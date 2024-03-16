Протестующие против запрета приложения TikTok у Капитоля в Вашингтоне, 13 марта 2024 года

Пусть лучше запретят. Власти Китая не хотят продавать TikTok в США WSJ: власти Китая сочли более предпочтительным запрет TikTok в США, чем продажу

Пекин предпочитает блокировку TikTok в США продаже соцсети. Власти Китая направили письмо с таким содержанием компании-владельцу соцсети ByteDance. Палата представителей Конгресса рассматривает проект закона, который предлагает дать ByteDance шесть месяцев на продажу соцсети, иначе сервис заблокируют в США. Вашингтон подозревает Китай в сборе личных данных американских пользователей.

Предпочтительный вариант

Власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи социальной сети TikTok в США из-за законопроекта о запрете платформы в стране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что владелец соцсети (компания ByteDance) получил оповещение от китайских властей. В нем сказано, что блокировка TikTok для просмотра американскими пользователями — вариант для них предпочтительнее, чем продажа какому-либо американскому покупателю.

Также неназванный собеседник WSJ отметил, что в министерстве торговли Китая потребовали от США прекратить давление на соцсеть и призвали соблюдать китайские законы. В компании ByteDance сочли, что Китай будет препятствовать продаже соцсети.

Запретить нельзя продать

Вопрос об этом встал в Китае после того, как 13 марта Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками», согласно которому TikTok в течение полугода должен быть выведен из материнской китайской компании ByteDance или же популярный сервис по просмотру коротких видео запретят на территории США.

Палата представителей подготовила соответствующий проект из-за угрозы национальной безопасности — власти полагают, что об американских пользователях TikTok собирают личную информацию и передают ее правительству КНР.

Сейчас Сенат рассматривает законопроект. Президент США Джо Байден 9 марта обещал подписать его в случае одобрения обеими палатами американского парламента. Кандидат в президенты США Дональд Трамп тоже склонен считать, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны. Но он не считает нужным блокировать сервис. По его мнению, запрет приложения укрепит позиции Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которую политик критикует.

Принудительная продажа

Экс-глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о готовности объединить инвесторов для покупки TikTok. В случае если сделка действительно состоится, компанию могут оценить в $100 млрд. В WSJ привели данные, согласно которым, в 2023 году выручка TikTok в США составила около $20 млрд.

Китайские власти, по данным газеты, пообещали не допустить принудительной продажи TikTok в США, поскольку в КНР относят компанию к чувствительным технологиям. Даже если сделка по продаже состоится, КНР сделает все, чтобы не допустить продажи соцсети вместе с исходным кодом. А без него, обратили в внимание в WSJ, сделка бессмысленна.

14 марта официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что Пекин примет меры в связи с намерением США запретить социальную сеть TikTok, «чтобы надежно защитить свои законные права и интересы». Как подчеркнул представитель министерства, Вашингтон должен перестать оказывать «необоснованное давление» на компании других стран, работающих на территории США. Он призвал американские власти обеспечить «открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран», инвестирующих в экономику США.