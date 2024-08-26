Искусственный интеллект в «ГосТехе». Как AI-технологии улучшают качество жизни россиян В РФ создадут AI-платформу для управления государством и социальной сферой

Инновационные технологии, основанные на искусственном интеллекте (AI), за последние пару лет получили мощный импульс к развитию. Такие решения сегодня повсеместно внедряются не только в бизнесе и для решения личных задач, но и в государственных сервисах, таких как социальная сфера, ЖКХ, сельское хозяйство и строительство. О влиянии новых разработок на управление государством — в материале «Газеты.Ru».

Региональные AI-проекты включают системы управления светофорами, комплексные меры безопасности в школах и социальных учреждениях с использованием видеоаналитики, а также повышение точности диагностики заболеваний благодаря обработке медицинских изображений с помощью ИИ.

Мероприятия по развитию искусственного интеллекта, предусмотренные национальным проектом «Экономика данных», способны увеличить ВВП России более чем на 11 трлн рублей. Инновационные технологии в госсекторе могут принести пользу и госслужащим, равно как и получателям госуслуг. Так, AI дает видимый эффект в автоматизации работы с обращениями граждан и кратно ускоряет скорость ответа на их запросы. Внедрение AI на всех уровнях — от районных до федеральных ведомств — может вывести отношения человека с государством на новый уровень взаимодействия.

По мнению CEO компании Celsor, члена комиссии по реализации кодекса этики в сфере ИИ Ильи Померанцева внедрение AI-технологий в госсекторе может существенно улучшить качество жизни граждан и повысить эффективность работы госслужащих.

«Искусственный интеллект действительно становится ключевым фактором в развитии госуслуг. Например, он может автоматизировать обработку обращений граждан, уменьшить время ожидания в очередях и упростить заполнение форм. Для того чтобы эти технологии работали на полную мощь, необходимо развитие больших языковых моделей (LLM), технологии Озера данных (Data Lake) и инструментов MLOps», — сказал он.

По федеральному проекту «Искусственный интеллект», который войдет в состав нового нацпроекта «Экономика данных», к 2026 году в России предусмотрено создание AI-платформы для управления государством и социальной сферой. На ней планируют разместить специализированные датасеты для разработчиков, которые затем лягут в основу создания AI-решений для нужд федеральных и региональных ведомств.

Можно ли собрать цифровые сервисы для взаимодействия с госструктурами на единой платформе? Да. Это уже происходит на цифровой платформе «ГосТех» —для стандартизации разработки и применения государственных информационных систем.

Интеграция AI в деятельность госорганов требует централизованной работы с данными, быстрой разработки моделей и их оперативного внедрения. Как показывает опыт, это возможно только через платформенное решение. И как раз в этом году на платформе могут появиться первые продукты для работы с искусственным интеллектом. Например, такие как: распознавание и синтез речи, цифровой помощник, распознавание печатного и рукописного текста, компьютерное зрение и многие другое.

Для разработчиков на платформе будут доступны MLOps-инструменты для совместной работы над ML-моделями. А также набор библиотек, специализированные датасеты и каталог моделей для разработки госсервисов. Может ли инфраструктура «ГосТех» стать основной для создания AI-платформы для реализации нацпроекта «Экономика данных»? Разумеется, да, тем более что технологическим партнером «ГосТеха» выступает Сбер, который закрывает широкий перечень потребностей необходимых для поддержки и развития платформы. А накопленный банком опыт в сфере AI в последние годы, а также опыт работы с госсектором дает уверенность в том, что Сбер сможет справиться и с задачей создания AI-платформы и последующего ее масштабирования на территории страны.

Генеральный директор IT-компании Крайон Вадим Юн считает, что ведущие высокотехнологичные компании страны обладают необходимыми ресурсами, инфраструктурой и возможности для разработки и интеграции AI-решений в масштабе целой страны.

«Интеграция искусственного интеллекта в государственные сервисы на базе специализированной платформы позволит повысить эффективность работы федеральных и муниципальных ведомств, ускорит процессы принятия решений и улучшит качество предоставляемых услуг для жителей страны. На рынке есть достойные инновационные компании, которые могут сосредоточить в своих руках решение данной задачи. Внедрение ИИ в государственные сервисы – это не только внутреннее улучшение, но и важный шаг на пути к международному технологическому лидерству».

Таким образом, искусственный интеллект играет все большую роль в государственном секторе, способствуя ускорению и персонализации госуслуг. Внедрение AI-технологий позволяет автоматизировать процессы, сократить время ожидания и упростить взаимодействие граждан с государством. Платформа «ГосТех» дает возможность интеграции искусственного интеллекта в деятельность госорганов, предоставляя разработчикам необходимые инструменты и ресурсы для создания инновационных сервисов, которые смогут внести вклад в повышение качества жизни россиян, равно как и повышения эффективности работы государственных структур.