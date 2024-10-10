Судьбу АЭС в Казахстане решили всей страной. Как республиканский референдум открыл дорогу атомной энергетике

АЭС в Казахстане быть, решил общенациональный референдум. Его предложил провести год назад президент страны Касым-Жомарт Токаев, поскольку этот вопрос важен для всех жителей. Глава государства выступил в поддержку строительства АЭС, подчеркнув, что проект обеспечит устойчивое развитие страны на многие годы и укрепит ее энергетический суверенитет. Его поддержало большинство проголосовавших на референдуме.

Решающий итог

За строительство АЭС в Казахстане высказался 71,12% проголосовавших на референдуме 6 октября, такие результаты огласили в республике. Это составляет 5 млн 561 тысячу 937 человек. Всего проголосовало 7,8 млн человек, при этом в референдуме имели право поучаствовать 12,2 млн человек. Таким образом явка составила 63,6%.

Много граждан Казахстана проголосовало за границей: для них было открыто 74 участка для голосования в 59 странах мира, чтобы они тоже смогли выразить свою волю.

Во многих странах отметили высокую явку, например, в Турции проголосовало 70% зарегистрированных для участия в референдуме.

Поводом для референдума стала необходимость решать вопрос о нарастающем дефиците электроэнергии в стране. Уже к 2030 году он может достигнуть 2-2,5 гигаватта, считают эксперты. В некоторых местах предприятия уже начали испытывать нехватку электроэнергии.

Для Казахстана это четвертый по счету референдум, до этого таким образом продлевали полномочия президента Казахстана в 1995 году и дважды вносили поправки в Конституцию — в 1995 и 2022 году.

Общенародное обсуждение

Больше года назад, 1 сентября 2023 года во время выступления с Посланием народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести решение вопроса о строительстве АЭС в республике на общенациональный референдум. Президент отметил, что с учетом нарастания глобального энергодефицита страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии, поэтому необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. «Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики, — отметил Токаев. — В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны».

Сейчас в стране атомной энергетики нет вообще. Единственную АЭС советских времен в Мангышлаке закрыли 25 лет назад. Однако в Казахстане до сих пор в памяти людей болезненно отзываются последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Противники строительства АЭС высказывали опасения относительно ее безопасности и возможного вреда для окружающей среды. В связи с этим и было решено вынести вопрос о строительстве АЭС на общенародное обсуждение.

Фактически подготовка к референдуму началась сразу после предложения президента Токаева. Эту тему сразу вынесли в общественное и медийное поле. Правительство развернуло масштабную информационно-разъяснительную кампанию, к которой активно подключились политические партии, общественные движения, эксперты. За это время в каждом регионе прошли общественные слушания, состоялось множество публичных дискуссий и обсуждений. Это позволило каждому жителю Казахстана сформировать свою продуманную позицию по поводу строительства АЭС в Казахстане.

Абсолютно прозрачный процесс

За проведением референдума наблюдали представители 244 организаций Казахстана и международные наблюдатели из 30 стран, в том числе представители исполкома СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации тюркских государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Абсолютно прозрачный, абсолютно четко организованный процесс, — охарактеризовал проведение голосования в Казахстане Олег Копылов, глава миссии наблюдателей ШОС, заместитель генерального секретаря ШОС. — Абсолютный профессионализм работы комиссий. Ездили, например, в Акмолинскую область, посетили там три участка. Совершенно профессиональные руководители. Никто от нас не бегал, с улыбкой предоставляли всю информацию. И люди там на селе с музыкой, с угощениями, то есть шли с приподнятым настроением. Очень приятное впечатление осталось».

«Выборы — это праздник для народа, чтобы люди себя почувствовали хозяевами страны, — отметила Ардак Ельтаева, председатель участковой комиссии референдума города Косшы. — Конечно, АЭС в Казахстане нужна. Вопрос о строительстве АЭС сейчас поднимается не только у нас, но и в других странах. Мое личное мнение — думаю, для нас это будет плюсом».

«Я всегда голосую, — делится Наргулан, мужчина лет 30, житель Астаны. — А как без этого? Это гражданский долг. Меня так родители воспитали». «Это же референдум, наше мнение просят, мы его высказали», — говорит Такен, который пришел голосовать на участок в Косшы с женой и дочкой-подростком.

Уместным назвал проведение референдума по данному вопросу Сади Джафаров, глава миссии наблюдателей ОТГ, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ), потому что строительство АЭС является стратегическим вопросом, который будет определять социальное, экономическое и развитие страны, и вопросом, который интересует общество.

По мнению Копылова, это во многом уникальный референдум на пространстве СНГ, когда неконституционный вопрос выносится на суд народа, и он является высшей степенью проявления демократии: руководство страны посчитало возможным и нужным спросить людей.

«Общий итог: референдум состоялся, каких-либо нарушений, которые могли повлиять на результат, зафиксировано не было, — отметил член российского Центризбиркома Антон Лопатин. — Избирательная система Казахстана профессионально подготовилась к референдуму, причем, за короткий срок, Были обучены представители территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, было сделано все возможное для того, чтобы референдум прошел в строгом соответствии с законом». Как сообщил Лопатин, на этапе подготовительного периода никаких ограничений на высказывание мнений не зафиксировали. Избирательная система Республики Казахстан оказывала полное содействие во всем наблюдателям по линии ШОС и СНГ.

План на 100 лет

На строительство АЭС в Казахстане уйдет около 10 лет, по оптимистичному прогнозу ее смогут ввести в эксплуатацию к 2032 году. Сейчас приоритетным вариантом площадки для строительства АЭС считается район у поселка Улькен в Алматинской области на юге страны, на берегу озера Балхаш. Строительство станции планируется осуществить компанией «Казахстанские атомные электрические станции». Ее генеральный директор Тимур Жантикин оценил стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане в 10-15 млрд долларов. По его словам, станция должна будет работать минимум 100 лет.

Сейчас Казахстан уже испытывает энергодефицит в размере 1 гигаватта в пиковые часы нагрузки. Основная доля электроэнергии сегодня в Казахстане, более 70%, вырабатывается за счет угля. Остро стоит вопрос износа таких ТЭЦ, к тому же они не соответствуют установкам государства на переход к зеленой энергетике.

При этом Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана и второе — по объему запасов, после Австралии. Третий год республика выпускает и ядерное топливо для АЭС. В стране работает три исследовательских ядерных реактора, так что есть и ресурсная, и кадровая база для развития атомной энергетики.

По мнению президента Токаева, строительство АЭС необходимо будет доверить международному консорциуму. «Возведение атомной электростанции — долгосрочный проект, он обеспечит устойчивый прогресс нашей страны на десятилетия вперед, создаст условия для подготовки целого класса инженеров и специалистов самого разного профиля. И эти плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев», — указал президент.

Шесть иностранных компаний уже представили свои проекты для строительства атомных электростанций, в том числе компания «Росатом».