ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 16%. Когда ждать снижения? ЦБ России оставил ключевую ставку на уровне 16%

ЦБ вновь сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Это решение совпало с ожиданиями участников финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», ждут снижения ключевой ставки не раньше лета 2024 года. В то же время ставки по кредитам останутся на высоком уровне, а курс рубля стабилизируется. Подробнее — в нашем материале.

ЦБ пояснил в пресс-релизе свое решение тем, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России (ДКП). Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ставку, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к циклу повышения на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — подчеркнул регулятор.

В прошлом году ЦБ с 21 июля повышал ключевую ставку пять раз подряд до 16% годовых 15 декабря . 16 февраля она была сохранена на этом уровне. Следующее заседание ЦБ состоится 26 апреля. Регулятор опубликует свой пресс-релиз с решением в 13:30 мск на сайте.

«Необходимо действовать жестко»

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер счел решение регулятора абсолютно обоснованным:

«С одной стороны, ценовое давление в экономике и инфляционные ожидания россиян и компаний, пусть и медленно, но затухают. Но с другой — темп замедления роста цен, а также давление на рынке труда и дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, все еще не позволяют регулятору принять решение о смене цикла денежно-кредитной политики».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал сигнал ЦБ в пресс-релизе по итогам решения о ключевой ставке нейтральным, оставляющим регулятору возможность действовать в зависимости от поступающих данных.

«В декабре-феврале сезонно скорректированная инфляция замедлилась по сравнению с осенними месяцами, но все еще находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий», — пояснил Васильев.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, по-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета.

«Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жестко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что за счет высокой ключевой ставки Банк России стремится охладить все еще высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню.

Что будет с вкладами

Ставки по депозитам зависят от ключевой ставки ЦБ (когда регулятор повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам также растут). Ее сохранение на отметке 16% не окажет заметного влияния на банковские продукты. Ставки по вкладам сейчас находятся на высоком уровне, но разместить деньги под 14-15% годовых можно только на короткий срок — три месяца. В ряде случаев банки предлагают 16% на полгода-семь месяцев. По депозитам на большие сроки ставки ниже.

«Доходности депозитов чутко реагируют на курс ставки ЦБ. В декабре 2023 года ЦБ повысил ставку до 16%, и доходности во вкладах быстро устремились ввысь, отыгрывая общерыночные тенденции. Но средняя максимальная ставка в топ-10 банков достигла своего пика под 14,9% в январе 2024 года, и с тех пор не растет, а в начале марта в среднем дают 14,85%», — отметил Зельцер.

Он допустил, что банки готовятся к снижению ключевой ставки. Без каких-либо форс-мажоров, вероятно, пик по депозитным ставкам в банках пройден.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Перепелицы, текущий уровень ставок по вкладам в ближайшее время сохранится.

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько предположил, что спрос населения на вклады и ставки по банковским вкладам останутся на прежнем уровне. Васильев считает, что ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 10-12%.

Что будет с кредитами

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения. Когда Банк России повышает ключевую ставку, ставки по кредитам тоже увеличиваются. Иногда в ожидании изменений курса ЦБ банки заранее повышают свои ставки. Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов. При сохранении ключевой ставки неизменной, ставки по кредитам претерпевают минимальные изменения. Сейчас ставки по потребкредитам составляют 13,5-14,5%, по ипотеке — 16-17%, в ряде случаев доходят до 25%.

В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно и часть 2025 года, предупредил Васильев.

По его словам, ставки по потребительским кредитам и ипотеке останутся в ближайшие месяцы вблизи текущих высоких уровней.

«Возможно, россияне отложат свои обращения за потребкредитами и ипотекой до конца 2024 года. Вместе с тем значительно в 2024 году может вырасти спрос на автокредитование, в том числе в связи с эффективной маркетинговой политикой производителей и дилеров», — отметил Шедько.

Что будет с курсом рубля

Высокая ключевая ставка замедляет кредитование и снижает спрос на импорт и на валюту (когда это происходит, курсы доллара и евро снижаются). Кроме того, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых способствуют привлекательности сбережений в рублях. Это также толкают курс рубля вверх.

Васильев уточнил, что решение ЦБ совпало с ожиданиями финансового рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне в 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, наряду с обязательной продажей валютной выручки, уточнил эксперт. В ближайшие недели доллар будет стоить 90-95 руб., евро — 98-103 руб., юань — 12,4-13,1 руб.

По прогнозу Шедько, доллар обойдется в 92−95 руб., а евро в 101−103 руб.

«С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу, для туристических поездок. Сдерживающие факторы для рубля — геополитические и санкционные риски», — пояснил экономист.

Перепелица добавил, что курс рубля не претерпит заметных изменений, но есть некоторая вероятность укрепления рубля к лету до 89 руб. за доллар.

Что будет с ценами

По мнению Перепелицы, цены в России останутся на текущих уровнях, увеличение темпов роста инфляции маловероятно. На неделе с 27 февраля по 4 марта на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, но год к году темпы роста цен составили 7,59% против 7,58% неделей ранее.

Ожидать снижения инфляции до 4% в текущем году не стоит, скорее всего по итогам года инфляция составит порядка 5,2%, отметил экономист.

Васильев также назвал маловероятным возврат инфляции к целевым 4% ранее 2025 года. По его прогнозам, годовая инфляция в РФ достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,3% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года.

Что ждать от ЦБ дальше

По мнению Зельцера, на следующем заседании 26 апреля ключевая ставка в третий раз сохранится на уровне 16%, ЦБ начнет ее снижать не ранее июня. Перепелица согласился, что по мере снижения факторов инфляции к лету ключевая ставка может быть пересмотрена в сторону снижения.

В базовом сценарии к концу года Васильев ждет уменьшения ключевой ставки до 12%. В рисковом сценарии аналитик допустил повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы до 17%, если инфляция не будет замедляться.

«Повышение ставки до 17% возможно, если тренд роста проинфляционных рисков и инфляционных ожиданий из-за продолжающегося бума в потребительском кредитовании сохранятся», — согласился Шедько.