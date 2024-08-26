Без хайпа тоже интересно: российская школа медиа может стать лучшей в мире

За три года работы федеральная программа для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» выпустила почти 1 тыс. специалистов, которые образовали крупнейшее в России медиасообщество. Среди выпускников программы — известные медиаменеджеры, журналисты, блогеры, руководителей информационных управлений органов власти, создатели фильмов. Они реализовали более 200 проектов и работают над новыми. С этого года программа стала международной, приняв на обучение представителей более десятка стран, в том числе государств-членов НАТО. О том, как приносить пользу стране и быть востребованными у аудитории без хайпа, зачем России обучать журналистов из недружественных стран, и почему иностранные соцсети приносят больше вреда, чем пользы «Газете.Ru» рассказала основатель мастерской, замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

— Расскажите о программе «Мастерская новых медиа». Зачем она создавалась?

— Мастерская новых медиа — это, в первую очередь, образовательный проект. Но если три года назад это было только образование, а все остальные сопутствующие истории были желательными, но не ключевыми в нашей работе – взаимодействие с сообществом, производство контента нашими выпускниками, формирование команд, которые дальше делают большие и малые полезные дела, то сегодня мы видим, что этот фокус существенно дополнился развитием сообщества выпускников. Оно уже составляет почти 1 тыс. человек и, по нашим планам, будет каждый год пополняться новыми выпускниками со своими амбициями, талантами, способностями. Все они крайне пассионарны и заряжены на то, чтобы приносить пользу другим.

Поэтому работа с сообществом, объединение членов сообщества «Мастерской новых медиа» в команды, включение в большие страновые информационные задачи становится задачей номер один для нас как для команды проекта.

— Что дает стране и отрасли объединение медийщиков? Ведь есть устоявшееся мнение, что конкуренция — это то, что позволяет медиа двигаться вперед, привлекать аудиторию?

— Конкуренция бывает разная. Вспомним Олимпийские игры в классическом их понимании, а не в том искажении, которое мы видим сегодня. Всегда была конкуренция, соревновательный эффект для того, чтобы победил лучший. Но и остальные показывали впечатляющие результаты. Это был праздник спорта, больших достижений, хотя в основе лежит соревновательный эффект. Это конкуренция, которая развивает, помогает каждому становиться лучше, но при этом не разъединяет людей, не заставляет их друг друга ненавидеть, идти к своим результатам через намеренное поражение других.

Длительное время в медиаотрасли России существовала конкуренция, основанная на дискредитации другого. Это носит разрушительный характер. Когда ты хочешь победить вопреки всему, за счет жизнеспособности другого проекта и других людей, это ни к чему хорошему не приводит.

В нашем сообществе мы говорим про конкуренцию через взаимную поддержку и развитие каждого. И в сообществе Мастерской ребята действительно развиваются. Мы видим это в том числе по карьерным изменениям выпускников. Из последнего — демобилизованный военнослужащий Даниил Степанков, который отучился в Мастерской после участия в СВО, возглавил сейчас Дом молодежи Луганска. А Александр Назаров, ранее — руководитель «Севастопольской телерадиокомпании», возглавил управление информполитики Севастополя. И этим назначениям искренне радуемся не только мы, но и другие члены нашего сообщества.

— А что дает мастерская стране?

— Достаточно много, и это не только моя точка зрения. Цифры говорят сами за себя: уже больше 3 млрд — цифра информационных охватов проектов наших выпускников только по темам актуальной госповестки. Сейчас медийщики скептически скажут: «Что такое 3 млрд, когда есть такой инструмент, как таргетированная реклама?»

Кажется, что это так. Но мы видим качественные показатели в рамках этих цифр: высокую вовлеченность аудитории в тот контент, который производят наши выпускники, видим, как информационное внимание приковывается к проектам, которые традиционно, может быть, не пользовались бы таким вниманием: например, патриотические информационные проекты, поддержка сложных тем. Наши выпускники могут делать это качественно, интересно. Это создается без нашего прямого финансового воздействия. Мы не платим выпускникам за производство контента, не создаем для них специальные условия, у них нет студии от нас или чего-то подобного. Наша команда может включаться: найти информацию, что-то смонтировать. Но основное усилие – со стороны наших выпускников. И все это зачастую параллельно с основной работой.

— Какой пример этой «правильной» информационной работы вы можете привести?

— С первых событий на территории Курской области ребята включились в информационное сопровождение этой непростой темы. Сначала было не очень понятно, как и о чем говорить, для выпускников не было инструктажей и методичек. Ребята начали с очень простых карточек: как каждый может помочь курянам сегодня, как оказать помощь, будучи на своем месте.

