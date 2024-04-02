Всем или никому: рекламная отрасль и депутаты выступили против монополизации рынка Представители рынка наружной рекламы заявили об угрозе монополизации отрасли

На площадке «Опоры России» состоялся круглый стол, на котором представители рекламной отрасли, депутаты Госдумы и приглашенные эксперты обсудили законопроект о пролонгации контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Отрасль высказала свои опасения по поводу возможной монополизации рынка несколькими крупными игроками, а депутаты призвали помнить о доходах региональных бюджетов. Участники круглого стола единодушно высказались за то, чтобы продолжить обсуждение поправок к законопроекту, но отметили, что хотели бы иметь больше времени для формирования учитывающей все аспекты позиции ко второму чтению.

Сошлись во мнении

Законопроект о пролонгации был принят в первом чтении 20 марта. Согласно документу, любой оператор наружной рекламы сможет заключить дополнительное соглашение о продлении договора еще на 10 лет. Однако комитет Госдумы по защите конкуренции выступил с критикой предложенного текста, усмотрев в нем риски монополизации рынка. По мнению комитета, для того, чтобы минимизировать их, имеет смысл продлить только те контракты, срок действия которых заканчивается в 2024 году.

Бизнес-сообщество, в свою очередь, выступило против такого предложения. В отрасли отметили, что основная часть контрактов, которые заканчиваются в текущем году, приходятся на Москву, которая и так занимает около 50% рынка. Также, по словам экспертов, значительная часть контрактов в 2024 году заканчивается в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Таким образом, отмечают они, в случае принятия этой поправки выиграют лишь несколько крупных операторов.

Председатель Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин в ходе круглого стола отметил, что в редакции первого чтения законопроект был в равной степени интересен всем представителям бизнеса, так как предоставлял им сопоставимую поддержку. Суть ее заключалась в том, что все операторы в равных условиях могли пролонгировать контракты на 10 лет, взамен предоставив государству больше мест для социальной рекламы и проведя повышение арендных ставок по уровню инфляции, напомнил он. Однако Комитет Госдумы по защите конкуренции дал свое заключение, в котором в том числе предложена возможность рассмотреть продление договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на срок до 10 лет только для тех договоров, срок действия которых истекает в 2024 году.

«Это оказывает негативное влияние на всю индустрию и меняет суть законопроекта, который призван стабилизировать отрасль и поддержать малый и средний бизнес, — считает он. — Для нас торги — это ключевая инвестиция, и если часть контрактов будет продлена, а часть — нет, то целый ряд операторов окажется в неконкурентных условиях».

По его мнению, эта мера станет ударом для небольших операторов, которые представляют малый и средний бизнес. Илья Фомин призвал присутствующих депутатов не поддерживать предложение о продлении только договоров, срок по которым заканчивается в 2024 году.

«[Контракты] должны быть либо пролонгированы всем операторам, либо не пролонгированы никакие контракты, никому», — подчеркнул эксперт.

Его поддержал гендиректор компании «Дрим» Игорь Лернер, который заметил, что складывается уникальная ситуация, при который законопроект, который был изначально направлен на поддержку отрасли, может превратиться в инструмент поддержки исключительно Москвы и нескольких крупных операторов, которые в этом городе работают.

Внимание на регионах

Лернер также отметил, что в Москве порядка 80% договоров принадлежат одному оператору, а если рассмотреть все остальные регионы, то на них приходится лишь 7% контрактов, срок которых истекает только в 2024 году. А у двух третей операторов не будет продлен ни один договор.

«Для нашей отрасли это будет убийственно, так как приведет к монополизации», — подчеркнул он.

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При этом он напомнил, что в поддержке нуждается отрасль в целом, так как в большинстве регионов операторы заключают пятилетние договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Полноценно использовать при этом они их могут только три-четыре года.

«Пока оператор-представитель МСП провел все необходимые согласования, изготовил и установил конструкцию, пока подключил электричество, — может пройти год-полтора. И у него остается три-четыре года, чтобы свои вложения окупить, получить какую-то прибыль, и тут договор и заканчивается», — рассказал он, напомнив, что около полутора тысяч операторов нуждаются в реальной поддержке.

Игорь Лернер заключил, что, таким образом, можно либо поддержать все полторы тысячи операторов во всех регионах, либо — нескольких операторов в одном регионе. При этом операторы из регионов единогласно выступают против рассмотрения поправки о 2024 годе, добавил он.

Вице-президент «АКАР» Елена Решетова выразила позицию профессионального объединения за пролонгацию договоров всем операторам — против того, чтобы пролонгировался только 1 год и фактически 1 оператор.

Президент Национальной ассоциации визуальных коммуникаций Наталья Валиева отметила, что самое важное — поддержка не только самих операторов, но и малого бизнеса в регионах, для которого принципиальное значение имеет стоимость размещения рекламы.

