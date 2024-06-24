Вкусный и полезный: как дикий минтай может дополнить рацион россиян В российских магазинах стало больше качественной и вкусной рыбы

Путь от рыболовецкого траулера до прилавка магазина стал значительно короче. Раньше торговые сети сотрудничали только с производителями готовой продукции и дистрибьюторами. Напрямую с рыбодобытчиками — еще никогда. Теперь продавец контролирует качество и безопасность рыбы буквально с момента ее вылова, без посредников. Что изменилось на российском рынке — в материале «Газеты.Ru».

В торговой сети «Перекресток» появился дикий тихоокеанский минтай от «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), добываемый в акватории Берингова и Охотского морей. Впервые в истории отечественного ритейла торговая сеть начала напрямую фрахтовать объемы свежайшей дикой рыбы у производителя. Соглашение с РРПК было подписано в марте 2024 года, в нем также участвует компания-переработчик «Агама Истра». В мае во всех магазинах сети появился замороженный дальневосточный минтай в виде тушки, фарша, цельного и порционного филе.

Эта продукция — результат однократной заморозки прямо в море, что позволяет сохранить все полезные качества и вкус рыбы.

«Дикий минтай из Тихого океана — уникальный, полезный и очень вкусный продукт, который обязан быть в здоровом рационе наших клиентов. Наша продукция однозначно перевернет представление потребителя о рыбных блюдах. Ведь весь этот проект не столько про ассортимент, сколько про культуру потребления качественной свежей продукции», — рассказала «Газете.Ru» директор по развитию категорий торговой сети «Перекресток» Анна Филин.

Качество single-frozen

Как пояснил «Газете.Ru капитан-директор Русской Рыбопромышленной Компании Антон Ценцевицкий, технология однократной шоковой заморозки single-frozen — это лучшее, что могут сегодня предложить потребителю рыбодобытчики.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

«За последние пять лет наши рыбаки серьезно повысили качество продукции: у нас используются самые современные технологии производства в море. В настоящий момент флот компании — это пять супертраулеров серии СТ-192 и шесть траулеров-процессоров. Благодаря современным технологиям весь улов перерабатывается непосредственно на борту сразу после вылова, осуществляется глубокая переработка рыбы в филе, фарш, сурими и субпродукты. Далее происходит шоковая заморозка до минус 18 градусов по Цельсию в толще куска рыбы. Это позволяет обеспечить стопроцентную гарантию свежести продукта и донести в неизменном состоянии все полезные свойства минтая до потребителя», — рассказал Антон Ценцевицкий.

По его словам, раньше минтай проходил большое количество этапов переработки, переупаковки, хранения, которое не всегда было организовано качественно.

«В результате потребители часто получали скучный, невкусный продукт. Современное оборудование на судах РРПК перерабатывает свежий улов в течении нескольких часов, что позволяет сохранить созданный природой вкус и полезные свойства дикой белой рыбы», — отмечает капитан-директор компании.

Теперь даже те, кто живет далеко от побережья Тихого океана, а это подавляющее большинство россиян, впервые смогут познакомиться с настоящим вкусом минтая.

«Сотрудничество с РРПК позволит нам обеспечить абсолютную прослеживаемость качества рыбы от вылова до полки, что очень важно», — отмечает директор по развитию категорий сети «Перекресток» Анна Филин.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

Сигнал рынку

РРПК — лидер рыболовецкой отрасли в России и одна из крупнейших компаний по добыче минтая в мире. Партнерство с «Перекрестком» заключено на три года: объем поставок составит 1,2 тыс. тонн, что позволит торговой сети увеличить продажи этого вида рыбы в 1,5 раза.

«Для нас соглашение с РРПК – это выход на новый уровень взаимоотношений со всей рыбной отраслью», – не скрывают в руководстве «Перекрёстка». Торговая сеть планирует развивать сотрудничество с рыбодобывающими компаниями напрямую.

«Качество для нас на первом месте, поэтому мы стремимся контролировать все этапы производства. Наша основная задача – перейти на прямые стратегические контракты с рыбодобытчиками. Это гарантирует свежесть, позволит отследить весь путь продукции от вылова до полки, обеспечит лучшее ценовое предложение для клиента и бесперебойные поставки в магазины. Мы начинаем настройку партнерских отношений с ключевыми игроками отрасли, используя экспертизу и профессионализм, для того чтобы на полках наших магазинов был максимально качественный продукт по справедливой цене», — подчеркивает Анна Филин.

По ее словам, уже в ближайшее время под брендом «Люди Любят» (собственная марка сети) появится филе трески, стейк зубатки и филе пикши от компании «Мурман СиФуд».

close 100% Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

«В целом до 70% всего ассортимента замороженной рыбы планируется перевести в собственную торговую марку. На полках «Перекрестка» уже сейчас можно купить стейк лосося, стейк нерки, филе форели, медальоны из хека», — отмечает Филин Анна.

Сейчас на замороженную продукцию приходится около 22% в общем объеме реализации рыбы в «Перекрестке» (сеть также продает консервы, охлажденную рыбу и пресервы). По данным торговой сети, это свыше 25 поставщиков и более 20 видов рыбы.

«Категория «рыба» является одной из ключевых в торговой сети «Перекресток». С начала 2024 года отмечается увеличение объема продаж на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом, а спрос на замороженную рыбу вырос на 28 процентов. Мы видим, что потребление замороженной рыбы растет. У потребителя появилось доверие к заморозке, мы постоянно объясняем и рассказываем, о том, что по своим свойствам и качеству она не уступает охлажденной рыбе», – подчеркивает Анна Филин.

Рыбное меню

Любой диетолог скажет, что рыба является одним из основных элементов простого и правильного питания. Главное, чтобы она была достойного качества.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

«Поэтому наши главные критерии при выборе партнеров — безопасность в самом широком смысле и вкусовые показатели продукции. Мы расширяем наш рыбный ассортимент и пул надежных поставщиков. Для нас крайне важно обеспечивать наших покупателей качественными продуктами и предоставлять им новый гастрономический опыт, который возможно получить, введя в рацион рыбу и морепродукты», — говорит Анна Филин.

Это идея имеет все шансы на успех, ведь на практике далеко не все умеют готовить блюда из рыбы. Тот же минтай в России до сих пор совершенно недооценен.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

«Минтай — уникальный продукт, натуральный, экологичный. Он прост в приготовлении и может приобретать новые вкусовые краски как монопродукт, так и в сочетании с другими продуктами», — рассказал капитан-директор Русской Рыбопромышленной Компании Антон Ценцевицкий.

Компания второй год подряд совместно с Гастрономической картой России и Туристско-информационным центром Приморского края (Visit Primorye) проводит фестиваль «О! Мега Вкус». Главная идея мероприятия — внедрить блюда из минтая в ресторанную сферу и культуру питания россиян. Среди авторских блюд, представленных на фестивале в мае 2024 года, были поп-корн фри, харумаки, паштеты, мисо рамен с минтаем, а также новое прочтение хорошо знакомых блюд — ухи и жаренной рыбы. Теперь все россияне могут поэкспериментировать с их приготовлением у себя дома.