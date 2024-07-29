«Верните жену в семью»: Тимати вслед за Кадыровым заявил о «захвате» Wildberries Рэпер Тимати потребовал вернуть в семью основательницу Wildberries Бакальчук

Рэпер Тимати записал видео с Владиславом Бакальчуком, в котором так же, как и Рамзан Кадыров, назвал объединение Wildberries и Группы Russ «рейдерским захватом». Музыкант посоветовал «третьим лицам» одуматься и в кратчайшие сроки «вернуть жену в семью». Ранее стало известно, что Татьяна Бакальчук до сих пор не подала на развод, о котором заявляла. Ее муж говорил, что все еще надеется сохранить семью и намерен претендовать на половину семейной компании.

Рэпер Тимати вмешался в конфликт с маркетплейсом Wildberries. 29 июля музыкант опубликовал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместное видео с Владиславом Бакальчуком.

В ролике Тимати назвал ситуацию с маркетплейсом «рейдерским захватом», а также заявил, что посторонние люди «влезли в чужую семью» и «под видом романа и бракоразводного процесса» пытаются «отжать» бизнес Бакальчуков.

«Я выслушал всю историю, я поддерживаю Владислава, а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью», — сказал рэпер.

Как развивалась ситуация

18 июня Wildberries и российский оператор наружной рекламы Группа Russ объявили об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Источник «Ъ» сообщил, что гендиректором будущей объединенной группы станет глава и собственник Wildberries Татьяна Бакальчук, а руководитель Russ Роберт Мирзоян будет главным исполнительным директором.

По словам еще одного собеседника издания на рынке электронной торговли, речь вряд ли шла о рыночной сделке. Однако, как заявил источник «Ъ», у Russ есть «сильный административный ресурс, который может быть важен для Wildberries в контексте внедрения профильного законодательства для маркетплейсов».

Татьяна Бакальчук прокомментировала слияние 20 июня в своем Telegram-канале. Предпринимательница подтвердила, что возглавит объединенную компанию лично, а также заявила, что сделка не повлияет на работу Wildberries.

12 июля «Ведомости» написали, что совместное предприятие Wildberries и Группы Russ ООО «РВБ» (65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), остальные 35% — ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ)) стало единственным владельцем 15 юрлиц, которые ранее на 100% принадлежали ООО «Вайлдберриз». 20 июля Бакульчук заявила, что в новой объединенной структуре идут изменения, «все они классные и крутые».

Однако уже 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с бизнесменом Владиславом Бакальчуком рассказал в своем Telegram-канале, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». По словам Кадырова, об этом ему сообщил сам Бакульчук, с которым глава Чечни знаком уже 10 лет.

«Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров.

В «рейдерском захвате» маркетплейса глава Чечни обвинил компанию Russ Outdoor и ряд физических лиц. Среди них, по словам чиновника, братья Леван и Роберт Мирзоян и «несколько известных кавказцев». Кадыров также подчеркнул, что не может оставаться в стороне от «крупной по масштабам страны махинации» и пообещал сделать все возможное, чтобы «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес».

Причем тут развод?

Бакальчук в свою очередь опровергла эту информацию, заявив: «Это не рейдерский захват. Это развод». Бизнесвумен также рассказала, что объединение Wildberries и Группы Russ было согласовано с Владиславом Бакальчуком и он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры.

После этого предпринимательница опубликовала видео, в котором рассказала, что у нее все хорошо и она «жива, здорова». Бакальчук также рассказала, что у Владислава есть 1% акций Wildberries, и показала документ, подтверждающий это. По словам бизнесвумен, ее муж не принимает участия в управлении компанией.

«Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов.

Сделка полностью одобрена и поддержана, спасать меня ни от кого не нужно», — заявила Бакальчук.

Она уточнила, что не знает, для чего ее муж «вводит в заблуждение людей» и кто и с какой целью придумал историю «с непонятным рейдерством». По словам предпринимательницы, у них с Владиславом есть семейные трудности, и она очень сожалеет, что он решил рассказать о них общественности.

Владислав Бакульчук же утверждал, что «до появления Мирзоянов» у них с Татьяной были хорошие гармоничные семейные отношения:

«Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане».

В интервью РБК Бакальчук заявил, что Татьяна «ушла из дома» 1 апреля. По его словам, в это время он видел, что его жена общается с Леваном и Робертом Мирзоянами. После этого, как утверждает Бакальчук, он догадался, что у Мирзоянов «намерения недобрые». И это видел не только он, но и многие.

«Она как бы уехала из дома, с детьми где-то раз в неделю она общается. Со мной с 1 июля вообще не общается», — отметил предприниматель.

Владислав также рассказал, что он был не против сделки по объединению, однако хотел, чтобы она была прозрачной. Бакальчук утверждал, что встречи по обсуждению условий, на которых он присутствовал, проходили трижды, но потом с ним просто перестали общаться.

«Поняли, что, если я не соглашаюсь, сделают все без меня. Потом я уже все узнавал по факту», — заявил предприниматель.

По словам Владислава, Татьяна Бакальчук также «заблокировала» его работу в Wildberries, где он курировал финансовый и операционный блок управления. Бизнесмен считает, что это решение принял Леван Мирзоян, «который подчинил Татьяну и манипулирует ей».

Кроме этого, Бакальчук сообщил, что из топ-менеджмента Wildberries уволены десятки человек. Тех, кто нелоялен, подчеркнул предприниматель, сразу меняют.

Татьяна Бакальчук на следующий день опровергла эту информацию. Она заявила РКБ, что команда, которая строила вместе с ней бренд WB, «осталась с тем же или с расширенным функционалом». Она также повторила свои слова о том, что сделка состоялась потому, что «настало время трансформации». Бизнесвумен подчеркнула, что те возможности, которые есть у Russ, позволяют создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня.

Комментировать развод с мужем предпринимательница не стала, отметив, что хочет оставить подробности бракоразводного процесса при себе.

25 июля Владислав Бакальчук рассказал Telegram-каналу «SHOT Проверка», что его жена до сих пор официально не подала на развод. По его словам, основательница WB ждет, когда закончится процесс слияния Wildberries с компанией Russ. Это якобы может помочь ей в разделе имущества с супругом.

Бакальчук также заявил, что находится с «оставленными» детьми в Турции. Он все еще надеется сохранить семью и намерен претендовать на половину семейной компании. При этом в интервью РБК предприниматель говорил, что не хотел бы решать этот вопрос через суд. Он считает, что у них с Татьяной получиться договорится.