От углекислого газа к кислороду: как технология «Русала» меняет алюминиевую отрасль

Создание технологии инертных анодов, которая позволяет кардинально снизить воздействие алюминиевой промышленности на окружающую среду, многие годы во всем мире для этой отрасли являлось основным вызовом. И вот наконец это инновационное решение приблизилось к реализации — «Русал» в 2026 году начнет промышленное внедрение технологии инертного анода, которая позволит существенно снизить выбросы углекислого газа и укрепить позиции России в экологичном производстве алюминия. Как в условиях жесткой конкуренции благодаря многолетним инвестициям в науку и разработки происходят технологические прорывы, — в материале «Газеты.Ru».

Алюминий по новым правилам

«Русал» готовится переписать правила игры в мировой алюминиевой промышленности. В 2026 году компания начнет промышленное масштабирование революционной технологии инертного анода. Традиционная технология производства алюминия с использованием угольных анодов, которая применяется в отрасли более ста лет, начнет уходить в прошлое. При таком методе в атмосферу выбрасывается огромное количество парниковых газов — в среднем более 11 тонн СО2 на тонну алюминия. «Русалу» уже удалось сократить этот показатель до 2,3 тонн на тонну алюминия, что значительно ниже мирового среднего уровня. Однако с инертным анодом выбросы углекислого газа исчезают почти полностью. Вместо этого в атмосферу будет выбрасываться чистый кислород — около 900 килограммов на тонну алюминия.

С 2017 года «Русала» ведет опытное производство алюминия по технологии инертного анода на Красноярском алюминиевом заводе. На сегодняшний день опытный участок выпустил 5000 тонн «зеленого» алюминия под брендом ALLOW INERTA. Продукция активно тестируется на рынке, и компания уже готовится к масштабированию производства. Планируется, что в 2026 году технология инертного анода начнет внедряться в промышленных масштабах, что позволит значительно снизить нагрузку на атмосферу планеты и улучшить экологические показатели всей отрасли.

Эта, без преувеличений, революционная технология является результатом многолетних усилий «Инженерно-технологического центра «Русал» (ИТЦ), созданного в 2002 году по инициативе основателя компании «Русал» Олега Дерипаски. ИТЦ удалось объединить научные и инженерные ресурсы алюминиевой промышленности России, что позволило компании сохранить конкурентоспособность и продолжать внедрение инноваций. Среди других значимых достижений центра — серия высокоамперных энергоэффективных электролизеров РА-300, РА-400, РА-550, а также технология выплавки алюминия ЭкоСодерберг, которая значительно сокращает выбросы по сравнению с традиционной технологией Содерберга, применяемой по всему миру.

Наука как инструмент конкуренции

Разработка инертного анода стала возможной благодаря значительным инвестициям в научные исследования и технологические разработки. Эти финансовые вложения не только укрепили позиции «Русала» на мировом рынке, но и продемонстрировали важность долгосрочных инвестиций в науку для поддержания лидерства в индустрии. Вложение средств в такие инновации, как инертный анод, позволяет компании не только следовать мировым трендам, но и опережать их, формируя новый стандарт в экологически чистом производстве алюминия.

Однако «Русал» не единственный, кто стремится внедрить инертный анод. Другие лидеры отрасли — американская Alcoa и горнорудный гигант Rio Tinto - специально для работы над этой технологией создали консорциум. А власти Канады уже выделили ему более 100 млн долларов на создание опытного производства в провинции Квебек. Китай, являющийся мировым лидером в производстве и потреблении алюминия, также активно работает над развитием этой технологии. Об этом рассказал представитель Северо-Восточного университета (город Шэньян) доктор Ши Жонъинь, выступая на форуме «Цветные металлы». Однако Китай и западный консорциум отстают от России в развитии этой технологии.

Несмотря на серьезную конкуренцию, именно «Русал» остается лидером в этой гонке технологий. Компания планирует с 2026 года внедрять производство на инертных анодах в промышленных масштабах, сохраняя при этом позиции крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая даже в условиях санкционного давления. Таким образом, стратегия долгосрочного развития, основанная на инвестициях в науку и инновации, позволяет «Русалу» не только оставаться в авангарде технологического прогресса, но и задавать новые стандарты для всей отрасли.