыт Группы Эн+ и ее металлургического бизнеса — «Русала» с выводом на рынок «зеленой» алюминиевой продукции с понятным, управляемым, прозрачным, комфортным углеродным следом», — добавил директор дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбера Всеволод Гаврилов.