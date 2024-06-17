Получается копить: как высокая ключевая ставка подстегнула интерес к депозитам

Вклады и сберегательные счета в российских банках сегодня предлагаются по небывало высоким ставкам – до 18% и выше. Редакция «Газеты.Ru» постаралась разобраться, так ли это и долго ли «лавочка» будет открыта для россиян. Эксперты полагают, что сегодня депозиты, как классические, так и различные счета, позволяют реально зарабатывать.

Директор дирекции розничных продуктов, банковская группа ТКБ Алексей Глушенков сразу говорит, что определенно сейчас есть все условия, чтобы зафиксировать гарантированную высокую доходность по сбережениям.

«Однозначно вкладные продукты сейчас одним из самых простых и эффективных инструментов для получения высокой доходности. Банки превентивно в начале месяца повысили процентные ставки в преддверии заседания, которое состоялось 7 июня. Несмотря на сохранение Банком России ключевой ставки без изменений, риск ее повышения, как отметил регулятор, в ближайшей перспективе остается. В этой связи пока ожидать снижения ставок не стоит», — объясняет Глушенков.

Действительно, Цетробанк оставил ключевую ставку на уровне 16% на недавнем заседании, что вкладчикам только на руку.

«Сегодня вклад является самым выгодным и доступным видом вложения средств, тем более что сумма вкладов до 1,4 млн. рублей застраховано государством в лице АСВ. На рынке привлечения средств складывается так называемый «рынок покупателя» - нарастает конкуренция за вкладчиков между банками, что выливается в дальнейшее повышении ставок по депозитам», — продолжает тему директор по аналитике Ингосстрах Банк Василий Кутьин.

Он согласен, что фактически, банки уже отыграли сценарий дальнейшего роста ставки ЦБ, который все более вероятен ввиду раскрутки инфляционного маховика. Сейчас появляются прогнозы роста от 2 до 4 п.п., что также отражает общий тренд рынка на привлечение дорогих денег. Следовательно, ставки по вкладам на горизонте минимум 2 -3 месяцев будут очень привлекательны.

Так работает денежно-кредитная политика – стимулирует потребительское поведение в ту или иную сторону для балансировки ситуации в экономике. Ключевая ставка оказывает влияние на «стоимость денег» в экономике, банкам становится легче улучшать условия по сберегательным инструментам.

«Мы видим запрос у населения на сберегательные инструменты и готовы поддержать клиентов. С конца мая Сбер повысил ставки по целому ряду вкладов, в том числе ставку по флагманскому вкладу – «Лучший%» до 18% годовых», — говорят в Сбере.

В условиях высоких процентных ставок по вкладам клиенты зачастую делают выбор в пользу безрисковых сбережений. Клиенты предпочитают сохранять и приумножать средства: около 60% стараются накопить по максимуму, 30% - считают, что лучше побыстрее потратить доходы, а свободные деньги – вложить.

«При этом не менее актуальным продуктом стали новые накопительные счета с начислением процентов на ежедневный остаток. Благодаря которым менее чем за полтора месяца удалось привлечь около 1 млн клиентов на сумму 646 млрд - 6% от всего портфеля срочных», — добаваляют в Сбере.

Накопительный счет пользуется популярностью у людей, которым необходима большая гибкость при управлении финансами. Этим инструментом выгодно пользоваться, если вы откладываете на крупную покупку, которая должна произойти в скором времени. Накопительный счет позволит докладывать свободные деньги, а при необходимости снять без потерь крупную сумму.

Одно из самых выгодных предложений сегодня на рынке - накопительный счет в Сбербанке. Во-первых, банк повысил приветственную ставку по счету до 16% годовых. Такую ставку будет 3 первых месяца получать клиент, кто открыл счет впервые. Во-вторых, расширили доступность продукта – теперь счет могут оформить клиенты с подпиской СберПрайм. Раньше его могли открыть только зарплатные, премиальные клиенты и клиенты, получающие пенсию на карту Сбера. Выгодно, что проценты начисляются на ежедневный остаток. Такой счет можно использовать в том числе,как транзитный - например положить деньги с продажи квартиры и до покупки новой недвижимости.

«С начала года портфель Сбербанка по накопительным счетам вырос в 2 раза до 2,2 трлн рублей. Среди владельцев накопительных счетов преобладают женщины (57%). При этом мужчины открывают данный продукт в более молодом возрасте - медианный возраст у мужчин – 36 лет, а у женщин – 41 год. По количеству открытий по итогам I квартала 2024 года лидирует возрастная группа 25-45 лет – 27%, а по объему средств – клиенты уровня СберПремьер – 32%», — резюмировали в банке.