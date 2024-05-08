Россия будет строить «экономику предложения». Что из этого получится? Россия планирует вступить в гонку крупнейших экономик мира

У России есть все шансы обогнать Японию в гонке крупнейших экономик мира и выйти на четвертое место к 2030 году. Об этом заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, отмечая, что способствовать экономическому успеху будет переход к суверенной «экономике предложения». Об основных условиях построения такой экономической модели, предполагающей качественно новый уровень развития, сегодня подробно рассказал и. о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке выставки «Россия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Способность России нарастить экономический темп в текущих реалиях и условия, необходимые для этого, стали предметом обсуждения на пленарной сессии в рамках Дня национальных приоритетов, который прошел на ВДНХ. Разговор состоялся при участии первого и.о. вице-премьера РФ Андрея Белоусова, и.о. министра экономразвития РФ Максима Решетникова, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, ведущих топ-менеджеров России, а также представителей регионов и отраслевых сообществ.

Почти год назад президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), озвучил задачу перехода к «экономике предложения» — суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, но и, что особенно важно, сама его формирует.

Но за счет чего будет обеспечено масштабное наращивание производительных сил в России и каковы условия создания каркаса для «экономики предложения» с учетом имеющихся вызовов?

Между Японией и Германией

Согласно оценкам Всемирного банка, первые четыре места в мире по паритету покупательной способности принадлежат Китаю, США, Индии и Японии. В 2022 году Россия занимала пятую строчку — у официального Токио насчитали 5,7 трлн долларов против 5,3 трлн долларов у Москвы. Однако в 2023 году РФ опустилась в рейтинге на шестое место, пропустив вперед Германию.

Впрочем, последние оценки ВБ ряд экономистов назвал не в полной мере отражающими действительность из-за недостатков в методике, по которой составлялся рейтинг, что позволило Германии занять более высокое место. Тем не менее важна не гонка ради гонки, а намеченные структурные преобразования, которые позволят российской экономике стать более независимой и устойчивой, нарастить технологический суверенитет и заметно повысить уровень жизни граждан.

Первый и.о. вице-премьера РФ Андрей Белоусов считает, что этот путь Россия пройдет успешно, опираясь на уже действующие масштабные национальные проекты, обеспечивая рост инвестиций, расширяя предпринимательскую активность и повышая эффективность реального сектора и сферы услуг.

«Президент задал нам расширение «экономики предложения», к 2030 году выйти на четвертое место в мире, обогнав Японию. Наши международные друзья, которые осуществляют международные сопоставления, это поручение президента будущему правительству услышали и молниеносно снизили российский ВВП на 200 млрд. Однако при тех параметрах прогноза, которые мы видим сейчас, мы все равно Японию должны обогнать в 2030 году», — заявил Белоусов.

Спрос VS предложение

Ситуация в мировой экономики далека от штиля, хотя пока и не вошла в зону турбулентности. Но все говорит о том, что глобальному росту не из чего черпать силы, а темпы роста ВВП крупнейших мировых экономик продолжит ограничивать монетарная политика и высокие ставки.

На этом фоне модель «экономики предложения», которая в свое время пришла на смену доминирующей конструкции «экономики спроса», открывает окно возможностей. Следуя ее логике, экономическое ускорение достигается за счет роста производства товаров и услуг, которые стимулируют повышение доходов и заработных плат и приток инвестиций, что в свою очередь обеспечивает рост качественного спроса. Замкнутость цепочки является важным условием достижения результата.

«Если в «экономике спроса» денежный спрос — основный импульс для движения денег, то в экономике предложения ключевой драйвер лежит в сфере производства. Это может быть, например, снижение налогов или любые другие факторы, в любом случае что-то должно придать ускорение производству. Далее генерируется рост доходов, который создает рост конечного проса, что в свою очередь сказывается на потреблении и инвестициях. Замкнутость этого контура — принципиальная история для решения задачи построения «экономики предложения », — отметил Белоусов.

Из этого можно сделать вывод, что ключевыми задачами, которые предстоит решать в среднесрочной перспективе, становятся занятость и рост производительности труда, расширение предпринимательской активности и повышение эффективности реального сектора.

По оценкам Белоусова, траектория роста экономики до 2030 года будет состоять из двух этапов: удержания роста ВВП на уровне 2-2,5% до 2027 года и дальнейшего выхода на 3% и выше. Драйверами роста станут такие базовые отрасли как сельское хозяйство, транспортировка, обрабатывающие производства, торговля и строительство, а также финансовый сектор. Темпы расширения предложения в этих секторах к 2030 году составят 16-24%. Ненефтегазовый экспорт РФ будет играть ключевую роль в формировании суверенитета страны и в выходе национальной экономики на четвертое место в мире по паритету покупательской способности. Инструменты, которые, по мнению Белоусова, помогут приблизить заявленные цели — это изменение корпоративных процедур, цифровизация бизнес-процессов, рост компетенций и оптимизация производственно-технологических процессов.

Что со ставками?

Способствовать росту экономической активности должен и выверенный курс денежно-кредитной политики. Пока ключевая ставка зафиксирована регулятором на уровне 16%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется, поскольку Центробанк внимательно оценивает инфляционные риски.

По прогнозам Белоусова, бизнесу следует быть готовому к периоду высоких ставок, которые постепенно будут идти вниз. Ключевая ставка к концу 2025 года, к 2027-му будет составлять 6-7%, с 2028 по 2030 год она будет находиться в диапазоне 4-6%.

«Экономика должна приспособиться к структурным изменениям, которые сейчас в ней происходят и будут происходить. Прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, хотя и будет повышенной. В район 6-7% она должна выйти к 2027 году», — заявил Белоусов.

Окно возможностей

Важным для реализации новой экономической модели является обеспечение роста инвестиций. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию ставил перед правительством цель увеличить объем инвестиций в ключевых областях экономики РФ на 70% к 2030 году.

Амбициозную задачу будут решать за счет расширения преференциальных режимов и налоговых льгот, увеличения капитализации фондового рынка, госгарантий и поручительств, дальнейшее внедрение регионального инвестиционного стандарта, заявил Белоусов. Ключевых условий для роста инвестиций в России, по его мнению, несколько.

«Инвестиции, как мне кажется, зависят от трех условий. Первое — это расширяющиеся рынки. Второй фактор — это низкие риски, управляемые риски. Третий фактор — дешевые деньги. Это зависит от состояния нашего фондового рынка и от ключевой ставки. При наличии таких условий мы можем рассчитывать на увеличение объема привлеченных средств в экономике, и мы выйдем на темпы роста инвестиций в год на 4%», — сказал Белоусов.

При этом он отметил, что инвестиционная активность и сегодня находится на высоком уровне. Ранее он предлагал создать инвестиционную карту России как «единое окно» для инвесторов со всей страны и из дружественных государств. Идея заключалась в том, чтобы сделать регионы более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов, а ведение бизнеса в них — более комфортным и защищенным. Работа в этом направлении позволит РФ реализовать намеченные планы и добиться устойчивого экономического роста уже в ближайшие несколько лет, заявил Белоусов.