Выпускники сообща сделали карточки с простыми жителями Курской области и других приграничных регионов, которые, не думая, что совершают подвиг, на самом деле его совершили: вывозили своих соседей из районов, находящихся под обстрелами, помогли, часто ставя под угрозу свои жизнь и здоровье. Также появилась простая, но от самого сердца, песня на тему событий, происходящих в Курской области — «Курс на Курск!», она активно распространялась в социальных сетях на прошлой неделе. Ее тоже сделали члены нашего сообщества.

Некоторые наши выпускники сами сейчас находятся на территории Курской области и не словом, а делом показывают, что они вместе с регионом, вместе со страной, борются за те ценности, которые мы защищаем в ходе специальной военной операции. Это и государственные служащие из органов власти, и волонтеры, и простые ребята, которые приехали туда, чтобы что-то снять, взять интервью, рассказать о героях.

Еще одна тема, с которой системно и постоянно работают наши выпускники — это популяризация науки, образования и развития среди самой разной аудитории, в том числе среди молодежи. К примеру, наш выпускник Вячеслав Суханов — главред СМИ «Умная Россия». Он создает подкасты, в которых общается с учеными, объясняющими самые сложные вещи из области науки простым языком. Целевая аудитория этих интервью – школьники старших классов и студенты, как раз тот возраст, когда молодые люди определяются, чем заниматься в жизни. Получается очень качественный и интересный продукт, который имеет колоссальный успех в новых медиа. Перечислю еще несколько сфер, о которых создают контент выпускники Мастерской. Это внутренний туризм, легкая промышленность, отечественные производства, спорт, малые народы России, искусство и культура, технологии будущего, социальное предпринимательство и многое другое.

— Как сформировать у аудитории интерес к конструктивному контенту? В нем часто нет хайпа, вирусности, возможно, он не всегда позволяет осветить все грани происходящего.

— Работая со сложными темами, очень важно помнить о двух вещах. Первое: никогда нельзя врать, искажать информацию, додумывать, строить гипотезы, которые ничем не подтверждены или подтверждены малым количеством фактов. Вторая: нужно, чтобы тот контент, который ты производишь, ни в коем случае не вгонял людей в панику. При таких событиях, как сейчас происходят в наших приграничных регионах, в Курске, в Белгороде, худшее, что может быть, — это когда твой правдивый и честный пост вызовет панику у людей. Верю, что если ты правдив, делаешь то, что ты делаешь с заботой о других людях, а не для того, чтобы выдать «жареный» факт, тем самым показав, какой ты крутой медийщик, но при этом не думая о том, какие последствия для людей это будет иметь, то тогда конструктивный контент становится интересным.

Есть информация, предназначенная сугубо для специалистов, в данном случае, для наших военных, которые мужественно защищают регионы. Мы видели примеры, когда известные телеканалы показывали передвижения военной техники с читаемой привязкой к местности.

Такой контент нам точно не нужен. И пусть иногда мы дадим меньше информации, но мы будем это делать, заботясь о людях, аудитории и о наших коллегах, которые защищают сегодня территорию Курской и Белгородской областей, других регионов. С фейковой информацией наши выпускники тоже борются. Например, Иван Серов работает в команде нашего фактчекингового проекта «Лапша Медиа», эксперты которого помогают верифицировать или опровергнуть любую информацию, появляющуюся в информационном поле.

— С этого года программа начала принимать участников из других стран. О чем говорит интерес зарубежных медийщиков к российской образовательной программе? Что вы можете им дать? И точно ли нужно повышать компетенции зарубежных медийщиков, не сработает ли это против нас?

— Новые медиа не имеют никаких границ. Можно идти по пути Китая и создавать суверенное, закрытое информационное поле, но, честно говоря, это практически невозможно. Любой человек при желании может обойти любые запреты в сети. Мы пытаемся строить программу обучения максимально открыто. Если мы видим, что кандидат, который подает заявку на обучение, разделяет наши традиционные ценности, с уважением относится к позиции нашей страны, разделяет принципы многополярного мира, верит в то, что этот мир действительно сегодня нужен как никогда, готов строить его вместе с нами, то наши двери будут открыты для таких участников. Неважно, какие страны они представляют - дружественные или недружественные. Их представители у нас тоже есть.

