Вклад в будущее: как фонд, созданный Олегом Дерипаской, влияет на жизнь людей и городов Благотворительный фонд «Русала» отметил двадцатилетие

Задача — поддержать людей

В 2004 году основатель компании Олег Дерипаска стал одним из первых предпринимателей в России, сделавших системной поддержку социального волонтерства. Благодаря его инициативе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), который поддерживает общественно важные проекты.

В начале нулевых в таком центре была острая необходимость: в помощи нуждались многие. Поэтому первые услуги центра были довольно простые — помочь пенсионерам недорого подстричься или оказать услуги по пошиву новой одежды в местном ателье многодетным и малообеспеченным семьям. И назывался он изначально центром социальной помощи «Русала». Первый офис был открыт в Красноярске. Позже он стал центральным офисом ЦСП, а его представительства были открыты в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае.

За 20 лет центр вырос в большую структуру, которая занимается управлением социальными программами и финансированием всех благотворительных проектов компании «Русал» в России.

Но главное его предназначение — оказывать поддержку людям. По словам исполнительного директора благотворительного фонда «Центр социальных программ» Елены Тарасовой, организация не имеет аналогов в России по своей структуре.

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«Это единственный в стране корпоративный благотворительный фонд, у которого есть представительства в 7 регионах, в 11 городах, где работают предприятия «Русала». Причем, каждое представительство работает не под копирку, а учитывает интересы и потребности своих регионов», — отметила она.

Елена Тарасова подчеркнула, что фонд объединяет все социальные инвестиции компании. Еще одна его особенность — сотрудничество с разными общественными организациями и органами власти: в настоящее время у организации около 200 партнеров.

«Наш благотворительный фонд уникален и по содержанию работы. Фонд одновременно является и инструментом финансирования социальных проектов компании, и ресурсным центром для местных сообществ в территориях, и генератором и агентом позитивных социальных изменений в городах. У нас очень много направлений деятельности», — продолжила она.

Ключевых программ, которыми управляет фонд при поддержке «Русала», три: «Устойчивые города «Русала»», «Помогать просто» и «Школа городских изменений». В каждой программе — сотни проектов, большой опыт и огромные планы на будущее.

Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив.

«Помощь не ограничивается только финансированием, для нас важно учить людей новейшим социальным технологиям, тиражировать эффективные практики, развивать волонтерство и продвигать идеи благотворительности», — добавила Тарасова.

Особая территория

В 2010 году корпоративный фонд запустил программу комплексного социально-экономического развития территорий «Территория «Русала»».

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За эти годы построено и модернизировано более 250 различных объектов социальной инфраструктуры во многих российских городах.

На протяжении 10 лет программа «Территория «Русала»» включала грантовый конкурс, который поддерживал развитие объектов социальной инфраструктуры, благодаря чему в городах были созданы современные спортивные площадки, модернизированные библиотеки, лаборатории технического творчества, коворкинги, инклюзивные пространства и многое другое.

С 2015 года приоритетным направлением «Территории «Русала»» стало комплексное развитие городской среды, включающее создание современных и комфортных общественных и культурных пространств, а также переход от точечных проектов развития социальной инфраструктуры к долгосрочным планам развития городов и тиражированию лучших урбанистических решений. Сегодня благодаря инвестициям «Русала» города с большим успехом могут привлекать государственное софинансирование на развитие. Так, например, в 2020-2021 году в рамках конкурса «Русал» поддержал проекты благоустройства открытых общественных пространств в 11 малых городах на сумму 445 млн рублей, при этом фонд привлек в шести городах архитектурные бюро для подготовки архитектурных концепций проектов и материалов для участия в федеральных и региональных конкурсах в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды».

В результате за 2 года все города участники таких конкурсов стали победителями, а привлеченное софинансирование в данные проекты составило более 600 млн рублей.

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Примеров преобразования общественных пространств много. В историческом центре Красноярска в 2018-2019 годах были реконструированы площадь Революции и Сквер им. Сурикова, в 2020 году с международного конкурса архитектурных концепций началось преображение Центрального парка им. Горького. Планируемый общий объем финансирования проекта — 1 млрд рублей.

