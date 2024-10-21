Достижение декарбонизации. В России создают условия для интеграции углеродных рынков БРИКС

На днях стало известно о первой международной сделке c российскими углеродными единицами, выпущенными «Русалом» в национальном реестре в результате реализации климатического проекта по охране сибирских лесов от пожаров. Сделка состоялась в ходе Делового форума БРИКС, прошедшего в Москве.

Арабский инвестиционный фонд Equity International General Trading приобрел углеродные единицы «Русала» для последующей компенсации углеродного следа одного из своих активов. Фонд специализируется на поддержке научно-исследовательских компаний, проектов медицины, культуры и искусства, а также консультирует компании стран Ближнего Востока и Персидского залива по стратегическим вопросам в области климата и устойчивого развития. Организатором сделки выступил Газпромбанк.

Стремление к интеграции углеродных рынков БРИКС

Эксперты все чаще заявляют о необходимости сближения подходов стран БРИКС в области углеродного регулирования и создания условий для торговли углеродными единицами между участниками объединения. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия прорабатывает создание концепции единого углеродного рынка на пространстве БРИКС+.

Одним из важных инструментов достижения стратегических целей по достижению декарбонизации к 2060 году являются климатические проекты бизнеса, которые реализуются для сокращения выбросов парниковых газов или для увеличения их поглощения. У России большие перспективы в реализации климатических проектов, а также в развитии рынка углеродных единиц на фоне актуальности климатической повестки для национальных компаний-экспортеров.

Конкурентоспособность продукции уже сейчас во многом зависит от размера ее углеродного следа, а национальные климатические проекты при их высоком качестве и сравнительно низкой цене становятся все более привлекательны для дружественных зарубежных покупателей из стран-участниц БРИКС.

Первая международная сделка с углеродными единицами «Русала» подтверждает интерес зарубежных партнеров к интеграции углеродных рынков.

«Мы рассматриваем сделку как первый шаг к интеграции углеродных рынков стран БРИКС. За ним может последовать создание общей платформы для торговли углеродными активами между Россией и ОАЭ и открытой для потенциальных участников углеродного рынка из других стран-партнеров. Мы видим хорошую перспективу для создания объединенного углеродного рынка стран БРИКС», — сказал председатель правления Equity International Салем Хумаид Альмзаини.

Вклад бизнеса в декарбонизацию

В 2023 году «Русал» обновил свою климатическую стратегию, которой предусмотрена долгосрочная цель достичь нулевого баланса выбросов природных к 2050 году. В рамках стратегии компания проводит масштабный комплекс инициатив по экологической модернизации и развитию производств. Среди них передовые технологии электролиза, программы повышения энергоэффективости производств, перевод предприятий на безуглеродные источники энергии, расширение вовлечения вторичного алюминия.

Помимо программы по технологической модернизации производств, компания реализует природные климатические проекты. Так, в апреле 2019 года «Русал» начал реализацию первого в стране в условиях Парижского соглашения лесного климатического проекта по охране лесов на территории Красноярского края от пожаров. Тогда компания «Русал» ориентировалась на климатический потенциал региона своей ответственности. В Красноярском крае – это колоссальная площадь лесов – естественных поглотителей и накопителей парниковых газов – более 150 млн га. Причем почти все земли лесного фонда края относятся к зоне лесоавиационных работ и более 40% от общей площади лесов края – это наиболее опасные в пожарном отношении лесные участки. Енисейский район, где реализуется проект «Русала» считается одним из наиболее «горимых» районов края.

Об эмиссии 1,3 млн углеродных единиц от лесного климатического проекта «Русал» объявил на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Предварительно в мае 2024 года «Русал» провел верификацию результатов проекта в соответствии с расширенными требованиями к объему раскрываемой информации – исполнители проектов обязаны публиковать на сайте реестра проектную документацию, в том числе отчет по реализации проекта, отчет валидатора и верификатора. Лесной климатический проект «Русала» стал первым проектом в реестре, документация по которому была опубликована не только на русском, но и на английском языках.

Пока это крупнейший реализованный «зеленый» проект в России, который ярко демонстрирует потенциал национального углеродного рынка для создания основы экономической безопасности и технологического суверенитета страны.

Сегодня в национальном реестре углеродных единиц компания зарегистрировала четыре климатических проекта: по охране лесов от пожаров в Красноярском крае, по повышению энергоэффективности Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого завода, в том числе, при производстве теплоэнергии и при подготовке сырой воды, а также по повышению энергоэффективности оборудования Богословского алюминиевого завода.