Это говорит о том, что они видят, что российские медиа достойны внимания, и та школа медиа, которая сегодня формируется в России, кажется, имеет все шансы стать лучшей в мире. Несмотря на все усилия нашего противника в информационной войне, даже в недружественных странах большое количество людей с интересом и уважением смотрят на позицию России. И Указ Президента России об упрощенном получении вида на жительство иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, подтверждает этот тезис.

К примеру, из не самой дружественной страны Европы — Бельгии — у нас есть замечательная выпускница Анна-Ева Андерсен. Она преподает в европейских вузах, пишет диссертацию о влиянии цифровой среды, ведет YouTube-канал, показывает объективную ситуацию внутри Европы. А из дружественной Беларуси у нас уже целая плеяда выпускников сформировалась. Они активно передают знания Мастерской внутри нашей союзной страны – уже проводили лекции и мастер-классы для белорусских журналистов, в государственных структурах.

Прямо сейчас обучение у нас проходит представитель аналитического центра БРИКС из Индии Ришабх Сетхи, который как раз занимается международной повесткой и заинтересован в более плотном сотрудничестве с Россией. И мастерская дает ему возможность не только получить новые навыки, но и обзавестись контактами для укрепления сотрудничества между нашими странами.

В нашем культурном коде принято себя ругать, что мы несовершенны, от чего-то отстаем. Это происходит и в разговорах о медиа, якобы в нашей стране медиа не очень развиты, мир показывает более выдающиеся результаты. Это неправда. На ПМЭФ 2024 мы проводили дискуссию, связанную с новыми медиа в многополярном мире. И подтвердили вместе с участниками и аудиторией тезис, что в медиа нам тоже есть чем гордиться. Например, много ли вы знаете стран, у которых есть собственные социальные сети? Их можно по пальцам двух рук пересчитать. И Россия — в числе этих стран.

Но вместо того, чтобы этим гордиться, мы традиционно ругаем наши платформы. Да, есть над чем работать. Но ведь всегда важнее следить за динамикой. Если сейчас обернуться на 3-4 года назад и посмотреть, какой путь прошли наши площадки, то это вызывает только восхищение. Наша задача как авторов и аудитории — помогать отечественным платформам развиваться, давая конструктивную обратную связь, создавая проекты, которые будут привлекать аудиторию на новые площадки.

— Сейчас актуальна тема ограничения работы ряда зарубежных платформ, которые, зачастую работают против интересов нашей страны. На каких площадках работают выпускники Мастерской? Какая их и лично ваша позиция об ограничении работы площадок?

— Мы не диктуем правила и условия, где нужно и можно работать, мы с уважением относимся к позиции наших выпускников. Поэтому они работают на разных площадках, включая зарубежные, и в сообществе есть разные взгляды на изменения в архитектуре информационного поля России.

Моя позиция максимально проста. Есть российское законодательство, которое устанавливает правила взаимодействия людей на территории РФ, закрепляет те нормы, которые для нас являются приемлемыми и допустимыми для всех. Если социальные сети нарушают этот закон на территории РФ, это должно иметь реакцию со стороны государства. У каждой нормы есть санкция, связанная с ее нарушением. Зарубежная площадка нарушает нормы и требования законодательства Российской Федерации, получает соответствующий ответ. Я уверена, что такой ответ был бы на действия любой платформы, неважно, какую страну она бы представляла.

Если платформа относится с уважением к нашим правилам и законам, то она сможет работать на территории РФ, если нет, то, увы, и это нормальная реальность: будет соответствующая реакция. Тем более остро этот вопрос стоит в условиях специальной военной операции, когда наши бойцы мужественно защищают интересы РФ и всего мира. Любые призывы к неконструктивным, а то и вовсе преступным действиям в отношении наших воинов не могут оставаться без ответа.

— Есть мнение, что вместо того, чтобы учиться работать с недружественной платформой, мы просто ограничиваем ее работу, тем самым лишая своих граждан не связанного с политикой контента и лишая возможности продвигать на них свою позицию.

— Отвечу метафорой. Допустим, человек употребляет наркотики. Его помещают на лечение. Можно сказать: это же взрослый человек, он принял осознанное решение употреблять эти вещества, это его позиция, его жизнь, он так решил и имеет право это делать. Нет, не имеет права, потому что употребляя наркотические вещества, он способствует их распространению в обществе, может нанести вред другим. Он общественно опасен.

Так и здесь: да, на зарубежных платформах есть люди, которые смотрят различный контент, у них есть право выбирать площадку. Но если изначально нарушены требования закона, какие дальше могут быть разговоры? Наша ответственность как медиасообщества — сделать так, чтобы на других платформах была возможность получить аналогичный контент, который наши сограждане потребляли на зарубежных площадках.

