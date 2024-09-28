Майнинг и энергетика: Россия стоит на пороге энергетической трансформации Россия намерена закрепиться в лидерах в атомной сфере

В Москве завершается VII Международный форум «Российская энергетическая неделя-2024». Более 4000 участников из более чем 50 стран мира приехали в столицу России для участия в работе ключевой площадки ТЭК, где обсуждали будущее энергетики и пути дальнейшего развития ее составляющих. Главная тема форума - «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в первый день форума, подчеркнул значимость энергетического сектора для страны: «Российская энергосистема входит в число крупнейших в мире. По итогам прошлого года объем энергопотребления в России вновь обновил исторический максимум, превысив даже показатели советского периода».

Глава государства отметил впечатляющий рост отрасли за последние полтора десятилетия: «За 15 лет мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18%. Наши станции прошли значительную модернизацию, став более современными и эффективными».

Путин подчеркнул, что это не просто сухие цифры, а свидетельство роста экономики и повышения качества жизни россиян.

Владимир Путин анонсировал запуск в 2025 году национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», главной задачей которого станет закрепление за Россией лидерства в атомной сфере и обеспечение технологического суверенитета.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе форума акцентировал внимание на важности баланса между энергетическим развитием и экологической ответственностью: «Мы стремимся к устойчивому развитию энергетического сектора, учитывая как экономические, так и экологические аспекты».





Трамплин в цифровое будущее

Развитая энергетическая система - основа для роста высоких технологий. Цифровизация и автоматизация открывают новые горизонты для повышения эффективности предприятий. Использование искусственного интеллекта и больших данных позволяет обрабатывать огромные объемы информации, ускорять процессы и минимизировать риски ошибок. Однако эти технологии требуют значительных энергетических ресурсов, а значит – необходимо совершенствовать и развивать энергетическую базу.

С каждым годом в мире растет спрос на центры обработки данных. Россия, обладая обширными энергетическими ресурсами и развивая цифровую инфраструктуру, имеет все шансы занять лидирующие позиции в этой области. Строительство современных дата-центров создаст крупнейший в мире кластер высокотехнологичных вычислений, способный удовлетворить растущий внутренний спрос и стать значимым игроком на глобальной арене.

Майнинговая инфраструктура идеально подходит для развития иных цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и обработка больших данных, что делает промышленный майнинг первостепенным компонентом цифровой экосистемы. Развитие промышленного майнинга может стать катализатором для целого ряда смежных отраслей.

В этой связи промышленные майнеры готовы работать в тесном союзе с энергетиками и инвестировать средства в надежную и стабильно обеспечивающую высокие потребности новой отрасли энергосистему.

Особый интерес вызывает идея использования попутного нефтяного газа для майнинга криптовалют. Промышленные майнеры уже запустили пилотные объекты генерации на основе попутного нефтяного газа (ПНГ). Что создает взаимовыгодные условия: нефтяники получают доход и избегают затрат на его утилизацию ПНГ, а майнеры экономят на электроэнергии при производстве цифровых активов.

«Промышленный майнинг является, опять же, уникальным. Мы строим дата-центры там, где есть электроэнергия. Мы не привязаны к какой-то дорожной инфраструктуре. Поэтому мы можем использовать попутный нефтяной газ, и мы это уже делаем для выработки электроэнергии и для электроснабжения своих ЦОДов», — рассказал журналистам владелец и генеральный директор крупнейшего в Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец на полях Российской энергетической недели.

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Он добавил, что это повышает экологическую эффективность.

«Кроме того, это позволяет избежать экологических штрафов для нефтяных компаний. Таким образом, это беспроигрышная ситуация как для нефтяных компаний, так и для майнинга», – сказал Рунец.

Международные наблюдатели также внимательно следят за развитием ситуации. Аналитики отмечают, что действия России могут существенно повлиять на глобальный ландшафт цифровых активов, создавая как риски, так и возможности в отношении международных финансов и глобальной динамики майнинга.

Подводя итоги форума, можно сказать, что Россия стоит на пороге энергетической трансформации, которая изменит не только экономический ландшафт страны, но и баланс сил в глобальной цифровой экономике.