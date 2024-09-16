Копить нельзя тратить: как удвоить сбережения за 3 года

Финансовое мышление россиян за последние несколько лет заметно изменилось. Они все чаще демонстрируют осознанность в планировании своего бюджета, откладывая определенный процент от зарплаты на непредвиденные расходы, а также инвестируя уже имеющиеся накопления в доступные финансовые инструменты. Какие существуют способы сбережений сегодня и какими из них сейчас стоит воспользоваться — в материале «Газеты.Ru».

Осознанность россиян в вопросах планирования бюджета растет, что подтверждает тот факт, что отечественный финансовый рынок сегодня обладает хорошими возможностями для инвестирования и приумножения денег.

Однозначный сигнал о том, что сейчас выгоднее копить, а не тратить, дает ключевая ставка ЦБ. С декабря прошлого года она держалась на уровне 16%, а с 13 сентября выросла до 19% и очевидно обеспечит экстрадоходность на рынке вкладов. До конца года снижения ставок эксперты не ожидают. Более того, не исключается, что из-за роста конкуренции банков за вкладчиков в 4 квартале доходность по депозитам может еще подняться.

«Мы находимся в новом эпохальном цикле — как и в предыдущем году рынок сбережений продолжает обгонять рынок кредитования. Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 9 месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам, заставляя аккумулировать на них все больше средств. Ситуация может начать меняться только вслед за изменением ключевой ставки, но как минимум до конца года снижения доходности по накопительным продуктам мы не ожидаем», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вклады и накопительные счета

В условиях рекордных ставок наиболее предпочтительными способами накоплений россияне считают вклады (55%) и накопительные счета (53%), следует из опроса ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь». Для сравнения, в 2023 году лишь 29% граждан делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах. Такую тенденцию эксперты объясняют возможностью получить рекордную доходность. По оценке ВТБ, в целом за 2024 год в качестве процентного дохода по вкладам россияне получат 4 трлн рублей.

При этом снижается активность граждан, постоянно перемещающих средства из одного банка в другой на короткие сроки, с целью получить максимальную выгоду, многие готовы вкладываться «вдолгую». По экспертным оценкам, уже около 65% всех оформляемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В некоторых банках доля среднесрочных вкладов еще выше. Например, в ВТБ она составляет 70%.

Вслед за потребностями россиян, банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на более долгие. Так, не дожидаясь заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в прошлую пятницу, ВТБ повысил доходность по рублевым долгосрочным депозитам. Максимальная ставка по вкладам на два года в банке теперь составляет до 20% годовых. Такие ставки, в том числе, доступны клиентам банка «Открытие», которые до конца этого года могут совершить онлайн-переход в ВТБ по полностью защищенным дистанционным каналам или при личном визите в офис.

Программа долгосрочных сбережений

Новый инструмент, набирающий популярность – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет увеличивать капитал как за счет личных взносов и инвестиционного дохода, так и за счет финансовой поддержки от государства, которая составляет до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет с момента первого взноса. В эту программу можно перевести уже имеющиеся накопления по обязательному пенсионному страхованию. Также с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год россияне могут ежегодно получать повышенный налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника.

Важно, что на взносы по программе распространяется двухступенчатый защитный механизм: система гарантирования прав участников НПФ защищает активы от отрицательного инвестиционного результата, а Агентство по страхованию вкладов гарантирует сохранность сбережений в пределах 2,8 млн рублей.

При этом на рынке появляются комбинированные с программой долгосрочных сбережений накопительные продукты, с помощью которых можно удвоить свои накопления за три года. Например, ВТБ запустил новый срочный вклад «Двойная выгода», совмещенный с ПДС от НПФ ВТБ — максимальная доходность по этому продукту составляет до 25% годовых. По словам старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера, за счет него клиенты получают двойную выгоду — максимальную процентную ставку по вкладу и возможность инвестировать и получить дополнительный доход от государства, инвестиционного дохода и налоговых вычетов. «Ожидаем, что до конца года данным предложением воспользуются примерно 120 тыс. клиентов. Это может быть стратегическим решением, ведь, как говорится, тактика без стратегии – это просто суета перед поражением», – сказал Дмитрий Брейтенбихер.

По прогнозам ВТБ, экстра-высокие ставки по депозитам, сохраняющиеся уже рекордные 9 месяцев, будут стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств. Прежде всего - в рублях. Это позволит показать рынку сбережений максимальный рост за всю истории России. Ранее в банке ожидали, что к концу года рублевый портфель достигнет 51,9 трлн, во всех валютах – 55,8 трлн (+ 24% к 2023 г.). С учетом нового раунда повышения ключевой ставки сразу на 1 пп, очевидно, что прирост рынка будет более значительным.