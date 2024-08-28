Экспертная дилемма: назрела ли необходимость приватизации НСПК

В 2021 году в СМИ активно обсуждали возможную приватизацию Национальной системы платежных карт (НСПК) — предполагалось, что такое развитие событий не исключает министерство финансов. В материале «Газеты.Ru» эксперты рассказали, как приватизация НСПК повлияет на рынок и стоит ли ее проводить.

В частности, в статье в «Коммерсанте», которую приводит РИА «Новости», источники издания даже обсуждали сценарии приватизации. «Возможен следующий вариант приватизации: передача контрольного пакета (50% плюс одна акция) НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделят между собой ключевые участники платежного рынка. Однако для Минфина была бы более предпочтительна абсолютная приватизация», — говорилось в тексте статьи.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением, что Национальную систему платежных карт (НСПК) нужно сохранить в госсобственности и под контролем Банка России. По его словам, компания обеспечивает конкуренцию на рынке и развивает его. При этом есть и другое мнение по этому поводу, ведь компания давно прошла этап становления и вышла на коммерческие мощности.

«Ее (Национальную систему платежных карт (НСПК). — Прим. ред.) надо сохранить в государственной собственности и под контролем ЦБ. Более того, она является системой мирового уровня, задает ориентиры для других, подталкивает их развивать свою инфраструктуру. Во-вторых, она дает доступ к своей инфраструктуре разным участникам, независимо от размера капитала, таким образом, наоборот, обеспечивает конкуренцию на рынке и развитие рынка, в том числе большим игрокам, которые подключаются к этой системе», — сказал Аксаков.

Эксперт по цифровой трансформации Игорь Шилько отмечает, что, по его мнению, в перспективе ближайших 10 лет НСПК не будет приватизирована, так как компания выполняет много государственных стратегических задач в отрасли финансов. «Если рассматривать финансирование какого-либо проекта через IPO, то такой вариант может быть, но на это потребуется одобрение органов управления компании», — добавил эксперт.

По словам экономиста Андрея Бархоты, НСПК давно прошла этап становления в качестве своеобразного института развития, выйдя на коммерческие мощности. Годовая прибыль НСПК превышает 30 млрд руб., что соответствует прибыли российского банка ТОП-10, а рентабельность капитала находится на инвестиционно привлекательном уровне.

«В этой связи система не имеет особой необходимости находиться под патронажем Банка России, ее целесообразно было бы приватизировать, реализовав крупный пакет акций путем реализации IPO или продав стратегическому инвестору. Процесс целесообразно провести по аналогии с продажей акций банка Открытие. Ситуация, когда коммерческие банки конкурируют с коммерческими инициативами Банка России, не вполне нормальная. Здесь возникает дилемма: или мегарегулятор, или горизонтально интегрированный финансовый агломерат», — поделился мнением Бархота.

Он также добавил, что при этом необходима конкуренция на платежном рынке. Она способствует тому, что банки не ослабляют свое внимание к потребностям клиентов и самому клиентскому пути, который становится короче и более функционально насыщенным. Монопольный характер платежных решений в среднесрочном периоде ведет к деградации функциональности и технологий клиентских решений, а также к асимметричности обратной связи от клиента, что в итоге способно привести к дисбалансу интересов продавцов и покупателей на потребительском рынке.