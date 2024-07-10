С Алисой на контракте. Яндекс расширяет производство AI-телевизоров в России

Яндекс ищет инженера-технолога по контрактному производству телевизоров в России. На сайте компании появилось описание такой вакансии. Речь об устройствах, которые IT-гигант с 2023 года выпускает под собственной торговой маркой. «Газета.Ru» выяснила, что означает появление вакансии и какую зарплату готовы предложить успешному кандидату.

«Ищем опытного и целеустремлённого инженера-технолога в штат команды разработки умных устройств Яндекса. Кандидату предстоит контролировать и управлять экономикой контрактного производства телевизоров под брендом Яндекс в России: детально анализировать затраты, оптимизировать процессы сборки и производства телевизоров для снижения их себестоимости без ущерба качеству». Эту вакансию Яндекс опубликовал в начале июля на своем сайте.

Эксперты посчитали новость закономерным шагом. «Сейчас Яндекс производит телевизоры под собственным брендом на заводе Haier в Татарстане. Вполне возможно, что они заключили или хотят заключить договор еще с каким-нибудь предприятием. Могу предположить, что речь идет о мощностях бывшего завода Samsung в Калуге, они как раз занимаются там контрактной сборкой. Соответственно, если есть новый партнер по сборке, то нужны и сотрудники, которые будут следить за производством, то есть технологи», — отметил Сергей Половников, аналитик и руководитель Content Review.

В компании «Газете.Ru», пояснили, что в настоящее время Яндекс действительно расширяет производство ТВ в России и находится в поиске новых партнеров. «Мы рассматриваем различные варианты оптимизации производства наших умных устройств. Основная задача человека, которого мы ищем на указанную роль – оптимизировать стоимость производства AI-телевизоров с Алисой», — пояснили изданию в Яндексе.

Алиса в телевизоре

«В 2023 году Яндекс вывел рынок две модели телевизоров – Яндекс ТВ Станция и Яндекс ТВ Станция Про, которая отличается диагональю и более совершенным экраном. Если раньше нужно было покупать к обычному телевизору специальную приставку с Алисой, то теперь это устройство два в одном», – напомнил аналитик, эксперт по гаджетам и технологиям Сергей Вильянов.

По его словам, телевизоры от Яндекса вызвали хорошие отклики потребителей. «Это произошло благодаря удачному соотношению между ценой и возможностями – важный момент, учитывая что компания ориентируется на разбирающуюся аудиторию. На фоне убежавших брендов, чья продукция теперь поступает к нам с большой накруткой, телевизоры от Яндекса смотрятся очень неплохо. Например, если вы захотите выбрать себе модель с диагональю 55 или 65 дюймов, то очень быстро обнаружите, что ТВ Станция — это совсем недорого», — отметил Сергей Вильянов.

В 2024 году Яндекс планирует расширить масштабы производства и модельный ряд ТВ Станций и Станций с Алисой. Как пояснили «Газете.Ru» в компании, Яндекс планирует выпустить более доступные модели ТВ Станций. При этом ставка делается на развитие AI внутри телевизоров. Технологии искусственного интеллекта улучшат качество изображения и позволят с помощью голоса управлять интерфейсом самого телевизора, искать нужный контент и контролировать воспроизведение в видеоплеере. Напомним, что бизнес ТВ у Яндекса состоит из двух направлений – операционной системы YaOS и собственно ТВ Станций. Доля партнерских телевизоров на платформе YaOS на российском рынке составляет более 20%, добавили в компании.

Что будет делать технолог

По мнению экспертов, ключевой фигурой в процессе расширения производства новых умных устройств как раз и будет технолог.

«Это вакансия фактически про контроль качества. Когда идет контрактное производство, на предприятии обязательно должен присутствовать надежный человек, который заинтересован в соблюдении интересов заказчика. Производство – это живой процесс он включает в себя тысячи самых разных нюансов, в любой момент может произойти все, что угодно. Например, приходят конденсаторы немного другой модели, их паяют, а потом выясняется, что из-за этого не работает какая-то функция в телевизоре. Человек, которого ищет Яндекс, должен отвечать за результат, за стабильное качество продукции, которая сходит с конвейера», — отмечает Сергей Вильянов.

Размер предполагаемой зарплаты в Яндексе не раскрыли, отметив, она во многом будет зависеть от опыта и навыков кандидата.