Динамика роста. Почему повышение ставок по ипотеке неизбежно В октябре Центробанк может вновь повысить ключевую ставку

Вероятно, что ставки по рыночным программам ипотеки, которые сегодня уже находятся на уровне, превышающим несколько десятков процентов, в скором времени будут еще выше. Почему банки не смогут удерживать более низкий уровень — в материале «Газеты.Ru».

По экономическим причинам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже дала понять, что текущая кредитно-денежная политика будет продолжена, и на ближайшем заседании совета директоров в октябре регулятор может вновь повысить ключевую ставку.

Напомним, что в сентябре ЦБ РФ принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. Тогда такой шаг в сторону увеличения предсказывало большинство финансовых аналитиков. Правда, прогнозы расходились — были ожидания в районе 2% и более. Но регулятор, видимо, оставил запас и решил делать все постепенно.

«Мы повысили ставку в сентябре до 19% и не исключаем ее повышения в октябре», — заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

Глава регулятора добавила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 года.

При этом годовая инфляция по итогам 2024 года может превысить июльский прогноз в 6,5-7%, говорилось в сообщении агентства со ссылкой на ЦБ.

Если посмотреть на прошлые реакции крупных банков на действия ЦБ РФ по ключевой ставке или их ожидания от регулятора к повышению показателя, то реакция не заставила себя долго ждать. Часто кредитные организации увеличивают ставки по ипотеке заранее, не дожидаясь решения регулятора.

Посмотрим на сентябрь, тот же ВТБ почти всегда действует на опережение решения по ключевой. Банк с 25 сентября изменил условия по ипотеке, повысив базовую ставку на 1,5 процентного пункта. Кредиты на покупку квартир доступны от 22% годовых с учетом действующих в банке дисконтов.

В самой кредитной организации, как пишет РБК, объяснили, что действия связаны с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями от ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась.

Ждать или покупать

Пока об очередном повышении не объявлял Сбер, но не исключено, что это может случиться в скором времени. Банк часто осторожничает и дает желающим закрыть сделку по старым ставкам, но, как мы видим, экономика диктует свои правила, заставляя банки идти на повышение процентов по ипотечным продуктам.

На самом деле, на повышение ставок по ипотеке влияет и ситуация с ОФЗ (облигациями федерального займа). Дело в том, что в последнее время закрепилась тенденция роста их доходности на сроке до 5 лет и плавного снижения доходности на сроке более 10 лет.

Кроме того, средние ставки предложения по рыночным программам ипотеки котируются на уровне доходность пятилетних ОФЗ + 5 процентных пункта. Хотя в ситуации более низких ставок этот спрэд не превышает 3 процентных пункта. Это говорит о том, что процентные ставки по ипотеке сейчас в большей степени оторваны от доходности ОФЗ, а банки стараются, скажем, перезаложиться в части ценообразования кредитных продуктов, поскольку не знают, как долго продлится период высоких процентных ставок, а также кредитное качество нового входящего клиентского потока.

Если сложить все эти факторы, то ближайшего снижения ставок в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Напротив, возможно, что банки продолжат увеличивать проценты, и ипотека будет дорожать. Конечно, здесь надо отдать должное государственной поддержке, программы продолжают реализовываться для определенных категорий заемщиков.