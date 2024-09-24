Упор на отечественные решения: на что «Аэрофлот» тратит ИТ-бюджет

Востребованность отечественных ИТ-решений в авиации растет. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что доля расходов компании на отечественное программное обеспечение (ПО) за два года увеличилась почти втрое. Также авиаперевозчик активно работает над замещением систем планирования полетов и техобслуживания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Импортозамещение в деталях

В этом году доля расходов на отечественное ПО от всего ИТ-бюджета «Аэрофлота» достигла 95%, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарном заседании, которое состоялось в рамках форума «Цифровая транспортация». В общей сложности авиаперевозчик планирует вложить в импортозамещение IT-продуктов 28 млрд рублей.

«Долгие годы доля отечественного ПО составляла 33%. «Аэрофлот» активно конкурировал с глобальными авиаперевозчиками, в том числе и поэтому мы вынуждены были использовать международные решения. За последние два года доля расходов на отечественное ПО увеличилась с 33 до 95%. Всего на импортозамещение в ближайшие годы мы потратим 28 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — в рамках Индустриальных центров компетенций для того, чтобы создавать продукты, доступные для остальных авиаперевозчиков», — отметил Александровский.

Он также рассказал, что компания переходит с планшетов iPad на российские устройства на отечественной операционной системе «Аврора». Как писали «Ведомости», до конца этого года для сотрудников и бортпроводников будут поставлены около 9000 отечественных планшетов Fplus модели Т1100 на ОС «Аврора».

Также «Аэрофлот» работает над замещением американской системы планирования полетов Sabre FPM и швейцарской системы технического обслуживания и ремонта воздушных судов AMOS. Заместить их планируется отечественной платформой «Купол». Эксперты сообщают, что она создана в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК) еще в 2022. С ним конкурируют другие отечественные аналоги — «Эрлан» и Alaskar. Как рассказал гендиректор «Аэрофлота», «Купол» будет поддерживать летную годность воздушных судов.

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«Эта программа нужна любому авиаперевозчику, и мы уже в процессе реализации понимаем, насколько она получается эффективнее привычного всем иностранного продукта — от сокращения времени до более точного прогнозирования, сокращения простоя воздушных судов», — рассказал Сергей Александровский.

Как отмечал исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, «Аэрофлот» всегда был одним из мировых лидеров в отрасли в плане уровня цифровизации. Он также добавил, что уход западных ИТ-компаний ощутимо сказался на работе авиакомпании. Поэтому, по словам эксперта, сегодня авиаперевозчик не только покупает готовые ИТ-решения, но и принимает активное участие в доработке их функционала.

Годом ранее «Ведомости» сообщали, что «Аэрофлот» собирается вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение иностранного ПО. Эта сумма включала несколько проектов, в частности, замену швейцарского ПО компании SITA, которое стояло на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров во время полета. Эта технология помогает упрощать работу бортпроводников, отображая в онлайн-режиме данные пассажиров и информацию об их участии в программах лояльности авиаперевозчика. SITA установила на самолеты «Аэрофлота» планшеты на базе iPad Mini со своим ПО еще в 2014 году, а летом 2023 года прекратила работу в России.

Как сообщил Александровский, сейчас «Аэрофлот» уже применяет более 7 тыс. планшетов на отечественном ПО. Их используют как при обслуживании пассажиров, так и при подготовке рейса и внесении информации после его завершения. Также более 3 тыс. устройств на базе российского ПО будет использовать летный экипаж уже в начале 2025 года.

Интернет на борту

Помимо прочего, гендиректор «Аэрофлота» подтвердил намерение обеспечить пассажиров WiFi на борту самолетов. Он надеется, что беспроводной интернет появится на судах в 2027 или 2028 году. Топ-менеджер напомнил, что в мае «Аэрофлот» подписал соглашение по предоставлению WiFi на борту российских самолетов с компанией «Бюро 1440», которая занимается созданием группировки низкоорбитальных спутников.

close Аэрофлот

«Бюро 1440» — это аэрокосмическая компания в структуре «ИКС Холдинга», которая занимается созданием низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных. За последние два года она запустила несколько экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», начало их коммерческой эксплуатации запланировано на 2027 год. Предполагается, что к этому моменту группировка из 288 спутников обеспечит глобальное покрытие.

Напомним, что в 2022 году правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В ее рамках на создание эффективной инфраструктуры в авиаотрасли выделено более 770 млрд рублей.

«Безусловно авиация — отрасль, которая изначально наиболее глубоко интегрирована в международное отраслевое сообщество. Именно поэтому задача импортозамещения наиболее сильно коснулась именно этой отрасли. Помимо прочего, наблюдается высокий уровень проникновения зарубежных информационных систем и сервисов. Так как авиация является отраслью, которая тесно связана с международным сообществом, необходимо использовать типовые цифровые решения и стандарты работы. Исторически отрасль ориентирована на применение иностранных решений и сервисов», — обозначал проблему Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».