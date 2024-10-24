Сердце цифровой экономики. Россия может стать цифровым ядром БРИКС

Альянс БРИКС в области искусственного интеллекта (ИИ) позволит регламентировать использование энергоемких технологий, в том числе ограничить их противоправное применение. На это указал президент РФ Владимир Путин, выступая 23 октября на заседании саммита БРИКС в широком составе. Ранее на Деловом форуме БРИКС, который прошел 18 октября в Москве, глава государства заявил, что альянс становится лидером в этой стратегически значимой области. Там же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в стране оператор дата-центров BitRiver подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры энергоемких вычислений. Соглашение предусматривает расширение вычислительных мощностей, строительство новых центров обработки данных и масштабирование проектов на рынки стран БРИКС. В материале «Газеты.Ru» объясняем, почему этот шаг подчеркивает растущую значимость высоких технологий, в том числе как ключевого геополитического инструмента, способного изменить баланс сил в мире.

Фундамент уже заложен

Энергоемкие вычисления и большие данные уже давно вышли за пределы лабораторий и стали важнейшим элементом развития экономики и промышленности. Сегодня без них не обходится практически ни одна сфера. Спрос на центры обработки данных растет такими темпами, что во всем мире сложился дефицит мощностей. Многие ведущие корпорации начинают инвестировать в строительство дата-центров.

Накануне саммита крупнейший в стране оператор дата-центров BitRiver и Фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о партнерстве. И это сотрудничество — амбициозный шаг в будущее, который направлен на увеличение российской доли на мировом рынке вычислительных мощностей.

«Инфраструктура дата-центров в ближайшие 2-3 года в России будет еще более стремительно развиваться, объемы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьезный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС. Для России это, конечно, и новая роль в экономических отношениях с партнерами по БРИКС, и развитие базы для технологий искусственного интеллекта, и значительный приток иностранных инвестиций в страну», — прокомментировал глава BitRiver Игорь Рунец.

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Успех блокчейн-технологий и ИИ напрямую связаны с большими базами данных. Воспользовавшись готовой инфраструктурой майнинговых ЦОДов, можно значительно сократить дистанцию на пути к лидерству в сфере вычислительных технологий. Оборудование для промышленной добычи криптовалюты — это те же технологии, которые необходимы для иных энергоемких вычислений.

«Майнинг — это не только добыча криптовалют, это и ликвидность для независимых финансовых расчетов, и эти же дата-центры — это мощности для развития проектов ИИ», — рассказал Рунец.

Опыт быстрого возведения таких центров обработки данных у компании колоссальный — уже 21 действующий и 10 строящихся дата-центров в России. А среди основных зарубежных партнеров — инвесторы из стран БРИКС.

Сердце цифровой экономики стран БРИКС

Россия единственная из стран альянса обладает возможностью создать инфраструктуру, причем развернуть ее за короткий срок. Подходящий климат, профицит электроэнергии, кадровый потенциал, а главное экспертиза в строительстве энергоемких дата-центров делают Россию ядром цифровой экономики БРИКС. В стране принят закон о промышленном майнинге, и уже сегодня мы вторые в мире по объему мощностей дата-центров для энергоемких вычислений. Поэтому страны БРИКС заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Со стороны партнеров по альянсу есть запрос и на строительство центров обработки данных на территориях их стран.

«Совместно с компанией BitRiver сфокусируемся на расширении возможностей дата-центров и вычислительного оборудования с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС. Использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные», — подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

За счет этого сотрудничества Россия, по сути, получает новую экономическую роль внутри альянса, а также значительный приток инвестиций в страну, отмечают эксперты.

«Главное, что у нас есть — это возможность кратно, в десятки раз увеличить эти мощности за короткое время. За счет этого мы можем обеспечить инфраструктурой и себя, и партнеров по БРИКС. И это фактически запрос к нашей стране со стороны международных партнеров», — говорит Игорь Рунец.

Развитие отрасли, строительство дата-центров и рост инвестиционных проектов в области высоких вычислений, в свою очередь, даст России не только новую роль на глобальной арене, но и увеличение налоговых отчислений в бюджет и создаст новые рабочие места.