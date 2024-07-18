Привкус уксуса: чем вызваны перебои в поставках оборудования у производителя вина В компании «Кубань-вино» возникли проблемы с импортом после национализации

Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» и другие перешедшие в доход государства компании ГК «Ариант» столкнулись с проблемами в обеспечении импортным оборудованием и запчастями после национализации. Это связано с изменением статуса предприятий на государственные и финансовыми трудностями, которые возникли у компаний после смены собственника. Чем грозят проблемы — в материале «Газеты.Ru».

У «Кубань-Вино» были заключены контракты на поставку импортного оборудования. Но в апреле 2024 года винодельня и другие активы ГК «Ариант» (в их числе крупнейшее виноградарское предприятие агрофирмы «Южная», а также производитель алкоголя ЦПИ «Ариант») перешли в собственность государства — такое решение арбитражный суд Челябинской области вынес по иску Генпрокуратуры.

«Сейчас поставщики-нерезиденты отказываются от исполнения контрактов для винодельни, поскольку отгрузка в адрес государственного предприятия находится под усиленным надзором, — рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к «Арианту». — С конца мая «Кубань-Вино», как и другие активы ГК «Ариант», были переданы в управление структуре Россельхозбанка. Банк находится под санкциями ЕС и ряда других стран, а также был отключен от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в июне 2022 года. Впрочем, он может использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями».

По его словам, выполнение других инвестиционных проектов «Кубань-вино» оказалось под угрозой из-за нехватки средств. Счета винодельни, как и других предприятий ГК «Ариант», попали под арест еще 28 марта.

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«Это привело к остановке заемного финансирования, необходимого в том числе для расчетов с поставщиками. После смены собственника и назначения нового управляющего обеспечительные меры стали снимать, но ограничения на привлечение кредитных средств у предприятий пока сохраняются», — объясняет собеседник издания.

Проблема с импортом

В России большая часть оборудования в виноделии — импортная, рассказывал ранее заместитель генерального директора «Кубань-Вино» Евгений Емельянов: «производители высокотехнологичного винодельческого оборудования — это, как правило, глобальные игроки, чья продукция ориентирована на продажи по всему миру».

До 2022 года технологическое оборудование российские виноделы закупали в двух основных странах — Франции и Италии, объяснял учредитель Vine&Wine Consulting Леонид Фадеев.

«Весь серьезный костяк технологий, которые есть в винодельческой отрасли, идет из этих двух стран – тракторы, различные агрегаты, линии приемки, пресса, емкостной парк, бочки, линии розлива и фильтрационное оборудование. Сейчас некоторые крупные производители отказываются работать с Россией – они очень боятся ответных мер со стороны их правительств», — говорил эксперт.

Без импорта, в теории, может обойтись только емкостной парк — качественные емкости для виноделия производят сегодня и в России, отмечал Евгений Емельянов.

Российские производители даже на фоне санкционных ограничений на поставки технологий из западных стран продолжают считать наиболее предпочтительным для себя западноевропейское оборудование, констатировал в сентябре 2023 года по итогам опроса руководителей российских предприятий Институт Гайдара.

Главной помехой импортозамещению эксперты называли «банальное отсутствие российских аналогов любого качества».

«Несмотря на все усилия российских властей и отечественных производителей, добиться успехов в этом направлении в условиях обострения санкций и роста масштабов износа и выбытия закупленного ранее импортного оборудования не удается», — пояснял начальник лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.

У винодельческих предприятий скоро начнется сезон активной уборки урожая.

«Национализированная агрофирма «Южная», которая поставляет сырье для «Кубань-Вино», заранее заказывала запчасти к импортным комбайнам для сбора винограда. В мае 2024 года она получила уведомления от поставщиков о готовности запчастей к отгрузке. Но наличие обеспечительных мер не позволило ей совершить платеж и осуществить поставку», — рассказывает близкий к «Арианту» источник.

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По его словам, уборка урожая в этом году начнется ориентировочно в третьей декаде июля - на две-три недели раньше, чем обычно. С учетом погоды, созревание сортов будет происходить быстрее. «Каждый день промедления уборки, либо невыполнение повышенного дневного плана влечет валовые потери, которые могут исчисляться тысячами тонн по итогам сезона уборки и потерей качества сырья, а как следствие — вина как готового продукта», — предупреждает близкий к «Арианту» собеседник издания.

