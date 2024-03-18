«Быстрого снижения не будет». ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк 22 марта с большой долей вероятности оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин, а также семь банковских аналитиков и экономистов. Они допустили, что ставки по вкладам начнут снижаться после заседания ЦБ, а ставки по кредитам сохранятся на повышенном уровне. В то же время решение не окажет значимого влияния на курс рубля. Подробнее — в нашем материале.

Дубинин пояснил «Газете.Ru», что в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 16% говорит текущий тренд по инфляции.

«Я предполагаю, что изменения ставки не будет. Дело в том, что есть очень противоречивые сигналы о том, что происходит с инфляцией. И если смотреть по месяцу, то было ускорение инфляции в феврале, ну а потом вроде бы замедление. Мне кажется, что сейчас нецелесообразно менять ставку. Текущий тренд по инфляции говорит в пользу сохранения ставки», — заявил Дубинин.

По данным Росстата, инфляция в России с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля. На неделе с 27 февраля по 4 марта на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, но год к году темпы роста цен составили 7,59% против 7,58% неделей ранее.

В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд с 21 июля до 16% годовых 15 декабря. 16 февраля она была сохранена на этом уровне.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России (ДКП). Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ставку, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к циклу повышения на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения.



С 15 декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16% годовых. 16 февраля регулятор оставил ее на этом уровне. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке — 22 марта. Регулятор опубликует свой пресс-релиз с решением в 13:30 мск на сайте.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что механизм повышения ставок действует на цены в России с лагом от трех до шести кварталов.

«С момента повышения процентных ставок в прошлом году прошло менее двух кварталов, поэтому ЦБ не станет принимать решение, которое противоречит намеченному курсу», — заключил Абрамов.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров не ждет снижения ключевой ставки раньше июля , после того как будет понятна траектория инфляции услуг (транспорт + туризм и индексация тарифов) и продовольствия.

«Текущий цикл инфляции — сугубо внутреннее явление. Бороться с инфляцией можно только высокими реальными ставками. Быстрого снижения ставки не будет. Материально ощутимое снижение — на 100 базисных пунктов — произойдет не раньше осени. Первые шаги будут небольшими», — счел экономист.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам зависят от ключевой ставки ЦБ. Когда Банк России повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам также растут. Сохранение ключевой ставки на отметке 16% не окажет существенного влияния на банковские продукты. Ставки по вкладам сейчас находятся на высоком уровне, но разместить деньги под 14-15% годовых можно только на короткий срок — три месяца. В ряде случаев банки предлагают 16% на полгода-семь месяцев. По депозитам на сроки больше ставки ниже.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев сказал «Газете.Ru», что сейчас процентные ставки по банковским вкладам наивысшие в текущем цикле денежно-кредитной политики ЦБ.



Тем, кто хочет открыть трехмесячные вклады по наиболее высоким процентным ставкам, стоит поторопиться, посоветовал Абрамов.

«По вкладам на шесть месяцев, я думаю, ставки немного снизятся, а в отношении долгосрочных вкладов — девять месяцев, год и более — серьезных изменений не произойдет», — допустил экономист.

Федоров допустил, что депозитные ставки постепенно будут снижаться по мере приближения периода снижения ключевой ставки. В целом же реальная доходность будет оставаться высокой, добавил эксперт.

«Вероятное сохранение уровня ключевой ставки поддержит сберегательную активность россиян. Основной спрос будет на вклады сроком до шести месяцев, так как в ожидании будущего снижения «ключа» кредитные организации будут предлагать наиболее выгодные условия по краткосрочным депозитам. На длинные сроки ставки будут корректироваться», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Что будет с кредитами

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения. Когда Банк России повышает ключевую ставку, ставки по кредитам также увеличиваются. Иногда в ожидании изменений курса ЦБ банки заранее повышают свои ставки. Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов. При сохранении ключевой ставки неизменной ставки по кредитам также претерпевают минимальные изменения.

По словам Абрамова, сейчас по потребительским кредитам и общей рыночной ипотеке действуют скорее запретительные ставки. В частности, по потребкредитам ставки находятся в диапазоне 13,5-14,5%. По ипотеке в ряде случаев ставки доходят до 25%.

«Они кажутся мне избыточно высокими, так как уровень инфляции в стране составляет 7,4%. Если кому-то очень нужно взять кредит, лучше рассмотреть долгосрочные варианты — по ним ставки должны быть ниже, в соответствии с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ. Что касается ипотеки, если на человека распространяются льготы, имеет смысл принимать положительное решение», — рекомендовал Абрамов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов сказал «Газете.Ru», что ставки по потребительским кредитам после 22 марта существенно не изменятся, хотя доступность кредитов может снизиться из-за ужесточения требований со стороны банков, к которым поднимает требования ЦБ.

По прогнозам ВТБ, снижение ставок по кредитам, в том числе в сегменте ипотеки, стоит ожидать не ранее второго полугодия 2024 года, если регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Что будет с курсом рубля

Высокая ключевая ставка замедляет кредитование и снижает спрос на импорт и на валюту (когда это происходит, курсы доллара и евро снижаются). Кроме того, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых способствуют привлекательности сбережений в рублях. Это также толкает курс рубля вверх.

Абрамов выразил надежду, что после 22 марта курс рубля останется стабильным. Однако решение по ключевой ставке вряд ли окажет на курс существенное влияние, добавил экономист.

«На курс рубля скорее будут влиять такие факторы, как величина валютных поступлений в страну и изменение объема импорта бизнесом машин и оборудования. В марте я ожидаю 90-92 рубля за доллар», — спрогнозировал эксперт.

Что будет с ценами

Абрамов уже наблюдает некоторое замедление инфляции в России по оперативным данным.

«Это дает основание надеяться на то, что Центральный банк будет довольно решительно снижать ставку со второго полугодия этого года. Но текущее решение имеет умеренное воздействие на уровень цен», — заключил экономист.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов возразил, что несмотря на замедление роста цен в России, инфляция остается на повышенном уровне.

«Учитывая дефицит рабочей силы, логистические сложности, рост тарифов ЖКХ, акцизов, значительное снижение инфляции к 4% маловероятно ранее 2025-2026 годов», — допустил аналитик.

Таким образом, в условиях более устойчивого инфляционного давления ЦБ нужно проводить жесткую денежно-кредитную политику и держать ключевую ставку высокой долгое время, подытожил Антонов.