Важный металл. Глобальный рынок готовится к новому переделу

На фоне нового витка торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, в Европе не прекращаются призывы к новым запретам на импорт российского металла. Хотя аналитики продолжают верить, что Россия сможет компенсировать потерю европейского рынка поставками в другие страны, включая Китай, ситуация в экономике Поднебесной и события в международной торговле создают серьезные препятствия для такого сценария. Подробности, – в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Джо Байдена 13 сентября объявила о решении зафиксировать резкое повышение тарифов на китайский импорт. Это произошло после более чем двухлетнего пересмотра тарифов, введенных еще предыдущим президентом Дональдом Трампом. Их цель – усилить защиту стратегических национальных отраслей промышленности от избыточных производственных мощностей Китая, развивающихся, как считают в Вашингтоне, при поддержке властей и получающих поэтому необоснованное преимущество на глобальном рынке. Уже 27 сентября вступят в силу, в том числе 25%-ные американские пошлины на китайские сталь, алюминий и ключевые минералы.

Не по правилам

Главный экономический советник Белого дома Лаэль Брейнард сообщила, что решение о фиксировании резкого повышения пошлин на китайский импорт было принято с целью диверсификации американской индустрии электромобилей и отхода от доминирующей цепочки поставок Китая. По ее словам, такие «жесткие, целевые» тарифы необходимы для противодействия государственным субсидиям и политике передачи технологий Китая, которые привели к чрезмерным инвестициям и избыточным производственным мощностям.

В ответ официальный Пекин потребовал от Соединенных Штатов отказаться от запланированного повышения. «Американская сторона должна немедленно скорректировать свой неверный подход и отменить все (повышенные – примечание «Газеты.Ru») тарифы в отношении КНР», - говорится в распространенном заявлении. Министерство коммерции Китая заявило, что подобные действия США – «типичный односторонний подход и протекционизм, серьезно подрывающие международный торговый порядок, безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок». Кроме того, Пекин неоднократно делал представления Вашингтону по поводу дополнительных пошлин, которые «нарушают правила Всемирной торговой организации и еще больше ухудшают ситуацию (…) В итоге издержки лягут на плечи американских предприятий и потребителей, - прокомментировало ведомство. - Китай примет необходимые меры, будет решительно защищать интересы национальных компаний».

Из России в Китай

В самом Китае последние месяцы происходит серьезное падение внутреннего спроса на металлы на фоне проблем в строительном секторе. Это заставляет местных производителей искать потребителей за рубежом: так, экспорт стали из Китая на мировые рынки за первые шесть месяцев 2024 года вырос на 24%. При этом производство металла бьет рекорды. Так, выпуск первичного алюминия в августе, по данным Национального бюро статистики КНР, достиг 3,73 млн тонн, что стало новым рекордом для отрасли за более чем два десятилетия (для сравнения, весь выпуск «Русала» в 2023 году составил 3,8 млн тонн). За восемь месяцев в Китае было произведено 28,91 млн тонн алюминия благодаря восстановлению работы и увеличению мощности заводов в провинциях Юньнань и Сычуань, а также запуску новых производственных линий во Внутренней Монголии. Одновременно с этим экспорт алюминия и алюминиевой продукции также значительно вырос, увеличившись за год на 21,2%.

Для России КНР в последние два года стала важнейшим торговым партнером и крупнейшим экспортным рынком для российских металлургов. Например, если в предпандемийном 2019 году Россия поставила в Китай всего 30,9 тыс. тонн алюминия, то в прошлом году уже 1,24 млн тонн. У «Русала» доля Азии, в которой доминирует Китай, в выручке за два года выросла до 42% (с 23% по итогам 2022 года). Одновременно с этим доля Европы сократилась до минимальных за последние четыре года 22%. Сильный рост экспорта российского алюминия в Китай был зафиксирован после введения США и Великобританией в прошлом апреле запрета для Чикагской и Лондонской бирж на обслуживание поставок произведенных в России алюминия, меди и никеля.

Тогда Bloomberg сообщал, что объем ввоза российского алюминия в Китай достиг рекордных уровней. По результатам 2023 года «Русал» увеличил продажи в Китай более чем в 2,5 раза, а доля всей Азии в структуре продаж выросла с 27 до 38,4%.

Что с ценами

Если за пределами ЕС торговая война США и Китая грозит российским производителям ростом конкуренции и вероятным сокращением рынка, то в самой Европе продолжают звучать призывы к полному запрету российских поставок. 21 августа на страницах авторитетного англоязычного издания The Manufacturer была опубликована колонка управляющего директора британской компании Optima Products Кристиана Мейби, в которой он выразил обеспокоенность по поводу растущего притока российского алюминия на рынок страны, несмотря на действующие санкции. Автор призывает расширить ограничения для российского алюминия и усилить контроль за его экспортом через третьи страны.

За введение санкций последовательно выступают отдельные члены ЕС, включая страны Балтии, которые настаивают на включении российского алюминия в 15-й санкционный пакет Евросоюза. Независимое консалтинговое агентство Macro Advisory в свежем обзоре указывает на риски для местных потребителей металла, которые создают масштабные ограничения против российского алюминия на европейском рынке. Они могут реализоваться через рост цен и перебои в цепочках поставок.

«У ЕС мало других мест, где можно купить алюминий, и он конкурирует с США, которые также перекрыли российские поставки, – отмечает Macro Advisory. – Оба рассматривают Ближний Восток как альтернативного поставщика. Импорт алюминия в ЕС с Ближнего Востока в 2023 году составил почти 1,2 млн тонн или 18,8% от общего импорта алюминия в ЕС, в то время как США импортировали более 800 000 тонн или 19,3% от импорта. Но Ближний Восток не может сравниться с Россией по объемам, и, как сообщается, имеющиеся поставки алюминия уже были контрактно закреплены».

И хотя аналитики агентства ожидают, что Россия сможет компенсировать потерю Европы поставками в другие страны, включая Китай, ситуация в экономике Поднебесной и события в международной торговле создают серьезные препятствия для такого развития событий.

Еще одной важной темой остаются цены, по которым китайские потребители готовы покупать российские товары. Согласно расчетам эксперта ЦМАКП Романа Волкова, по итогам 2023 года Китай оказался самым дешевым рынком для отечественного алюминия: средняя цена отечественного необработанного алюминия на китайском рынке оказалась на 2% ниже средней цены поставок в Турцию и на 6% поставок в Корею, а по сравнению с премиальными рынками Германии и США дисконт достигал 14 и 23% соответственно. Как отмечали СМИ, российским производителям приходится предлагать большие скидки, чтобы привлечь китайских покупателей.

Торговые войны

Ограничение на импорт из Китая США вводят не первый раз. Еще в марте 2010 года Министерство торговли ввело пошлины на 99% китайских бесшовных труб. Это было связано с протестами американских сталелитейных компаний, которые требовали защиты от дешевого китайского импорта. Представитель Минкоммерции КНР в ответ на это решение заявил, что «Китай решительно протестует против дискриминационных действий американского правительства, который подрывают развитие торговых отношений». Также он сообщил, что Поднебесная обратится с иском в ВТО.

Настоящая торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда президент Дональд Трамп ввел тарифы и другие торговые препятствия для Китая. В марте США ввели импортную 25%-ную пошлину на продукцию из стали и 10%-ную — на алюминий. В ответ Министерство коммерции Китая опубликовало список из 128 товаров американского производства, ввоз которых в скором времени может быть обложен налогом.

О новых ограничениях импорта из Китая в 2024-2026 годах активно заговорили еще в мае этого года. Речь идет о пошлинах на товары общей стоимостью 18 млрд долларов.