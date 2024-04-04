Импортозамещение по расчету: кто заменит тягачи западных компаний

В последние годы на российском рынке большегрузных автомобилей происходит драматический передел. После ухода ряда западных компаний в этом сегменте, как и во многих других секторах экономики, встал вопрос: кто сможет предложить покупателям достойную альтернативу привычным европейским моделям. Перед производителями грузовой техники открылись грандиозные перспективы, но удалось ли российским компаниям воспользоваться выпавшей возможностью и заполнить поредевший сегмент? О том, что сейчас происходит на рынке грузовиков — в материале «Газеты.Ru».

Если аналитики грузового сегмента авторынка назвали 2022 год «непростым», то 2023-й удостоился формулировки «весьма сложный». И это очень сдержанные оценки, ведь прогнозы по рынку диаметрально различаются.

Судите сами — по данным агентства «Автостат», за 2022 год в России было куплено всего 84,2 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Однако при этом у китайских производителей, вроде Shacman, FAW, Howo, JAC и т.д. образовался заметный рост продаж, превысивший 100%, а той же упомянутой компании Shacman даже удалось увеличить свою долю на российском рынке в четыре раза — до 11,5%.

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В 2023 году для китайских импортеров ситуация продолжила развиваться в положительном ключе, причем по нарастающей — за 11 месяцев грузовой рынок в России вырос на 77,9% до 131,6 тыс. автомобилей, а доля китайских марок на нем составила 66%. При этом доля популярных европейских марок сократилась до 3,7% от рынка, говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Любопытно, что эксперты в своих исследованиях практически не ссылаются на российских автопроизводителей. Тот же «Автостат Инфо» замечает, что ключевые отечественные игроки «были в значительной степени заняты работой по заказам силовых ведомств и занимались локализацией компонентов, поэтому не могли уделять максимального внимания гражданскому рынку, на котором произошел буквально бум продаж, прежде всего, китайской грузовой техники».

Впрочем, существует мнение, что в 2024 году увеличение продаж новых грузовых авто продолжится, но основной прирост обеспечат уже отечественные бренды, причем не только «зубры», но и перспективные новички, которые только-только выходят на рынок. О ком конкретно здесь может идти речь?

С волжских берегов

Пожалуй, одним из показательных примеров можно считать новые большегрузы «Валдай», производство которых началось в Нижнем Новгороде в прошлом году. На профильную осеннюю выставку COMTRANS нижегородский производитель привез сразу несколько своих новинок, вроде самосвала «Валдай 33» или шасси «Валдай 18».

Продажи этих моделей еще не запущены, зато флагман модельного ряда — седельный тягач «Валдай 45» — поступил в открытую продажу уже в начале декабря.

Если рассмотреть модель подробнее, то перед нами — классический бескапотный тягач, предназначенный для перевозки больших партий грузов по междугородным магистралям. Его конструкция обладает некоторыми интересными технологическими решениями, которые обеспечивают высокую функциональность машин и их приспособленность к работе в российских климатических условиях. Что же предлагает производитель?

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Самая важная часть любого автомобиля — его «сердце», проще говоря, силовая установка. В случае с «Валдаем» речь идет о 470-сильном дизельном двигателе в паре с 12 ступенчатой роботизированной коробкой передач. Крутящий момент в 2200 Нм достигается уже на 1000-1100 об/мин. Любопытно, что аналогичные значения имели лишь около 50% грузовиков ушедших брендов, остальная половина была или заметно слабее, или немного мощнее, причем первых было больше — в примерном соотношении 40% и 10%.

Благодаря таким характеристикам Валдай способен работать в составе автопоезда полной массой до 45 тонн (именно это значение отражено в названии; в зависимости от типа полуприцепа чистого груза выходит до 26-27 т.) в любых топографических условиях — даже в горной местности.

К слову, силовая установка получилась не только мощной, но и экономичной — за счет современной системы впрыска топлива под высоким давлением и интеллектуального программного обеспечения роботизированной трансмиссии, которое формирует оптимальную стратегию переключения передач, исходя из рельефа местности.

Например, при передвижении по холмистым районам чаще задействуется движение накатом на спусках (на нейтральной передаче). Все вышеперечисленное позволяет добиться оптимальных значений по расходу топлива, причем дополнительной экономии способствует и сама конструкция машины, а именно — продуманный аэродинамический обвес.

Коэффициент лобового сопротивления на «Валдае 45» очень низкий — всего 0,564. Что касается условий эксплуатации, то тягач можно использовать с любыми типовыми полуприцепами, поскольку его геометрия выполнена по стандарту ISO 1726 (около 90% полуприцепов на рынке удовлетворяют данному стандарту). Такая конфигурация в сочетании с низкой снаряженной массой наделяет автомобиль высокой грузоподъемностью без риска перегруза на ведущей оси, что крайне актуально в свете ужесточения со стороны регулирующих органов контроля за перегрузом.

Продуманность аспектов

Если обычная легковая машина — это средство передвижения, то грузовой автомобиль в первую очередь является рабочим инструментом, и требования к нему очень высоки.

Взять, к примеру, комфорт водителя: для него большегруз зачастую становится едва ли не домом, а значит, в дороге придется обустраивать быт.

У «Валдая 45» в этой области все в порядке: внутренняя высота кабины составляет 190 сантиметров, что позволяет передвигаться по ней в полный рост. Есть два полноценных спальных места, продуманная система хранения из ящиков и боксов, а также климат-контроль и автономная система отопления.

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Для бизнеса же важен режим именно эксплуатации машины, и здесь даже речь идет не про сам грузовик, а про условия по тому же техническому обслуживанию, которые предлагаются автопроизводителем. Ведь любые простои машины для компании-эксплуатанта являются финансовой потерей.

В случае с «Валдаем» переживать по этому поводу не придется, так как сток запчастей присутствует и дефицита не предвидится, да и условия гарантии здесь можно назвать привлекательными — три года без ограничения пробега. Далеко не все одноклассники могут похвастать подобным, чего уж говорить о многочисленных фирмах, которые завозят в Россию китайские грузовики лишь с целью продажи, не уделяя должного внимания вопросам ТО.

Судя по всему, «Валдай 45» появился вовремя. И внимание к нему проявляется активное, что показала недавняя логистическая выставка «TransRussia» — новым тягачом заинтересовались крупные логистические, торговые и курьерские компании из России и стран ближнего зарубежья. Разумеется, сбудутся ли прогнозы аналитиков по выходу российских производителей грузовиков на рынок, как и станет ли «Валдай 45» новым хитом продаж — покажет лишь время, однако, шансы на положительный исход в обоих случаях присутствуют.