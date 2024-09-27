ИИ в помощь: «Русал» разработал технологию управления электролизом

«Русал» завершил промышленные испытания искусственного интеллекта в управлении электролизом. Подробнее о том, как при помощи специально обученной нейросетевой модели получится увеличить производительность при выплавке алюминия, — в материале «Газеты.Ru».

Помощь ИИ

«Инженерно-технологический центр Русал» («Русал ИТЦ») разработал нейросетевую модель, которая способна выполнять прогнозный расчет параметров и управляет ходом электролиза.

Как отметил технический директор «Русала» Виктор Манн, нейросетевая модель сможет дополнять редкие лабораторные замеры прогнозными значениями.

«Сейчас химический состав электролита в электролизере определяется путем взятия пробы и анализа в лаборатории, замер для каждого электролизера с учетом их количества возможен не чаще одного раза в двое-трое суток. С помощью ИИ удастся оперативнее корректировать технологический процесс электролиза», — сказал он.

Нейросетевая модель производит расчеты химического состава в электролизере на основе десятков доступных технологических параметров, среди которых температура электролита, сила тока, напряжения и другие.

По словам директора по автоматизации производства «Русал ИТЦ» Михаила Гринишина, нейросеть испытывали на 10 тыс. технологических параметров и замеров на Саяногорском алюминиевом заводе в течение года.

«В начале испытаний модель лишь рассчитывала и выдавала прогнозное значение химического состава электролита для технолога, который самостоятельно, на основе своих знаний принимал решение. Когда мы убедились, что модель не ошибается, она была введена в контур управления и начала самостоятельно управлять процессом», — рассказал Гринишин.

Он добавил, что «Русал» планирует в будущем интегрировать нейросетевую модель на всех алюминиевых заводах компании.

Также директор проекта «Совершенствование высокоамперных технологий» «Русал ИТЦ» Илья Пузанов отметил, что электролизеры новейшего поколения РА-550, на которых проводились испытания нейросетевой модели, имеют одно из важнейших преимуществ – сниженный расход электроэнергии при выплавке алюминия и экологичность.

Он добавил, что нейросетевая модель позволит преобразовать накопившиеся данные о работе РА-550 в цифровые модели.

«Основной особенностью примененного нами подхода по обучению нейросети являлось привлечение знаний и навыков инженеров-технологов, которые они приобрели за годы работы на производстве», — рассказал он.

Разработка

В апреле 2024 года «Русал» создал департамент промышленного искусственного интеллекта, целью которого стала разработка технологий ИИ для производственных процессов.

Первый пилотный проект по мониторингу электролизного производства был отмечен Национальной премией в области ИИ. В настоящее время эта технология внедрена на всех цехах электролиза на Красноярском алюминиевом заводе КрАЗа.

Технология позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить эффективность производственного процесса.

Как рассказал Виктор Манн, сейчас департамент промышленного искусственного интеллекта работает над 18 проектами, а их количество постоянно растет.

Инвестиции

Еще в мае стало известно, что «Русал» до 2027 года внедрит на всех цехах электролиза Красноярского, Братского, Новокузнецкого, Иркутского и Волгоградского алюминиевых заводов технологию мониторинга с помощью машинного зрения.

Инвестиции в проект, по подсчетам «Русала», составят 1,6 млрд рублей.

По словам Виктора Манна, технология доказала свою эффективность в ходе опытной эксплуатации в двух цехах электролиза КрАЗ.

«Благодаря ей вдвое снизилось время разгерметизации электролизеров по сравнению с мониторингом персоналом во время плановых обходов», — рассказал он.

Электролизеры этих пяти алюминиевых заводов работают по созданной «Русалом» технологии «ЭкоСодерберг», которая позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду.

«Суть технологии в том, что модели машинного зрения через специализированные видеокамеры круглосуточно обнаруживают нарушения герметичности электролизеров и вызывают оператора», — рассказал Михаил Гринишин.