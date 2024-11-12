Очередной успешный квартал. Freedom Finance выпустил отчетность за июль — сентябрь 2024 года

На прошлой неделе инвестиционный холдинг из Казахстана Freedom Holding Corp (FRHC) выпустил квартальную отчетность за июль — сентябрь 2024 года. Согласно документам, его выручка выросла на 33% год к году, до $581 млн, чистая прибыль составила $114,5 млн. В материале «Газеты.Ru» — о причинах высоких показателей холдинга.

Основной вклад в успешные показатели внесли банк и страховой бизнес. Так, доход Freedom Bank Kazakhstan за отчетный период вырос на 21%, до $201,5 млн, а общее число клиентов в Казахстане достигло 1,2 млн. Фининститут также отметился получением лицензии в Таджикистане, что позволит укрепить холдингу свои позиции в центральноазиатском регионе. Бизнес страховых компаний Freedom Insurance и Freedom Life подскочил на 121%, до $178,2 млн. При этом их совокупная клиентская база выросла на 48% и составила 846 тысяч человек.

Брокерский сегмент холдинга, включающий в себя в том числе казахстанскую компанию АО «Фридом Финанс» и международную Freedom Finance Global, принес почти $175 млн выручки. Совокупная клиентская база на конец сентября достигла 555 тысяч частных инвесторов.

Помимо получения банковской лицензии Freedom Finance в Таджикистане, прошедший квартал также запомнился улучшением кредитных рейтингов международным агентством Standard & Poor's у ряда входящих в экосистему Freedom компаний.

«Это отражает улучшение сентимента и рост доверия к нам со стороны наших контрагентов», — уверен основатель и генеральный директор холдинга Тимур Турлов.

Напомним, что кредитные рейтинги были повышены у страховых компаний, также в конце июня был улучшен до «позитивного» прогноз по рейтингам брокерских фирм. Комментируя финансовые результаты, бизнесмен добавил, что все бизнес-направления сейчас чувствуют себя хорошо, чему способствует улучшение рыночных условий, в частности — смягчение денежно-кредитной политики в регионах присутствия.

Что произошло

Среди наиболее значимых событий в прошедшем квартале Турлов отметил запуск масштабной программы лояльности, позволяющей клиентам Freedom Bank получать кэшбек в виде акций холдинга.

«Экосистема наших и партнерских сервисов насчитывает уже более девяти с половиной миллионов человек, которые получают вознаграждение в виде финансового инструмента, привязанного к акциям Freedom Holding, что должно повысить лояльность наших клиентов и значительно увеличить транзакционную активность в нашем «суперприложении». И мы по итогам первого месяца работы программы сейчас видим, что эта стратегия действительно работает», — заявил Турлов.

В предыдущем квартале также закрылась сделка по приобретению холдингом казахстанского провайдера телекоммуникационных сетей SilkNetCom LLP за $23,88 млн. Полученный актив будет использован для развития Freedom Telecom — оператора сетей поколения 5G, построением которого активно занимается холдинг.

«Мы рассчитываем, что сделанные нами инвестиции смогут в полной мере реализоваться, поддерживая здоровый рост и диверсификацию наших доходов в ближайших кварталах», — заявил глава Freedom Finance.

Ключевой статьей в административных расходах «Фридом Финанс», составивших $53,2 млн, стали затраты на благотворительные акции и спонсорство — в частности Казахстанской федерации шахмат, которую Тимур Турлов возглавил в начале 2023 года. По общему объему расходов на социальные проекты холдинг остается лидером в республике.

Инвесторы позитивно отреагировали на вышедшую отчетность. В день ее публикации котировки акций Freedom Holding Corp. выросли более чем на 2%, достигнув нового исторического максимума в $114,4 за бумагу. Капитализация компании приблизилась к отметке в $7 млрд.