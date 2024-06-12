Не по правилам: петицию в поддержку бывших миноритариев Лебединского ГОКа удалили с Change.org

Крупнейшая в мире онлайн-платформа для голосований Change.org удалила петицию «группы поддержки» экс-миноритариев Лебединского ГОКа. Ее текст был обращен к «правоохранительным органам Великобритании и Германии и повторял опровергнутые как российскими судами, так и зарубежными правоохранительными органами утверждения бывших миноритариев о «грубом нарушении закона» при выкупе их акций. Эксперты полагают, что опубликованная на Change.org петиция могла быть частью исполнения угрозы в адрес одного из совладельцев Лебединского ГОКа Алишера Усманова. Подробности истории, – в материале «Газеты.Ru».

«Принято решение удалить петицию с нашей платформы, так как она нарушает правила нашего сообщества», — сообщили в Change.org. Текст петиции появился на сайте 14 апреля. Уже 7 июня на этой странице Change.org появилось уведомление о том, что она недоступна. Она подержалась на сайте менее двух месяцев, и за это время ее подписали всего около 70 человек.

Нарушили правила

Текст петиции, как сообщают «Новые известия» был обращен к «правоохранительным органам Великобритании и Германии». «Автор возмущался арестом Буркина, и в очередной раз тиражировал опровергнутые как российскими судами, так и зарубежными правоохранительными органами утверждения «бывших миноритариев» о «грубом нарушении закона» при выкупе их акций, не удержавшись от публикации прямых ссылок на российский «компроматный» сайт. Оставляет вопросы, с какой целью автору петиции понадобилось обращаться к правоохранительным органам Германии, если еще два года назад прокуратура Кельна провела проверку по аналогичному заявлению Иванова (один из бывших миноритариев Лебединского ГОКа – примечание «Газеты.Ru») и официально сообщила ему, что не видит оснований для возбуждения дела», – отмечает сетевое издание.

Материал содержал многочисленные ложные утверждения, в том числе такие, которые не выдержали бы даже самый базовый фактчекинг. Например, Алишеру Усманову автор петиции приписал несуществующие британское, кипрское и швейцарское гражданства, а собственником 20% «Металлоинвеста» назвал банк ВТБ, который к акционерному капиталу компании не имеет никакого отношения.

История вопроса

Сюжет с петицией стал продолжением большой истории, которое берет свое начало в 2007 году. Как ранее рассказывала «Газета.Ru», небольшая группа бывших миноритариев Лебединского ГОКа (ЛГОК) под руководством Андрея Иванова с тех пор требует у «Металлоинвеста» доплаты за принудительный выкуп 0,53 процента акций ЛГОКа, состоявшийся в том же году. Из более чем 11 000 бывших акционеров, получивших выплаты в рамках выкупа, лишь 16 человек решили оспорить выплату. При этом они надеялись задним числом заработать на попытке объявить выкуп незаконным. На момент сделки миноритарным акционерам заплатили за их акции такую цену, которая превышала их независимую оценку более чем на 50%.

Однако, когда выкуп завершился, бывшие акционеры во главе с Ивановым провели собственную оценку, согласно которой цена одной акции ЛГОКа была почти в три раза выше цены выкупа. По мнению российских СМИ, оценка миноритариев была нереалистичной, поскольку в соответствии с ней один лишь ЛГОК стоил бы колоссальные $17 млрд, что превышало бы стоимость «Северстали» – тогдашнего лидера металлургической промышленности России. Бывшие акционеры пошли в суд, требуя пересмотра условий выкупа. К 2013 году они проиграли в общей сложности 16 судебных процессов против «Металлоинвеста».

После почти десятилетнего молчания в 2021 году, когда появились слухи о том, что «Металлоинвест» планирует IPO, группа продолжила атаку. Но в суд они не пошли, а начали клеветническую кампанию в СМИ, а также рассылали письма непосредственно представителям компании. Их кампания против «Металлоинвеста» ужесточилась после того, как в 2023 году США и Великобритания ввели санкции против этой и ряда других российских металлургических компаний.

Помимо этого, изданию bne IntelliNews стало известно, что адвокаты немецкой юридической фирмы Anwalt4U обвиняют Иванова в том, что он разыграл мошенническую схему, убедив их в том, что они представляют интересы 16 бывших акционеров в иске против «Металлоинвеста», а Иванов выступает в качестве посредника. При этом, как утверждают юристы из Anwalt4U, Иванов рассчитывал на не менее 50% компенсации, которая была бы выплачена каждому истцу «Металлоинвестом».

Юристы заподозрили неладное, когда Иванов отказался называть себя их клиентом или стать формальным участником процесса. После того, как адвокаты провели проверку, оказалось, что клиентской группы не было вовсе - от ее имени все время выступал Иванов со своими сообщниками. Юристы обратились в берлинскую прокуратуру с заявлением о мошенничестве.

Немецкий адвокат по вопросам медиаправа Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы основателя USM Алишера Усманова действия некоторых бывших миноритарных попыткой акционеров незаконно извлечь материальную выгоду из политически мотивированного преследования Усманова в Германии. «Я уверен, что эти действия будут должным образом оценены по закону», – подчеркнул он.

Обвинения в мошенничестве

В марте 2024 года Йоахим Штайнхефель, представляющий одного из совладельцев ЛГОКа Алишера Усманова, получил от Иванова наполненное «плохо скрываемыми» угрозами письмо, – рассказывало издание bne IntelliNews. В нем бывший миноритарий грозился опубликовать очередной набор очевидной клеветы про миллиардера и распространить документы, якобы свидетельствующие о налоговых нарушениях «Металлоинвеста» — но этого могло бы и не произойти, если сторонам удастся прийти к «мировому соглашению».

«Это неэтичное, если не прямо преступное, поведение является еще одним примером нескольких нарушений закона, которые с самого начала сопровождали причудливые обвинения против моего клиента, — сказал Йоахим Штайнхефель. – Угрозы, озвученные в письме, знаменуют собой явный отход от приемлемой практики и подвергают отправителя гражданскому и уголовному преследованию в Германии и других странах ЕС».

По мнению эксперта по немецкому праву адвоката Игоря Вернера, действия Иванова могут подпадать сразу под три статьи уголовного кодекса Германии — от ст. 253 УК ФРГ «Вымогательство» за сам факт такого письма до ст. 187 УК ФРГ «Клевета» и ст. 164 УК ФРГ «Ложный донос» в случае реализации угрозы. Ответственность — до десяти лет лишения свободы.

«По всей видимости, опубликованная на Change.org 14 апреля 2024 года петиция как раз могла стать частью исполнения этой угрозы. Несмотря на то, что она была опубликована от имени аккаунта «Группа поддержки», за его анонимным почерком отчетливо угадывались черты самого Иванова, немедленно ставшего одним из немногих ее подписантов и комментаторов», – отмечают «Новые известия».

«Если вопрос петиции уже решен, то правовая судьба Иванова с учетом обвинений в мошенничестве и перспектив преследования по трем статьям Уголовного Кодекса Германии только приближается к своему логическому концу», – резюмирует издание.