Однако только вложения средств в преобразование инфраструктуры недостаточно. Общественными пространствами нужно управлять, их нужно содержать и развивать. В сентябре 2021 года для управленческих команд муниципалитетов — участников программы — была организована стажировка и программа повышения квалификации «Эффективное управление открытыми общественными пространствами» в Казани.

Кстати, «Территорию «Русала»» оценили независимые эксперты, программа стала победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» — 2020.

Индекс устойчивого развития городов

Принципиальным изменением подхода в реализации программы в 2023 году является новый инструмент оценки эффективности социальных программ компании — разработанный в течение 2022 года Индекс устойчивого развития городов «Русала». Индекс отражает динамику экологического, социального и экономического благополучия городов, районов и населенных пунктов на основе интегральной оценки 12 ключевых показателей. Среди них — состояние общественной жизни и общественной безопасности, сбалансированность труда и отдыха, удовлетворенность качеством жизни, состояние городской среды и жилищных условий, экология, здоровье, образование, мобильность, доход и работа, гражданские права.

В 2023 году принято решение запустить грантовый конкурс «Устойчивые города «Русала»», который направлен на поддержку проектов некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. С опорой на показатели Индекса качества жизни и устойчивого развития городов и территорий «Русала».

В 2023 году были поддержаны 9 проектов на сумму более 24 млн рублей. Из 9 организаций-победителей 8 являются муниципальными учреждениями и только одна некоммерческой организацией. Большая часть проектов были поддержаны в направлении «Баланс работа/отдых», остальные проекты касались образования и здоровья. В этом году на конкурс поступило 256 проектных заявок из 17 регионов. Результаты грантового конкурса будут подведены в сентябре.

Помогать просто

Программа «Помогать просто» направлена на развитие корпоративного и городского волонтерства. Коротко рассказать о ней невозможно — это сотни проектов ежегодно, тысячи волонтеров, новые идеи и сформировавшиеся традиции.

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Среди них — экологический марафон «День реки», который родился из волонтерского проекта «День Енисея», созданного Русским географическим обществом и «Русалом» в 2011 году как акция для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал его превращению в ежегодную акцию. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России под общим названием «День реки». С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, в которых приняли участие более 85 тыс. человек.

Ежегодная экопрограмма «Зеленая волна» — это и конкурс экопроектов, и акция по озеленению общественных пространств силами корпоративных волонтеров. Реализуется ежегодно и единовременно в городах с 2018 года.

Уже десять лет проходит благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Команды волонтеров работают в подшефных социальных учреждениях и одновременно соревнуются между собой. Основная цель марафона — формирование и укрепление коммуникаций, проще говоря — простое человеческое общение между участниками и подопечными социальных учреждений. Каждый раз организаторы планируют марафон так, чтобы в нем могли участвовать как опытные волонтеры, так и новички — те, кто только намеревается погрузиться в тему добровольчества.

Марафон позволяет в доброжелательной, праздничной атмосфере познакомиться с учреждением и спланировать в нем акции на грядущий год. А тем, кто регулярно посещает свое подшефное — завершить год совместной подготовкой к празднику.

Школа городских изменений

Третья программа фонда появилась в 2017 году. Это образовательный проект для тех, кто хочет делать свой город удобнее, комфортнее, ярче, интереснее и дружелюбнее. Здесь научат и помогут создать благотворительные, волонтерские, экологические социальные проекты.

Программа подходит и для опытных проектировщиков, и для начинающих активистов, которые хотят своими силами менять город к лучшему. Она включает ежегодные очные и дистанционные события, а также постоянно-действующую онлайн-школу, где походит обучение по направлениям «Социальное предпринимательство», «Социальное проектирование», «Корпоративное волонтерство», «Сообщества и общественные пространства», «Время экодействий».

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Каждый курс содержит видеолекции, опорные конспекты, тесты для самопроверки, форму для составления бизнес-плана или грантовой заявки, списки полезной литературы и методические материалы.

Также работает стипендиальная программа «Русала» и Эн+, направленная на поддержку талантливых студентов, заинтересованных в профессиональном развитии по направлению «металлургия», «энергетика», «педагогика», «медицина», «горное дело».

С момента старта этой программы в 2021 году стипендию получили более 400 молодых людей.