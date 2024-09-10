Накопительный эффект. Как создать финансовую «подушку безопасности» с ПДС

В России работает программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет гражданам обеспечить свое будущее и сформировать финансовую «подушку безопасности». Это интересный финансовый инструмент, не имеющий аналогов по соотношению риска и доходности. Тем, кто готов позаботиться о своем будущем и откладывать вдолгую, государство гарантирует различные стимулы: ежегодный налоговый вычет и софинансирование взносов за счет госбюджета. При этом если до июня текущего года речь шла о трехлетнем периоде софинансирования, то сегодня этот срок увеличен до десяти лет. Разбираемся в условиях программы долгосрочных сбережений и считаем выгоду на конкретных примерах.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) является универсальным накопительно-сберегательным продуктом, который доступен миллионам россиян. В ее основе лежит идея о потребности граждан в инструментах для долгосрочного финансового планирования и формирования капитала, который можно было бы задействовать в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Опросы показывают, что «львиная» доля россиян по-прежнему предпочитает жить «здесь и сейчас» и не задумывается о том, что будет через 5, 10, 15 лет. Для страны с высоким средним возрастом населения эта модель сберегательного поведения тупиковая. А ПДС — понятный продукт с интересной доходностью, который поможет гражданам по-новому взглянуть на будущее и обеспечить себе дополнительную прибавку к пенсии. Разбираемся в деталях: как это работает и как получить максимальную выгоду?

«Длинные» деньги

Количество договоров программы долгосрочных сбережений по состоянию на конец июня текущего года составило 696 тыс. штук, при этом сумма привлеченных средств превысила 32 млрд руб., подсчитали в ЦБ РФ. Прогнозы предполагают, что объем вложений граждан в ПДС в ближайшие годы вырастет кратно и составит не менее одного процента валового внутреннего продукта уже в 2026 году.

Это амбициозная, но достижимая цель, с учетом того, что государство продлило срок софинансирования счетов участников программы и гарантировало стимулы для граждан, готовых откладывать деньги на будущее. Тем более, что выбор инструментов для инвестирования для тех, кто далек от финансовых рынков, не так велик: банковские депозиты, ценные бумаги, недвижимость, сырье или драгметаллы. Однако, по данным ВЦИОМ, только 30% россиян имеют банковские вклады, а 70% граждан не рассматривают хранение накоплений в банках. Интерес граждан к фондовому рынку сохраняется в условиях увеличения доходов, но не все готовы вкладываться в ценные бумаги из-за рисков, которые подстерегают неопытных инвесторов. Для инвестиций в «квадратные» метры нужен как минимум солидный первоначальный взнос, а сырье и драгметаллы — «темные лошадки», с которыми не имеет смысла связываться, имея свободные 3-10 тыс. в месяц.

«ПДС — уникальный продукт на российском финансовом рынке. Программа позволяет гражданам создавать накопления одновременно с софинансированием от государства и использованием налоговых вычетов. Средства до 2,8 млн руб. застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). И это только личные взносы и инвестиционный доход. Максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в ПДС пенсионных накоплений и полученных от государства денег», — комментирует руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.

Именно за счет ряда этих условий программа может быть интересна практически всем категориям граждан. ПДС дает возможность накопить существенные суммы, например, на покупку недвижимости, образование детей, капитал при выходе на пенсию и т.д.

Считаем выгоду

Чтобы начать формировать финансовую «подушку», необходимо заключить договор с НПФ. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды, например, НПФ ВТБ. За год нужно внести не менее 2 тыс. руб. — это минимальная сумма, обеспечивающая софинансирование. На каждый рубль государство добавит свой, если официальный доход участника программы не превышает 80 тыс. руб. в месяц. Если ежегодный доход составляет от 80 до 150 тыс. руб., то коэффициент софинансирования составит 2:1, то есть на каждый рубль придется 50 копеек. Тем, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц, можно рассчитывать на софинансирование 4:1 — к каждому рублю государство добавит 25 копеек. Для всех категорий участников программы действует единый потолок суммы софинансирования — она ограничена 36 тыс. руб. в год. Поскольку ПДС продлена на 10 лет, то при соблюдении указанных условий можно рассчитывать на дополнительные 360 тыс. руб. от государства. Ограничений на количество открытых счетов нет, но идти в несколько НПФ не имеет большого практического смысла, поскольку софинансирование будет разделено между всеми счетами.

Выгодным отличием программы долгосрочных сбережений является схема выплат накопленного капитала. Участник ПДС вправе выбрать вариант, наиболее подходящий под его запрос. Граждане, настроенные копить вдолгую, по истечении 15 лет действия договора могут либо обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат, либо получить всю сумму сразу одним траншем. Другая категория участников ПДС привязана к возрасту. Выплаты назначаются при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Досрочно можно получить свои деньги при возникновении особой жизненной ситуации — например, при потере кормильца или в случае серьезной болезни, требующей дорогостоящего лечения.

«За 10 лет сумма, полученная от государства, составит 360 тыс. руб. и совместно с личными взносами в программу будет прирастать инвестиционным доходом. Кроме того, все это время счет можно будет пополнять и ежегодным налоговым вычетом, который гарантирует участие в ПДС. Дополнительно сейчас активно прорабатывается вопрос включения в программу работодателей, которые также могут софинансировать личные взносы участников. Все вместе это позволит накопить весьма значительный капитал», — отмечает Дмитрий Хмелев.

