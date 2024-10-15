Экологичные инновации. На выставке «Дорога 2024» представили дорожно-транспортные решения

На выставке «Дорога 2024», которая проходит в Екатеринбурге, продемонстрировали инновационные отечественные решения из алюминиевых сплавов для создания и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. Например, на мероприятии представили быстровозводимые автостанции и остановочные павильоны. Еще одним важным представленным проектом стали инновационные мостокомплекты из алюминиевых сплавов. Почему быстровозводимые конструкции могут стать драйвером развития отрасли — в материале «Газеты.Ru».

Участники Алюминиевой ассоциации готовы к комплексной реализации проектов транспортной инфраструктуры, городских и парковых зон. Это связано, в том числе, с прочностью алюминиевых сплавов и их коррозийной стойкостью. Легкость и технологичность алюминиевых решений позволяет привлекать на монтаж и демонтаж конструкций существенно меньшее количество специалистов и техники, а последующие расходы на эксплуатацию значительно меньше аналогов.

Инновационные преимущества

Подобные технологии используются при монтаже мостокомплектов и пешеходных переходов из алюминиевых сплавов. Монтаж алюминиевых конструкций на объекте происходит за 2 часа. Оперативность монтажа объясняется особенностями конструктива мостокомплекта – благодаря высокой степени готовности, в которой детали поставляются с завода на строительную площадку, мост собирается как конструктор, без дополнительной механической обработки.

Данный проект позволит в кратчайшие сроки решить актуальную для страны проблему аварийных и предаварийных мостовых сооружений, особенно учитывая, что срок службы новых конструкций составит не менее 50 лет. Первые мостокомплекты уже успешно эксплуатируются в Нижнем Новгороде и Калининградской области.

С 2017 года в стране установлено более 25 мостовых конструкций, включая объекты в Нижегородской, Тульской, Рязанской областях, Красноярском крае, Москве и др. В конце 2023 года в Нижегородской области был установлен первый в России автодорожный мост с применением инновационных сплавов и технологий, ранее не использовавшихся в мостостроении.

Одним из ключевых преимуществ алюминиевых решений является их быстровозводимость, что позволяет монтировать и демонтировать конструкции за несколько с часов и минимальными неудобствами для пешеходов, пассажиров и владельцев транспорта.

Быстровозводимые конструкции могут стать драйвером для реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», продленного по решению президента России Владимира Путина до 2030 года.

Благодаря уникальности быстровозводимых конструкций из алюминиевых сплавов их можно адаптировать под создание автовокзала, временного пассажирского терминала аэропорта, строения для ремонта и стоянки техники, производственного цеха или склада, мобильного туристического комплекса и др. Срок возведения полностью готовой конструкции с учетом внешней и внутренней отделки, электромонтажных работ составляет всего 1-3 месяца в зависимости от размеров павильона.

Технологическая независимость

Развитие туристического потенциала невозможно представить без создания полноценной причальной инфраструктуры. Интерес к отдыху на воде в стране продолжает демонстрировать уверенный рост, что уже положительно сказалось на индустрии алюминиевого судостроения. Отечественные верфи в последние годы представили целый ряд современных лодок, катамаранов, хаусботов, круизных лайнеров и судов на воздушной подушке.

Повышение комфорта и безопасности граждан напрямую связано и с другим алюминиевым продуктом выставки «Дорога 2024» — остановочными павильонами. Современные остановки с использованием «умных» технологий, включая доступ к беспроводной связи, зарядными разъемами для гаджетов, информационными системами позволяют пассажирам ожидать транспорт в условиях наибольшего благоприятствования, а возможность установки систем видеонаблюдения – в безопасности.

«Когда мы говорим об алюминиевой отрасли – мы можем смело говорить о технологической независимости. Представленная на выставке «Дорога 2024» экспозиция полностью состоит из отечественных технологий, металла и материалов», — отмечает директор по развитию рынков компании «Русал», заместитель председателя Алюминиевой ассоциации Евгений Васильев.

По его мнению, внедрение алюминиевой продукции для создания или модернизации инфраструктурных проектов позволяет создавать в регионах новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в региональные бюджеты и, напротив, сокращать расходы на последующей эксплуатации объектов.

«Экологичность алюминиевых конструкций, возможность их переработки, также позволяет компенсировать часть первоначально затраченных средств после завершения использования продукта», — добавил Васильев.