От брокера до экосистемы: что помогло небольшой компании превратиться в глобальный бизнес Основатель Freedom Турлов рассказал, как построить бизнес стоимостью $4 млрд

На прошлой неделе основатель Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) Тимур Турлов выступил в качестве приглашенного спикера на конференции LD Micro в Нью-Йорке. Турлов рассказал, как из обычного брокера удалось построить финансовую экосистему.

Кадры решают все

Основным двигателем бизнеса являются талантливые сотрудники, способные создавать востребованные сервисы. Многие коллеги Турлова работают с ним в холдинге с первых лет его существования, другие появились благодаря покупкам перспективных стартапов. По мнению бизнесмена, ключ к успешной интеграции новых проектов кроется в выстраивании правильных отношений с людьми.

«Мы сумели наладить сотрудничество с основателями стартапов, ставших частью нашей группы. Будучи дочерними структурами, они, тем не менее, все же смогли продолжить расти, сохранили внутреннюю энергию, фокус на продукте и на генерировании денежного потока», — отметил в своем выступлении Турлов. Главным драйвером основатель компании считает именно уникальную корпоративную культуру, умение строить команду с огромным человеческим капиталом.

Диверсификация и инновации

Сегодня брокерский бизнес Freedom обслуживает более полумиллиона клиентов, и свыше 5 млн зарегистрированы во всей финансовой экосистеме холдинга: в банке, страховании, lifestyle проектах, e-commerce сервисах и т.д.

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В 2021 году основную выручку принесли брокерские комиссии, в этом на них приходится меньше половины дохода из-за стремительного роста цифрового банка и его выхода в прибыль. Страховой бизнес также развивается семимильными шагами, и уже сегодня Freedom Insurance является второй по величине компанией в сегменте страхования жизни и пятой — имущества.

Помимо человеческого потенциала, вторым слагаемым успеха является постоянное внедрение новых технологий и умение собирать и анализировать большие массивы данных о поведении клиентов. Например, интегрированный в холдинг сервис по приему платежей помог получить 300 тыс. новых клиентов — субъектов малого бизнеса, а также информацию об их транзакциях, что позволяет теперь предоставлять им финансирование на особых условиях. Благодаря наличию доли в компании, обслуживающей системы видеонаблюдения и контроля дорожного движения в городах Казахстана, Freedom смог оценить поведение автомобилистов и на основе этой статистики разработать технологию автокредитования, которая помогла банку стать вторым по величине на рынке автокредитования.

«Я думаю, что мы по-прежнему сохраняем эту инновационную культуру внутри компании. Мы пытаемся в каком-то смысле быть оппортунистами, искать новые возможности. Я верю, что нам еще есть куда расти, потому что наша рыночная капитализация в $4 млрд могла быть выше даже только с учетом одного Казахстана», — уверен Турлов.

Правильные сделки в правильное время

За несколько лет Freedom потратил более $100 млн для покупки различных сервисов в Казахстане, которые впоследствии были интегрированы в холдинг. Часть из них окупили себя очень быстро. Так, казахстанский сервис по продаже билетов «Тикетон», занимавший 70% рынка, был приобретен всего за $3 млн в период коронавирусной пандемии с большой скидкой к первоначальной допандемийной оценке. Теперь эта компания приносит $300 тыс. операционного дохода ежемесячно.

В крупнейший независимый сервис по покупке авиабилетов Aviata — прибыльный проект, зарабатывающий миллионы долларов в год — инвестировано $30 млн. Он все еще обладает высоким потенциалом и способен создать синергетический эффект для всей экосистемы. В клиентской базе Aviata 2 млн авиапассажиров, постоянно пользующихся услугами платформы.

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«Я считаю, что этот сервис предоставляет банку блестящие возможности для получения дополнительного дохода от обслуживания клиентов, регулярно совершающих авиаперелеты», — заявил Тимур Турлов.

В итоге грамотные инвестиции помогли холдингу завоевать крупные доли в различных сегментах рынка потребительских услуг и получить огромный массив данных, позволяющий бизнесу лучше понять, как 5 млн самых активных жителей Казахстана потребляют тот или иной продукт. Анализ этой информации привел к снижению затрат на привлечение новых клиентов и повышению продаж банковских, страховых и прочих продуктов.

За шахматной доской

В январе прошлого года Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат и с тех пор является главным лоббистом этой игры в стране.

«Для меня шахматы — это способ лучше понять себя и работу мозга, а также оценить, в каких условиях вы можете принять правильное решение, а в каких лучше вообще ничего не делать», — отметил Тимур, добавив, что сейчас федерация прилагает все усилия, чтобы шахматы стали доступны во всех школах страны.

Федерация также планирует организовать корпоративный чемпионат мира в Нью-Йорке в середине июня и провести финальные игры в здании Nasdaq.

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«Мы считаем, что это будет прекрасная возможность для общения и знакомства с замечательными людьми, которые любят шахматы и представляют крупнейшие транснациональные корпорации», — поделился планами Турлов.

Freedom через 5 лет

Основной задачей для холдинга на ближайшие годы финансист видит перенос успешного опыта построения экосистемы в Казахстане на гораздо более крупные рынки. Отчасти это уже реализуется в Европе, где компания обслуживает порядка 250 тыс. клиентов брокерского подразделения, предоставляя им свою платформу Tradernet для торговли ценными бумагами и деривативами на рынках США и Европы. Также Турлов видит большой потенциал в масштабировании банковского и страхового бизнеса.

В качестве примера он привел стоимость привлечения ипотечного кредита в Казахстане и Штатах — $220 и $10,5 тыс. соответственно. И если найти решение, которое позволит снизить эксплуатационные расходы на американском рынке, выход на него с продуктами холдинга поднимает его капитализацию на десятки миллиардов долларов.

«Я верю, что тот же подход и технологии помогут нам реализовать если и не всю экосистему, то некоторые ее части на разных рынках, чтобы наши акционеры и клиенты извлекли из этого выгоду», — резюмировал глава Freedom Holding.