Расчеты показывают, что наибольшая выгода от инвестирования в ПДС гарантирована либо пенсионерам и предпенсионерам, либо людям старше 35-40 лет. Граждане, у которых есть горизонт для инвестирования, могут регулярно откладывать небольшие суммы. Это не будет чувствительным для их бюджета, но принесет ощутимый результат. Например, мужчина в возрасте 45 лет с доходом до 80 тыс. руб. в месяц при ежемесячных взносах в 3 тыс. рублей к моменту выхода на пенсию сможет накопить 2,3 млн руб. с учетом софинансирования и перечислении налогового вычета на счет ПДС. Для возрастной группы старше 55 лет ПДС позволяет достаточно быстро сформировать «подушку» безопасности, которая будет доступна и поможет чувствовать себя более защищенным.

К основным плюсам ПДС можно отнести и налоговый вычет, которым может воспользоваться участник программы. Например, при доходе до 5 млн руб. и налоговой ставке 13% максимальный возврат составит 52 тыс. руб. в год, а при доходе более 5 млн руб. и налоговой ставке 15% максимальный возврат составит 60 000 руб. в год. Высвобождающиеся средства можно также закинуть на счет — дополнительный приятный бонус, который также стоит учитывать.

Опыт ВТБ

Существенную долю объема заключения договоров ПДС готов взять на себя ВТБ. НПФ банка начал работу по программе долгосрочных сбережений 1 апреля 2024 года. Как известно, ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке с совокупными активами более триллиона рублей. Объединение фондов для клиентов физических и юридических лиц прошло максимально ровно, перевод пенсионных средств был произведен автоматически. В итоге с момента начала работы по ПДС НПФ ВТБ привлек более 7 млрд рублей, а средний чек участника программы составил около 30 тыс. руб., сообщали в банке.

Негосударственные пенсионные фонды инвестируют средства, полученные от участников программы, тем самым обеспечивая доходность вложений и защищая их от инфляции. Сама идея программы нацелена на то, чтобы ее участники были уверены в получении стабильных результатов вне зависимости от сиюминутной рыночной конъюнктуры. Поэтому НПФ работают над тем, чтобы инвестиционный портфель был сбалансированным, включающим в себя разные группы активов.

«НПФ, обладая должным опытом и руководствуясь законом, инвестирует средства вкладчика и доплату от государства в широкий перечень инструментов, и средства защищены государством», — отмечает старший директор – руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.



В ВТБ отмечали, что фонд придерживается стратегии оптимального соотношения доходности и надежности при управлении активами. Его целевая структура портфеля пенсионных резервов на 2024 год состоит из 5%, приходящихся на депозиты, 6%, вложенных в акции, и 89% облигаций. Ожидаемая доходность за текущий год, согласно оценкам ВТБ Пенсионный фонд, составит 10,02%.

Заключить договор с ВТБ Пенсионный фонд можно на сайте фонда, в отделениях ВТБ, РНКБ и Почта-банка по всей России, а также в ВТБ Онлайн.

Также ВТБ запускает комбинированный продукт «Двойная выгода», который будет сочетать в себе схему «вклад + ПДС». По вкладу ставка составит 25% годовых, что является рекордным уровнем для рынка.

«Разморозить» пенсионные накопления

Один из неочевидных плюсов программы долгосрочных сбережений заключается в возможности перевода пенсионных накоплений из обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ПДС. Об этой опции знают не все. Но на ней стоит остановиться отдельно.

Речь идет о накопительной части пенсии, которая формировалась из отчислений работодателя на специальном лицевом счете каждого человека с 2002 года по 2014 год. Доступ к этим деньгам открывается для женщин в 55 лет и для мужчин в 60 лет. Для участников ПДС предусмотрена возможность подачи заявления о переводе денег из обязательной пенсионной системы в программу долгосрочных сбережений. Правда, сделать это нужно не позднее 1 декабря текущего года. В этом случае накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года и начнут работать по новой схеме. Это, с одной стороны, существенно увеличивает базу для получения инвестиционного дохода от ПДС, а с другой стороны — размораживает уже имеющиеся сбережения, которые в случае ОПС становятся доступны только при наступлении пенсионных оснований.

«С момента введения моратория на формирование пенсионных накоплений в 2014 году пенсионные накопления граждан прирастали исключительно инвестиционным доходом. Сейчас же эти средства можно использовать как первый базовый взнос в ПДС и начать копить не с нуля», — объясняет Дмитрий Хмелев. По его словам, важно учитывать, что согласно законодательству, ежемесячная накопительная пенсия выплачивается, если ее ежемесячный размер превышает 5% от общего пенсионного обеспечения гражданина.

«При этом пенсионные накопления выплачиваются гражданам при выходе на пенсию. В противном случае все пенсионные накопления могут быть выплачены единовременной выплатой. Также есть возможность получить пенсионные накопления через срочную выплату. В этом случае продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно, но она не может быть меньше 10 лет. Однако этот вариант доступен только тем, кто делал добровольные взносы на накопительную пенсию в рамках программы софинансирования и направил в нее средства материнского капитала, а таких людей весьма немного. С учетом того, что значительные суммы не успели сформироваться на счетах большинства граждан, абсолютное большинство выплат приходится на единовременную выплату», — отмечает эксперт.

Программа долгосрочных сбережений обеспечивает большую свободу в управлении своими пенсионными накоплениями: намного удобнее самостоятельно определять сроки и схему выплат.