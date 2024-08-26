Инвестиции или депозиты? Как заработать при высоких ставках в экономике В «БКС Мир инвестиций» рассказали о востребованных финансовых инструментах

Доходность вкладов выросла вслед за ключевой ставкой ЦБ. При этом облигации позволяют зафиксировать высокую ставку на годы вперед, а рынок акций имеет потенциал роста до 30% на горизонте года. В холдинге «БКС Мир инвестиций» рассказали, как частному инвестору выбрать подходящую стратегию, какие финансовые инструменты сегодня наиболее востребованы и почему полезна профессиональная поддержка.

Состояние рынка

Повышение ключевой ставки Банком России в ответ на рост инфляции привело к улучшению условий по депозитам. Вместе с тем, если посмотреть на структуру вкладов, мы увидим, что почти три четверти спроса приходится на вклады до 6 месяцев. На год деньги кладут в банк 14% граждан, а вклады на 2-3 года востребованы лишь у 3-5%.

«Дело в том, что у высокой доходности банковских вкладов есть особенность — зафиксировать ее на несколько лет не получится. Чем дальше горизонт, тем ниже будет ставка. Так банки минимизируют свой долгосрочный процентный риск», — объясняет директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

По словам экспертов, вклад либо накопительный счет в текущей ситуации могут подойти для того, чтобы подержать деньги несколько месяцев. Но, как правило, финансовые цели у людей более долгосрочные. К тому же различные опции вроде довнесения или частичного снятия средств обычно уменьшают прибыльность вклада. Поэтому многие обращаются к инвестициям, дающим более широкие и интересные возможности.

По данным Мосбиржи, россияне в июле вложили в инструменты фондового рынка рекордные для этого года 132,7 млрд рублей. При этом количество тех, кто имеет брокерские счета, выросло за месяц на 396 тысяч, достигнув 32,8 млн человек.

«Индекс Мосбиржи отступил от годовых вершин, а спрос на фондовые инструменты только растет, и это не должно удивлять, — говорит Сергей Данилов. — Во-первых, покупка качественных ценных бумаг «со скидкой» крайне интересна для долгосрочных инвесторов, они пользуются благоприятным моментом. Во-вторых, высокие ставки увеличили привлекательность долговых инструментов — облигаций, которые могут приносить такой доход не месяцы, а годы, плюс их можно продать в любой момент без потери прибыли. В-третьих, на фондовом рынке можно найти готовые решения, соответствующие целям, опыту и риск-профилю любого инвестора».

Рынок акций, как утверждают финансисты, осенью может получить поддержку от реинвестирования выплаченных ранее дивидендов, завершения сезона отпусков, сильных финансовых и операционных отчетов компаний, а также ослабления рубля на фоне восстановления импорта. В более дальней перспективе важным драйвером роста может стать переход к снижению ключевой ставки.

«Снижение ставок в экономике будет означать более доступные кредиты и подъем экономической активности, но и менее прибыльные депозиты. На горизонте 12 месяцев мы ждем выхода индекса Мосбиржи в район 3800 пунктов, это порядка 30% потенциала от текущих уровней», — прогнозирует представитель «БКС Мир инвестиций».

Интереснее всего, по его словам, выглядят перспективы представителей финансового и потребительского секторов.

Востребованные стратегии

Чаще всего инвесторы сочетают в своих портфелях акции как генератор долгосрочной доходности и облигации как основу защитной части. Корпоративные облигации позволяют зафиксировать доходность до 20–25% годовых на несколько лет вперед. Защитную часть портфеля инвесторы нередко дополняют небольшой долей золота. Предпочтение при этом разумно отдавать прямой покупке металла на бирже, объясняют эксперты. Это более удобная и менее затратная инвестиция с точки зрения издержек, чем покупка слитков.

При этом, как отмечает Сергей Данилов, все больше россиян покупают активы на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При соблюдении несложных правил он позволяет получать от государства ежегодные налоговые вычеты в дополнение к результату инвестиций, а в конце срока инвестор освобождается от налога на прибыль по ценным бумагам на сумму до 30 млн рублей. На рынке вкладов подобных «плюшек» нет. Число ИИС приблизилось к 6 млн, а торговый оборот на таких счетах только в июле составил 242,2 млрд рублей.

Примечательно, что почти пятая часть средств на ИИС — это паи инвестиционных фондов. Зачастую инвесторам, особенно без большого опыта, сложно или просто некогда вникать в оценку перспектив и рисков отдельных компаний и активов. Оптимальным решением для них становятся готовые решения, например, ПИФы. «Диверсификацию и оценку перспективности активов берут на себя профессиональные управляющие, порог входа здесь, как правило, демократичный, что делает паевые фонды удобным инструментом для регулярных инвестиций, скажем, по 10% с каждой зарплаты», — отмечает Сергей Данилов.

В качестве примера он привел запущенный недавно дивидендный фонд с регулярными выплатами на брокерский счет. В его состав входят российские ценные бумаги, а дивиденды пропорционально распределяются между пайщиками и выплачиваются ежеквартально на брокерский счет. Регулярный пересмотр портфеля происходит на основании прогнозов аналитиков и риск-менеджмента. Такой ПИФ доступен как в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций», так и у других брокеров, поскольку он торгуется на бирже.

Еще один интересный вариант для частного инвестора — в буквальном смысле повторять действия успешных трейдеров, что позволяют делать стратегии автоследования. Это подход, при котором инвестор не принимает самостоятельных решений по инвестициям, а доверяет это опытному эксперту. Инвестор выбирает стратегию, и на его счете автоматически повторяются сделки, которые совершает ее автор. Одна из наиболее известных площадок, где можно найти большое разнообразие вариантов автоследования, называется Fintarget.

Часто при всем многообразии инструментов инвестору бывает непросто правильно выстроить путь к своей финансовой цели и приблизить ее.

«Лучше всего, особенно на первоначальных этапах, делать это с профессиональной поддержкой финансовых советников. К примеру, в нашей филиальной сети их более тысячи. Они обладают необходимой квалификацией, качественной экспертизой и аналитикой, видят ситуацию клиента комплексно и помогают выстроить дорожную карту достижения целей, в том числе с помощью неочевидных, уникальных идей», — резюмировал глава региональной сети БКС.