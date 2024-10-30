ТЭК нужны льготы. Почему нефтегазовому сектору требуется допфинансирование?

Аналитики Альфа-Банка подвели итоги прошедшего в конце сентября «Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024». В обзоре особое внимание уделяется нефтегазовому сектору и стратегии развития нефтяной отрасли на ближайшие 10 лет. Хотя отрасль развивается во многом благодаря государственной поддержке, банковское финансирование необходимо сектору для обновления компонентной и промышленной базы, а также разработки новых технологических решений в части освоения и разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Вклад ТЭК

Как следует из отчета аналитиков Альфа-Банка, ресурсная база разведанных запасов нефти в РФ составляет 32 млрд тонн, 18% из которых составляют новые месторождения, а 59% ‒ ТРИЗ. «Освоение 18,6 млрд тонн запасов нуждается в дополнительных фискальных стимулах и применении более сложных технологий, разработка которых требует дополнительных инвестиций и повышения доступности финансирования для отрасли», — отмечают авторы отчета.

Несмотря на то, что извлекаемых запасов нефти в стране хватит на 35 лет активного потребления в условиях выполнения долгосрочных целей Минэнерго по объему добычи (540 млн тонн в год), уже к 2030 году доля ТРИЗ будет составлять более 80%, что существенно усложнит их дальнейшую разработку, предостерегают эксперты. Снижение инвестиций в 2020-2023 годах сказалось на отрасли: прирост разведанных запасов в 2023 году снизился до шестилетнего минимума (565 млн тонн), а по прогнозам Роснедр уже в этом году едва превысит объемы добычи, которые, как отмечает вице-премьер Александр Новак, могут составить 515-521 млн тонн.

Новак подчеркнул, за последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию составил 13–14%. По его словам, в ближайшие 20 лет рост потребления первичной энергии составит 25%. Он считает, что традиционные источники энергии, углеводороды, а в первую очередь нефть и газ, продолжат обеспечивать предложение на мировых энергетических рынках. Вице-премьер уточнил, что ежегодное потребление нефти к 2050 году вместо сегодняшних 102 мбс может достигнуть около 120 мбс. При этом темпы роста потребления газа, по его мнению, будут еще более высокими: примерно плюс 35% к сегодняшним объёмам к 2050 году.

«Можно констатировать, что, несмотря на небольшое снижение доли углеводородов, они по‑прежнему будут доминировать в обеспечении потребления мировой энергии», – отметил Новак.

На федеральном уровне необходим новый цикл инвестирования в разведку и разработку изученных запасов нефти и газа, пришли к выводу участники форума. По словам первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина, нефтегазовый сектор обеспечивает более 20% инвестиций в стране. Ожидается, что вклад ТЭК будет расти по мере достижения национальных целей наращивания инвестиций в инфраструктуру, роста ВВП и создания конкурентной экономики.

Привлечь инвестиции

По мере увеличения доли ТРИЗ в объемах добычи и запасах нефти капитальные расходы и операционные затраты нефтяных компаний будут расти, а природная рента – сократится вдвое уже к 2035 году, ожидает господин Сорокин. В таких условиях представителям отрасли и уполномоченным ведомствам предстоит совместно выработать принципиально новый подход, нацеленный на интенсификацию бурения, геологоразведочных работ и рентабельную разработку ТРИЗ.

Для дальнейшего развития ресурсной базы необходимо углубление цифровизации проектных документов, более плотная вовлеченность Минэнерго и Минфина в проекты разработки месторождений для централизованного внедрения доступных технологий и фискальных стимулов. Это позволит наиболее эффективно подступиться к вопросу освоения существующей ресурсной базы и обеспечить коммерческую рентабельность ее разработки, сохранив при этом баланс интересов отрасли и государства.

Несмотря на то, что основным драйвером развития ресурсной базы выступают меры фискальной поддержки со стороны государства, вопрос создания условий для эффективного освоения ТРИЗ не должен ограничиваться рекомендациями по налоговому стимулированию, уверены аналитики Альфа-Банка. Консолидация усилий бизнеса в целях создания коммерчески-обоснованных технологий на основе совместного проектного подхода является одним из ключевых элементов, способным обеспечить конкурентоспособность российской нефти на глобальной арене в будущем.

По мнению главы Альфа-Банка Владимира Верхошинского, наращивание российской компонентной базы должно стать отправной точкой развития ресурсной базы в России в 2025-2035 годах. Для решения этой задачи необходимо на государственном уровне выработать принципы комплексного взаимодействия участников рынка с привлечением уполномоченных ведомств и финансовых институтов, уверен он.

«Это позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов и кредитное качество нефтесервисной отрасли, — продолжает господин Верхошинский. — Последнему, в частности, отвечает задача удлинения сервисных контрактов в рамках централизованного отраслевого заказа, что позволит создать условия для привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты, окупаемость которых в среднем составляет не менее семи лет».

Модель, предполагающая выравнивание кредитных рисков между добывающими и нефтесервисными компаниями, могла бы способствовать расширению финансирования сектора со стороны банков, что, в свою очередь, отвечает целям развития компонентной и промышленной базы внутри страны. По мнению аналитиков Альфа-Банка, сейчас одним из наиболее актуальных и чувствительных вопросов для отрасли остается необходимость привлечение инвестиций – как государственных субсидий, так и частного капитала – в разработку отечественных решений в части нефтесервисных технологий и методов геологоразведки. Иначе отрасль рискует столкнуться со сжатием своей ресурсной базы, заключают авторы отчета.

Наметилась стабилизация

Вопрос активного освоения ТРИЗ в России становится особенно актуален в условиях сокращения традиционных запасов нефти и необходимости поддержания объемов ее добычи в 2026–2030 годов. По мнение Минэнерго, за этот период темпы роста глобального спроса на нефть могут обеспечить 5-7 млн баррелей в сутки дополнительного потребления.

Резервные мощности стран ОПЕК+ наряду с сохраняющимся потенциалом роста добычи в США, Канаде и Бразилии позволят обеспечить потребление нефти в мире до конца десятилетия, однако устойчивые темпы снижения добычи нефти на разработанных месторождениях – в среднем порядка 3-7% в год – оставляют задел для расширения инвестиций и разработки неконвенциональных запасов в 2030-2050 гг.

Несмотря на рост волатильности на сырьевых рынках, обусловленный нерыночными факторами, макроэкономической повесткой и ростом геополитической напряженности, фундаментальный анализ указывает на то, что на нефтяном рынке наметилась стабилизация, которая, возможно, продлится как минимум до середины десятилетия, уверены аналитики Альфа-Банка.

«На это косвенно указывает и последнее решение ОПЕК+, предполагающее долгосрочный план ввода ранее остановленных добывающих мощностей. Все это может стать подспорьем для начала нового инвестиционного цикла в отрасли, потребность в котором обусловлена ростом потребления и значительной недоинвестированностью отрасли в 2015-2020 годов, заключают аналитики. В таких рыночных условиях российская нефть по-прежнему будет востребована, а инвестиции в ее разработку сегодня могут стать ее конкурентным преимуществом завтра на фоне удорожания ее производства и снижения эффективности бурения на конвенциональных месторождениях по всему миру. ТРИЗ по сути являются будущим нефтяной индустрии, стимулирование разработки которых вкупе со своевременными инвестициями в нефтесервисную отрасль позволит России двигаться в фарватере ее развития в 2025-2035 гг».