«Наружная реклама — это основной финансово доступный инструмент привлечения клиентов для малого бизнеса, им важны цены на размещение. Закон о пролонгации для всех участников — это инструмент поддержки, в первую очередь, бизнеса в регионах», — считает она.

Валиева пояснила, что малому и среднему бизнесу в регионах — от частных детсадов и танцевальных студий до медицинских центров — крайне важны размещения на рекламных конструкциях, так как для них это единственный способ донести до клиентов информацию о себе.

По ее словам, для малых и средних операторов наружной рекламы, которые не могут конкурировать на торгах с крупными, законопроект о пролонгации может стать спасением, так как позволит за 10 лет накопить сил для конкуренции. С этим тезисом согласились и многие участники круглого стола из регионов.

Позиция депутатов

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин также согласился с мнением представителей бизнеса о том, что принимаемые меры должны касаться всех операторов в равной степени. Он отметил, что комитет подготовит свои поправки к законопроекту, в том числе с учетом этого мнения.

Первый заместитель комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев обратил внимание отрасли на то, что обсуждаемая поправка еще не внесена, и судя по тому, что на встрече присутствовали депутаты от разных партий, мнение бизнес-сообщества будет услышано.

«Давайте также не будем забывать, что все это делается для людей. И забота людей — чтобы реклама не стоила дорого, чтобы за все не заплатил потребитель», — отметил он.

Следующая забота, о которой, по его словам, важно помнить — это муниципальные бюджеты.

«Прямые потери бюджета от отсутствия конкурсных процедур надо оценить. И если эти потери будут выше, чем индексация платежей компаний на уровень инфляции, то, соответственно, нужно менять ставку», — отметил он.

Комитет по защите конкуренции услышал отрасль

Самым неожиданным стало выступление главы комитета по защите конкуренции ГД Валерия Гартунга. Комитет, который опубликовал замечания к законопроекту, ставшие поводом для расширенной дискуссии отрасли, раскрыл свои поправки, которые парламентарии внесут ко второму чтению.

Валерий Гартунг обозначил позицию, что закон в предложенном виде принимать нельзя, он сильно ограничит конкуренцию: «Мы вносим поправки, в них нет речи о том, что нужно пролонгировать 2024 год. Первая поправка – договоры продлевать только субъектам МСП. Вторая – договоры не продлеваются с лицами, занимающими доминирующее положение на рынке (более 35%). Третья – в Москве и Санкт-Петербурге продление договоров не производится. Четвертая – исключить продление договоров без проведения торгов, а также продлевать не более, чем на 1 год».

Также депутат отметил, что против «избирательного» подхода: «Есть крупный участник рынка, который монополизировал 90%, купил крупного конкурента за большие деньги и готов продлить всех участников рынка, чтобы отбить вложения. Условия должны быть одинаковы, а не в угоду одной компании».

Поправки за две недели

Член генерального совета «Деловой России» Илья Котов заметил, что на внесение поправок после первого чтения было отведено очень мало времени – две недели, а при том, что законопроект затронет бюджеты регионов, следует собрать и их мнения.

Зампредседателя комитета по экономической политике Станислав Наумов, в свою очередь, призвал региональные заксобрания теснее работать с Москвой, и обещал передать инициатору законопроекта Максиму Топилину пожелание бизнеса, в том числе — касательно возможности ознакомления с готовящимися поправками.

«Обязательно при обсуждении на комитете по экономической политике перед вторым чтением все, что сегодня было сказано, я так или иначе постараюсь довести до сведения коллег, которые будут готовить заключение комитета», — подчеркнул он.

Как отметил в беседе с «Газетой» президент Союза операторов наружной рекламы Дмитрий Стрельников, инициатива была внесена и принята в первом чтении стремительно.

«Насчет срока (для формирования поправок — ред.) — хотелось бы больше, — подчеркнул он.

Дмитрий Стрельников подчеркнул, что состоявшееся обсуждение позволит его участникам многое переосмыслить и «двигаться в рамках этого законопроекта с новыми позициями».

Председатель СОНР Илья Фомин также расcказал «Газете.Ru», что срок для подачи поправок был дан небольшой.

«Я однозначно выступаю, чтобы комитет по экономике продлил срок для подачи поправок, потому что две недели — это действительно мало. Мы в союзе операторов, конечно, хотели бы больше времени на обсуждение, на формирование таких посылов, которые не позволят включить в проект поправки, меняющие его суть», — пояснил он.

Он добавил, что несмотря на разницу высказанных мнений и оценок, считает крайне важным, что все участники круглого слова — и представители отрасли, и законодатели, и эксперты — сошлись во мнении, что нельзя применять пролонгацию для избранных контрактов или для избранных регионов.