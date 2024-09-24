Упор на отечественные решения: на что «Аэрофлот» тратит ИТ-бюджет

Импортозамещение в деталях
В этом году доля расходов на отечественное ПО от всего ИТ-бюджета «Аэрофлота» достигла 95%, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарном заседании, которое состоялось в рамках форума «Цифровая транспортация». В общей сложности авиаперевозчик планирует вложить в импортозамещение IT-продуктов 28 млрд рублей.
«Долгие годы доля отечественного ПО составляла 33%. «Аэрофлот» активно конкурировал с глобальными авиаперевозчиками, в том числе и поэтому мы вынуждены были использовать международные решения. За последние два года доля расходов на отечественное ПО увеличилась с 33 до 95%. Всего на импортозамещение в ближайшие годы мы потратим 28 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — в рамках Индустриальных центров компетенций для того, чтобы создавать продукты, доступные для остальных авиаперевозчиков», — отметил Александровский.
Он также рассказал, что компания переходит с планшетов iPad на российские устройства на отечественной операционной системе «Аврора». Как писали «Ведомости», до конца этого года для сотрудников и бортпроводников будут поставлены около 9000 отечественных планшетов Fplus модели Т1100 на ОС «Аврора».
Также «Аэрофлот» работает над замещением американской системы планирования полетов Sabre FPM и швейцарской системы технического обслуживания и ремонта воздушных судов AMOS. Заместить их планируется отечественной платформой «Купол». Эксперты сообщают, что она создана в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК) еще в 2022. С ним конкурируют другие отечественные аналоги — «Эрлан» и Alaskar. Как рассказал гендиректор «Аэрофлота», «Купол» будет поддерживать летную годность воздушных судов.
«Эта программа нужна любому авиаперевозчику, и мы уже в процессе реализации понимаем, насколько она получается эффективнее привычного всем иностранного продукта — от сокращения времени до более точного прогнозирования, сокращения простоя воздушных судов», — рассказал Сергей Александровский.
Как отмечал исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, «Аэрофлот» всегда был одним из мировых лидеров в отрасли в плане уровня цифровизации. Он также добавил, что уход западных ИТ-компаний ощутимо сказался на работе авиакомпании. Поэтому, по словам эксперта, сегодня авиаперевозчик не только покупает готовые ИТ-решения, но и принимает активное участие в доработке их функционала.
Годом ранее «Ведомости» сообщали, что «Аэрофлот» собирается вложить более 10 млрд рублей в импортозамещение иностранного ПО. Эта сумма включала несколько проектов, в частности, замену швейцарского ПО компании SITA, которое стояло на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров во время полета. Эта технология помогает упрощать работу бортпроводников, отображая в онлайн-режиме данные пассажиров и информацию об их участии в программах лояльности авиаперевозчика. SITA установила на самолеты «Аэрофлота» планшеты на базе iPad Mini со своим ПО еще в 2014 году, а летом 2023 года прекратила работу в России.
Как сообщил Александровский, сейчас «Аэрофлот» уже применяет более 7 тыс. планшетов на отечественном ПО. Их используют как при обслуживании пассажиров, так и при подготовке рейса и внесении информации после его завершения. Также более 3 тыс. устройств на базе российского ПО будет использовать летный экипаж уже в начале 2025 года.
Интернет на борту
Помимо прочего, гендиректор «Аэрофлота» подтвердил намерение обеспечить пассажиров WiFi на борту самолетов. Он надеется, что беспроводной интернет появится на судах в 2027 или 2028 году. Топ-менеджер напомнил, что в мае «Аэрофлот» подписал соглашение по предоставлению WiFi на борту российских самолетов с компанией «Бюро 1440», которая занимается созданием группировки низкоорбитальных спутников.
«Бюро 1440» — это аэрокосмическая компания в структуре «ИКС Холдинга», которая занимается созданием низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных. За последние два года она запустила несколько экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», начало их коммерческой эксплуатации запланировано на 2027 год. Предполагается, что к этому моменту группировка из 288 спутников обеспечит глобальное покрытие.
Напомним, что в 2022 году правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В ее рамках на создание эффективной инфраструктуры в авиаотрасли выделено более 770 млрд рублей.
«Безусловно авиация — отрасль, которая изначально наиболее глубоко интегрирована в международное отраслевое сообщество. Именно поэтому задача импортозамещения наиболее сильно коснулась именно этой отрасли. Помимо прочего, наблюдается высокий уровень проникновения зарубежных информационных систем и сервисов. Так как авиация является отраслью, которая тесно связана с международным сообществом, необходимо использовать типовые цифровые решения и стандарты работы. Исторически отрасль ориентирована на применение иностранных решений и сервисов», — обозначал проблему Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».