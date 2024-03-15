Поиск преступников, оплата проезда и пропуск на работу: на что способны современные камеры Как МТС использует компьютерное зрение в интересах своих клиентов

Автоматическое видеонаблюдение появилось полвека назад, когда была разработана технология непрерывной записи видеопотока. А в 2001 году стало возможным распознавание лиц на видеоматериалах в реальном времени. Сегодня информация с камер стала основой для решения широкого круга задач в бизнесе, далеко выходящих за рамки простой регистрации визуальных данных. Какие возможности открывают решения МТС в этой сфере, выяснила «Газета.Ru».

Широта обзора

По последним данным, Россия занимает третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения. По этому параметру страну обгоняют только Китай и США. Более 15 млн аналоговых и цифровых устройств используют в России для контроля самых разных процессов и сбора данных.

Первоначально видеонаблюдение вошло в нашу жизнь как средство для повышения безопасности — на улицах, в общественных местах, охраняемых территориях. На дорогах камеры стали использовать для контроля скоростного режима и фиксации нарушений правил дорожного движения.

В 1999 году появилась первая IP-камера, способная передавать записанные данные по интернет-протоколу на локальный или удаленный носитель.

Системы видеонаблюдения быстро вошли в обиход в торговле и сфере услуг, в офисах и на производстве, на транспорте и на стройке, в учебных заведениях, стали одним из базовых элементов умных домов и городов. Новые горизонты открылись благодаря появлению технологии распознавания лиц и предметов. Она позволила вести контроль по заданным параметрам в реальном времени, реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Например, умные системы видеонаблюдения МТС можно использовать для контроля сохранности имущества, обеспечения безопасности сотрудников, бесконтактного пропуска в места с ограниченным доступом, соблюдения трудовой дисциплины. Записи с камер помогают разрешать конфликты с клиентами и персоналом, регулировать и контролировать движение корпоративного транспорта и технологические процессы, соблюдение производственных регламентов.

Аналитическое управление

По мере развития цифровых технологий и понимания ценности больших данных закономерно встал вопрос: как извлечь дополнительную пользу из огромного массива записей видеонаблюдения? С появлением программ для обработки данных видеопотока процесс поиска нужных моментов записей радикально ускорился. Отпала нужда в операторе, который часами отсматривал записи, чтобы получить необходимую информацию — компьютер делает это за считанные секунды, одновременно анализируя полученные сведения.

Продавцы систем видеонаблюдения отмечают, что при выборе оборудования после цены вторым по важности фактором для покупателей стало наличие функции видеоаналитики. Она позволяет в онлайн-режиме обрабатывать записанные данные, формировать отчеты и получать готовые решения для оптимизации или повышения эффективности корпоративных процессов.

Видеонаблюдение стало привычным инструментом для анализа поведения покупателей и клиентов в банкинге, ритейле, общепите, сфере услуг и гостиничном бизнесе.

Полученные данные ложатся в основу стратегий повышения продаж и лояльности клиентов.

Как инструмент бизнеса видеоаналитика позволяет автоматизировать различные процессы, оптимизируя расходы на персонал и устраняя возможность ошибок по вине человеческого фактора. Один из самых распространенных примеров — это объединения в единую систему безопасности видеонаблюдения, сенсорных датчиков, детекторов движения, системы контроля доступа и других модулей, способных обмениваться данными. Эти возможности выглядят особенно актуальными в свете ужесточения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Контроль и учет

Современная система интеллектуального видеонаблюдения способна не только записывать и сохранять данные, но и проводить их анализ как в режиме реального времени, так и пост-фактум. Технологии компьютерного зрения позволяют идентифицировать конкретные лица, пол, возраст и даже эмоции людей, фасоны и цвет одежды, детали внешнего вида. Например, если в торговом центре надо найти вора, можно настроить систему на поиск по известным приметам: мужчина с усами средних лет, одетый в синюю куртку и черные штаны.

Системы видеонаблюдения с распознаванием лиц уже внедряется для бесконтактной оплаты в общественном транспорте и за покупки в магазинах, в банках и, без сомнения, получит самое широкое распространение. Для оплаты нужно всего лишь посмотреть на считывающее устройство.

По тому же принципу компьютерное зрение позволяет заменить пропускную систему, обеспечивая доступ в закрытые зоны конкретным людям, занесенным в базу данных. Это повышает уровень безопасности, поскольку пропуск можно подделать или украсть, а систему видеонаблюдения обмануть намного сложнее.

