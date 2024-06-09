«На всех дешевой энергии не хватит». В чем уловка энергоперехода? Эксперты согласились с мнением Сечина о пересмотре промышленной политики России

В Санкт-Петербурге завершилось самое знаковое ежегодное мероприятие в экономической сфере — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как и всегда, одним из ключевых мероприятий форума стала Энергетическая панель, где глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о вызовах, стоящих российской энергетической отраслью, и обоснованностью перехода к «зеленой энергетике». Эксперты согласились с его доводами и выразили уверенность в необходимости перемен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Зеленый неоколониализм»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели в рамках ПМЭФ заявил, что «зеленый» переход в энергетике не обеспечен рентабельными источниками и его реализация не представляется возможной. За последние 20 лет по всему миру в энергетический переход было вложено порядка $10 трлн, однако альтернативные энергоисточники не смогли обеспечить замещение традиционного топлива.

Сейчас ветряная и солнечная энергетики обеспечивают по большей мере 5% от мировой выработки энергии, доля электромобилей составляет порядка 3%. В свою очередь, потребление нефти, газа и угля в общей сложности возросло на 35%, что стало новым рекордом. При этом общий объем планируемых затрат на достижение целей Парижского соглашения к 2050 году составляет более 270 трлн. долларов (почти 3 мировых ВВП). Кром того, Германия, Франция и Бельгия уже готовы пересматривать свой подход к выполнению целей «Зеленого пакта» Европы, а Всемирный Банк уже сдвинул сроки на 10 лет вперед.

Как рассказал «Независимой газете» политолог Леонид Крутаков, в своем докладе Сечин говорил о «зеленой энергетике» не с точки зрения рекламного буклета о экологически светлом будущем, а с точки зрения рисков и вызовов, а также новой регуляторики, которую задает «зеленая» идеологема.

«Возникает вопрос, если «зеленая энергетика» не бизнес-проект, тогда что она из себя представляет? Кто выгодоприобретатель нового тренда? Сечин говорит о новой форме колониальной политики («зеленый неоколониализм»), целью которой является укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой», — сказал он.

По словам Крутакова, речь идет об очередной попытке Запада создать единый политический язык, общую повестку обсуждения в условиях распада глобального проекта. Он напомнил, что с 1990-го по 2015-й год «зеленая идеологема» обеспечила общий объем утечки ключевых ресурсов роста из развивающихся стран в развитые на сумму более 240 трлн. долларов.

Неприятное будущее

В ходе выступления глава «Роснефти» отметил, что «зеленая идеологема» является «залегендированным санкционным барьером для 88% населения Земли, для тех, кто не входит в «золотой миллиард».

«Внутри «золотого миллиарда» идеологема тоже запустила дифференциации. Глава «Роснефти» приводит сумму в 630 млрд. долларов, которую Евросоюз потратила за последние 3 года (2021-2023 гг.) на закупку газа в условиях санкционной войны с Россией. Ровно столько газ стоил Европе за 8 предыдущих лет. В условиях резкого роста энергозатрат европейская промышленность планирует перенос своих производственных мощностей за рубеж. В Германии число таких предприятий достигает 32%», — отметил Крутаков.

По его мнению, такова реальность мира будущего, который вырастает из навязываемой всем Вашингтоном идеологемы «зеленой энергетики». Он указал, что ее суть заключается в том, что на всех дешевой энергии уже не хватает.

«Время нефтяных фонтанов и мегаместорождений закончилось. Впереди глубоководный шельф и Арктика. Готовьтесь к падению жизненного уровня. Европа вновь должна стать поставщиком гастарбайтеров для Америки, как это было после Первой и Второй мировых войн», — сказал политолог.

Готовность к действию

По мнению Крутакова, в ходе выступления на ПМЭФ глава Роснефти» сформулировал ключевой вызов для России, находящийся в области энергетики.

«Во-первых, энергия является базовым ресурсом роста любой экономики. Хоть сельскохозяйственной, хоть индустриальной, постиндустриальной, инновационной, цифровой или «искусственно-интеллектуальной». А, во-вторых, Россия сегодня является принципиально рентной страной, и это факт», — добавил он.

Трендами последнего времени в мировой энергетике, по мнению Сечина, стали выросший объем слияний среди энергетических мейджоров и покупок новых энергетических активов, а также наращивание свободных мощностей по добыче нефти четырьмя «проамериканскими» странами Ближнего Востока.

Так, сегодня Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак уже располагают дополнительными мощностями по добыче нефти на 5,6 млн. баррелей в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи всех стран ОПЕК+. По оценкам экспертов, к 2027 году свободные мощности этих стран вырастут еще почти на 2 мл. барр./с.

«Сечин говорит о возможном существовании некого плана «Б» у мировых игроков. Дальше он говорит, что бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, и очень осторожно замечает, что для России такое снижение может означать снятие ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель», — подчеркнул Крутаков.

Политолог считает, что поставленная главой «Роснефти» проблема требует изменения системных параметров промышленной политики страны с инерционного сценария на мобилизационный и полного пересмотра кредитно-денежных подходов Центробанком и бюджетных подходов Минфина.

Роль юаня

Российская нефтяная отрасль успешно противостоит нарастающему санкционному воздействию и ухудшению внешних условий ее деятельности. Компании нефтяной отрасли операционно и финансово устойчивы несмотря на потолок цен, ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК+, дисконт в ценах на нефть, атаки дронов на НПЗ, беспрецедентную налоговую нагрузку в среднем в 75% от финансового результата, заоблачные ставки по кредитам в России при отсутствии возможности привлекать западное финансирование. Об этом рассказал стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«Нефтяникам удалось перенаправить экспортные товарные потоки в направлении Азии — прежде всего Китая и Индии, а также существенно увеличить долю расчетов в национальных валютах. За последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%. Выросла и доля расчетов в китайском юане», — сказал он.

Суверов считает, что после блокировки российских золотовалютных резервов в долларах и евро расчеты в этих валютах стали финансово опасными и несут огромные риски. При этом покупательная способность юаня обеспечена экономической мощью второй экономики мира, добавил он.

«В Китае относительно невысокая инфляция, целевой уровень по которой составляет 3%. Кроме того, Китай обладает внушительными золотовалютными резервами, превышающими 3 трлн долларов США, его также отличает профицит по текущему счету. По данным ЦБ, доля юаня в экспортной выручке выросла к концу 2023 года до 35,8%, в расчетах по импорту - до 37%», — отметил инвестстратег.

Важным он назвал и тот факт, что Китай, Индия и Турция сейчас являются основными торговыми партнерами России. Таким образом растет использование юаня в финансовой системе страны, банки активно открывают депозиты в юанях, а компании выпускают облигации в китайской валюте.

По его словам, юань занял лидирующие позиции по объемам торгов валютными парами на Московской бирже. Что касается американского доллара, то он сейчас несет повышенные финансовые риски в связи с ростом госдолга и дефицита бюджета. Госдолг США колеблется около 100% ВВП, а дефицит бюджета превышает 5% ВВП.

«Международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch снизили оценку кредитного рейтинга США с максимального уровня. Китай сократил вложения в американские казначейские облигации, все больше стран, и это далеко не только Россия, переходят на торговлю в валютах, отличные от доллара, растет роль юаня в мировых расчетах. В сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT. Таким образом, перенастройка расчетов в России происходит в унисон с международными трендами», — сказал Суверов.