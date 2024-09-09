Кешбэк от А до Я: 10 вопросов и ответов ВТБ проводит ликбез по кешбэку

Кешбэк — популярный инструмент поощрения клиентов, который активно используется во многих сферах товаров и услуг. Если среди вас есть те, кто еще не до конца разобрался, как же все-таки он работает и как им пользоваться, то наш материал — для вас. Рассказываем, что такое кешбэк, и отвечаем на другие популярные вопросы.

Что такое кешбэк?

Буквальный перевод названия означает «возврат наличных денег», от английских слов cash — «наличные» и back — «обратно». Однако на практике подавляющее большинство кешбэк-программ предполагает возврат процента в виде безналичных денег или бонусов.

Чем кешбэк отличается от скидки?

От обычной скидки этот инструмент отличается тем, что в его случае нужно сначала оплатить товар и услугу, и уже после подтверждения оплаты в течение определенного срока покупателю вернется процент от совершенной транзакции. Проще говоря, кешбэк — это процент от суммы чека, который возвращается покупателю.

Какие бывают виды кешбэка?

Кешбэк могут начислять банки за оплату покупки их картой, а также различные маркетплейсы, онлайн-сервисы, платформы и магазины за покупки именно у них. Во втором случае, как правило, кешбэк начисляется в виде баллов, которые можно потратить на следующую покупку в этом же магазине или у того же продавца на маркетплейсе или другой платформе.

В банковской сфере есть практика начисления кешбэка как бонусами, так и «живыми» деньгами. Например, в этом году ВТБ перезапустил программу лояльности и теперь возвращает кешбэк рублями на счет клиента, а не бонусами, как это было раньше.

Как считается кешбэк бонусами?

В программах лояльности c кешбэком в виде бонусов существует определенный «курс обмена» бонусов на рубли. Иногда один бонус равен одному рублю, а иногда это лишь одна десятая рубля. Поэтому не спешите радоваться, когда вам начисляют тысячи бонусов. Также ими не всегда можно оплачивать покупку полностью — иногда есть ограничение в виде некоторого процента от всей суммы покупки. Например, оплатить бонусами часто можно до 30% покупки. Эти нюансы необходимо уточнять в условиях каждой программы лояльности отдельно.

Какой кешбэк выгоднее?

Чтобы определить наиболее выгодную программу именно для вас, обратите внимание на следующие нюансы:

— начисление рублями или баллами. Денежный кешбэк можно тратить в любом магазине, а с баллами это имеет смысл, если вы регулярно совершаете покупки именно в этом магазине;

— размер кешбэка. Может показаться, что 20% баллами — выгоднее, чем 2% рублями. Но стоит помнить, что эти 20% будут касаться только конкретной покупки, а банки предлагают кешбэк на множество покупок в рамках одной категории. Кроме того, банки могут предлагать больший процент просто за пользование их сервисами.

Например, вкладчикам с накоплениями на любых счетах от 50 тыс. рублей ВТБ предлагает более привлекательные категории с кешбэком на выбор;

— наличие ограничений. У денежного кешбэка не бывает ограничений, как у баллов, когда можно потратить лишь определенный процент от всей суммы покупки. Поэтому кешбэк в виде «живых» рублей — более удобный вариант, однако непосредственно выгода зависит от процента кешбэка. Кроме того, баллы могут начисляться непрозрачно и с задержкой, а то и вовсе «сгорать».

Каким может быть процент кешбэка?

Процент кешбэка может быть любым. Чаще встречается значение от 2 до 4%, но иногда можно встретить щедрые промопредложения с 25% и даже 50%, но, как правило, у таких акций есть сопутствующие условия. Например, завести новую банковскую карту, чтобы получить 100% кешбэка на первую покупку до 1000 рублей.

От чего зависит процент кешбэка?

На популярные категории и товары, которые покупают часто (продукты, лекарства), как правило, кешбэк меньше (2-5%), чем на более редкие покупки, например книги (до 20%). При этом банки стараются учесть потребности клиентов и предложить им самые востребованные категории. Например, в начале учебного года ВТБ сделал кешбэк до 25% на канцтовары, образование или детскую одежду. Кроме того, в последнее время появились «кешбэки выходного дня / праздничный кешбэк» — повышенные начисления на периоды, когда траты традиционно возрастают, а также акции — например «кешбэк дня».

Как определяются категории с кешбэком по банковским картам?

Если взять, к примеру, ВТБ, то здесь список категорий и размер кешбэка определяются индивидуально на основе использования аналитических моделей трат и профиля клиента. Ранее в ВТБ были фиксированные категории с кешбэком, но после перезапуска программы лояльности клиенты самостоятельно выбирают три категории, а зарплатные клиенты — четыре категории ежемесячно в интернет или мобильном банке ВТБ Онлайн. Клиентам, которые получают в банке пенсию, всегда к выбору доступна категория «Аптеки». С подпиской ВТБ Плюс держателям «Мультикарты» предлагается еще две категории кешбэка на выбор каждый месяц.

Сколько кешбэка можно получить?

Каждый банк устанавливает ограничение самостоятельно. Например, в ВТБ по обычной карте за месяц можно получить до 3 000 рублей кешбэка, по карте «Привилегия» — до 30 000 рублей и по карте Private Banking — до 100 000 рублей. В рамках выбранных категорий лимитов начисления у банка нет. Какую сумму и за какие покупки клиент получит кешбэк, отображается в интернет и мобильном банке в разделе «Кешбэк». Выбор категорий на следующий месяц открывается 26 числа каждого месяца. Само начисление приходит на счет до 20 числа следующего месяца.

Почему это выгодно всем?

Выгода для пользователя вполне понятна — он возвращает себе часть денег от покупки. Однако задумываясь о неочевидной пользе для банков и магазинов, которые возвращают клиентам деньги, многие переживают, что в механике есть подвох. Но все объясняется просто: чем больше покупок картой банка совершает клиент, тем выше доход банка от активных клиентов. Кроме того, выгодные условия программы лояльности помогают привлекать новых клиентов и удерживать тех, кто уже обслуживается.

Так, за первые месяцы после обновления программы лояльности клиентам ВТБ начислили в два раза больше кешбэка рублями, чем они получали ранее бонусами.