— Практически 1 тыс. человек в сообществе мастерской — это много или мало? И что еще предстоит сделать?

— С одной стороны, это немного. Потому что медиапространство так устроено, что сейчас в России несколько миллионов авторов — от тех, у кого есть публичные странички в социальных сетях, до крупных СМИ. С другой стороны, чтобы сформировать новые стандарты работы в медиа, не нужно, чтобы все были членами нашего сообщества. Важно набрать критическую массу, и кажется, мы близки к этому порогу. Уже сегодня влияние и значимость того, что делают наши выпускники, крайне заметны в индустрии. Как сказал Сергей Владиленович Кириенко, сегодня почти любые крупные проекты в России не обходятся без выпускников Мастерской в той или иной роли.

И в таком случае остальное профессиональное сообщество медийщиков, не относящихся напрямую к мастерской, тоже постепенно начнет переключаться на новые стандарты работы, которые мы внедряем совместно с нашими уважаемыми Мастерами, наставниками и экспертами.

В то же время и не нужно, чтобы на нашей стороне были все. Хорошо, если рядом будут развиваться другие медиасообщества, мы это только поддержим. Если базово мы все работаем в одном ценностном поле, если мы за людей и про людей, про пользу стране, созидательную деятельность, то не обязательно всем быть под одной «вывеской».

— Какие еще направления работы мастерской видятся перспективными сейчас?

— Когда мы видим, что мы где-то можем быть полезны, не можем не включаться в эти вопросы.

Я надеюсь, что уже осенью этого года в рамках «Уроков о важном» состоится урок по медиаграмотности от Мастерской новых медиа и АНО «Диалог Регионы». Важно до каждого учителя и ребенка доносить базовые принципы работы в сегодняшних медиа, потому что мы видим, что большое количество вреда через новые медиа наносится не всегда из-за прямого умысла, а часто из-за того, что потребители контента в медиаполе не знают базовых правил. Это как ситуация на дорогах, когда огромное количество дорожно-транспортных происшествий происходит не по вине водителя, а по вине пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте или нарушают другие правила. Нужно знать, как сегодня безопасно жить в медиаполе.

Тема работы с молодежью для нас важна, многие наши выпускники активно включены в те или иные программы в медиашколах, работают с медиакорпусом «Движения первых», создают молодёжные медиацентры. Мы их поддерживаем, разрабатываем методические материалы, обучаем наших выпускников для того, чтобы они дальше могли выходить к молодому поколению и работать с ними. Так, наши выпускницы Алина Крендельщикова и Ирина Белова запустили проект «Новые в медиа» для школьников ДНР.

Они проводят для них образовательные мероприятия в сфере медиа, организуют стажировки в федеральных СМИ и экскурсии в медиакомпании. А совсем скоро команда проекта откроет медиацентр в Мариуполе, чтобы у каждого школьника была возможность создавать контент и общаться с единомышленниками и экспертами в творческом пространстве. Некоторые выпускники создают контент для детей. Например, наши выпускницы Мила Ханзина – режиссер-постановщик игрового, анимационного и документального кино, и Анна Мильченко — художник-постановщик, создали мультфильм «Блокадные сказки Серафимы». Он основан на реальных событиях и посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Тема образа будущего нам тоже крайне интересна. Сейчас много дискуссий о советской фантастике, о китайском опыте, и наше государство целенаправленно обратило свое внимание на то, что нужно вовлечь в формирование образа будущего ученых, которые видят чуть дальше с точки зрения технологий, новых решений и разработок, а также медиаспециалистов, сценаристов, режиссеров, блогеров для того, чтобы в этой коллаборации запустить новую эпоху научной фантастики в России. На эту тему проходит много разных событий с нашим участием и уверены, много всего еще состоится.

Мы понимаем, что навык работы в области медиа стал новым метанавыком. Навык коммуникации нужен всем: инженерам, разработчикам, педагогам, и тем более управленцам. Всем нужно уметь коммуницировать с людьми, с аудиторией, проводить переговоры. Так и сегодня навыком, нужным в абсолютно любой сфере деятельности, является понимание принципов работы в медиаполе. И в этом смысле мы заходим в большое количество программ со своими дополнительными модулями.

Осенью мы проведем модуль в рамках Высшей школы культуры, где готовятся руководители в области культуры. И с огромной честью и внутренним трепетом мы проведем медиатрек в рамках президентской программы «Время героев» для бойцов СВО, которые проявили себя и начали обучаться, чтобы в дальнейшем сформировать кадровый резерв для управленческих позиций в системе госуправления.