Риски для виноделов

«Для «Кубань-Вино» главная цель сейчас — сохранить хозяйственную деятельность. Ситуация осложняется и тем, что после национализации ряд активов ГК «Ариант» фактически лишился профессионального управления. Прямого диалога с нынешней управляющей компаний нет, и она не проявляет интереса к эффективной работе «Кубань-Вино», — отмечает источник, близкий к «Арианту». — Отсутствие комплексного стратегического планирования недопустимо для виноделия. Сейчас у «Кубань-Вино» нарушена ее многолетняя стратегия развития «от виноградника до бутылки». Например, в 2024 году вместо плановых 400 га — посадили 900 га (по наличию саженцев). Учитывая длительный инвестиционный срок — есть риск, что по итогу получим несоответствие потребностям».

По словам собеседника издания, ситуация, когда предприятие не может своевременно принимать стратегические решения и реагировать на проблемы рынка, влияет на развитие.

«Уже сейчас из-за этого идет срыв производственной программы и невыполнение обязательств перед партнерами. Есть большие риски оставить торговые сети в высокий сезон без продукта», — добавляет источник.

В июле о вынужденной приостановке производства уже предупредил челябинский производитель алкоголя «Центр пищевой индустрии — Ариант», который тоже входит в число обращенных в доход государства активов группы. Это предприятие тоже столкнулось с отсутствием финансирования, необходимого для производственной деятельности, из-за наложенных судом в рамках национализации обеспечительных мер. Компания уведомила партнера — сеть «Красное & Белое», что вплоть до октября сможет отгружать продукцию только из остатков. Возобновить производство компания рассчитывает лишь в октябре.

В Россельхозбанке заявляли, что источники финансирования оборотного капитала для ЦПИ «Ариант» определены, и их объемов достаточно для реализации производственного плана предприятия.

«В настоящее время инициирован процесс актуализации продуктовой линейки выпускаемой продукции: наравне с наиболее успешными собственными продуктовыми позициями предприятия в ассортимент войдут напитки под торговыми марками сторонних заказчиков и безалкогольная линейка. Доля безалкогольных напитков составит от 30 до 40% объема выпуска. Разрабатываемая комплексная бизнес-стратегия ООО «ЦПИ-Ариант» определит профиль продуктовой и маркетинговых стратегий предприятия. Начиная с третьего квартала, ожидается выход на систематическое достижение целевых показателей производства и выручки предприятия, предусмотренных утвержденным годовым планом», — сообщали в банке.

Как национализировали «Ариант»

В апреле 2024 года государство стало собственником ряда активов ГК «Ариант»: в их числе — крупнейшие производитель вина «Кубань-вино» и виноградарское предприятие агрофирмы «Южная», производитель алкоголя ЦПИ «Ариант» и крупное свиноводческое предприятие агрофирма «Ариант».

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Решение было принято арбитражным судом Челябинской области по иску Генпрокуратуры в деле о передаче активов бывших совладельцев «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) в собственность государства. Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию заводов ЧЭМК незаконной.

Контроль над ЧЭМК в 1990-е годы получили предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов, которые тогда же основали группу «Ариант», включив в нее предприятия пищевой промышленности. Но в 2020 году партнеры разделили бизнес: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы. Аристов в управлении отошедшими ему сельхозактивами не участвовал — управлением занимался его зять Александр Кретов.

Бизнес сельскохозяйственного направления «Арианта» не создавался за счет приватизации. Но суд счел необходимым привлечь его владельцев к делу, обосновав это тем, что приобрести активы позволило незаконное обогащение за счет «ферросплавных» заводов. Дело, в рамках которого Генпрокуратура требовала изъять у прежних собственников ЧЭМК активы на сумму 105 миллиардов рублей в пользу государства, было рассмотрено в рекордно короткий для челябинского суда срок.

Защита владельцев «Арианта» указывала на многочисленные нарушения судебного процесса. Но уже через пять дней после решения суда активы «Арианта» перешли в собственность Российской Федерации. С 22 мая предприятия находятся под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Бывшие частные владельцы «Арианта» оспаривают решение о национализации в судах.