Аналогично распознаванию лиц можно идентифицировать объекты по заданным параметрам с помощью машинного зрения. Среди ходовых назначений систем видеонаблюдения МТС — контроль транспортных средств, въезжающих и выезжающих на территорию предприятия или организации.

По индивидуальному сценарию можно настроить видеонаблюдение на контроль за товарными запасами, стройматериалами, оборудованием.

На производстве умные системы видеонаблюдения МТС используются для контроля качества продукции, управления технологическими процессами.

Популярно использование видеонаблюдения для контроля и мониторинга деятельности работников. Они помогают отслеживать соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности, поведение при общении с клиентами и коллегами, фиксировать конфликтные ситуации.

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Транспортная координация

Умное видеонаблюдение от МТС способно подсчитывать количество въезжающего и выезжающего с территории предприятия транспорта, а также идентифицировать его параметры. Система «видит» тип, цвет, марку машины, ее номер, может определить наполненность кузова и тип груза.

Например, в рамках одного из реализованных МТС проектов система видеонаблюдения контролирует ангарные помещения для ремонта автозаправщиков, уличную территорию с топливными цистернами, фиксирует время отправки транспорта на маршрут. Данные сохраняются в архиве и параллельно в круглосуточном режиме транслируются на монитор дежурного диспетчера.

Другое направление использования — онлайн-контроль для конкретного транспортного средства. Видеонаблюдение тут решает сразу несколько задач. Во-первых, диспетчерская может отслеживать действия водителя, соблюдение им правил дорожного движения и техники безопасности, маршрута, графика работы.

Во-вторых, это дополнительная возможность обеспечивать безопасность водителя в пути. Например, систему можно настроить подавать сигнал тревоги, если водитель начинает засыпать.

В-третьих, специальные системы обеспечивают водителю полный видеоконтроль и фиксацию обстановки вокруг автомобиля, в том числе в слепых зонах. Этот продукт особенно актуален для длинномерного грузового транспорта, автобусов большой и особо большой вместимости, а также для строительной и горнодобывающей техники, которой приходится маневрировать в ограниченном пространстве.

Промышленный обзор

В промышленности видеонаблюдение обеспечивает контроль процессов в реальном времени, что позволяет существенно снизить издержки из-за ремонтов и простоя оборудования, а также повысить качество продукции.

С помощью видеонаблюдения можно автоматизировать контроль за производственными процессами, состоянием оборудования, соблюдением технологических регламентов. Например, умные видеокамеры можно настроить на подсчет и классификацию объектов на конвейере, выявление брака. Также они могут контролировать трекинг объектов на площадке, соблюдение норм и правил хранения и перемещения объектов.

Автоматизация системы контроля за соблюдением техники безопасности и норм охраны труда способствует предотвращению производственного травматизма и аварийных ситуаций. Соответственно, у предприятия снизятся расходы на выплату штрафов и компенсаций по травматизму.

Данные статистики показывают, что профилактика нарушений правил техники безопасности на основе данных видеоаналитики позволяет сократить их количество в 10 раз.

Видеофиксация всех этапов производства упрощает процесс документирования и оценки, и причин ошибок. Интегрирование данных промышленных систем видеоаналитики МТС с информационными системами более высокого уровня формирует комплексную картину о состоянии дел на предприятии. Это способствует реализации концепции цифрового двойника, а значит позволяет повысить эффективность организации и управления производством.

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Умная стройка

Технологии видеонаблюдения стали приметой времени в строительстве. Привычной стала онлайн-трансляция со стройплощадок жилых домов для покупателей квартир, которые могут в любой момент своими глазами оценить ход работ.

Крупнейшие российские застройщики укрепляют доверие дольщиков к себе за счет полной прозрачности на каждом этапе строительства. День за днем камера демонстрирует любому желающему процесс возведения дома от закладки фундамента до отделочных работ. Портал сервиса МТС по трансляции со строек домов и целых микрорайонов собирает сотни тысяч зрителей.

Но возможности видеонаблюдения для строителей гораздо шире. Особенно актуально видеонаблюдение для обеспечения контроля и безопасности на строительных площадках, учитывая их обширные территории. Продукты МТС позволяют контролировать ход строительных работ, поступление и перемещение строительных материалов и техники, деятельность персонала и подрядчиков, предотвращать воровство и вандализм. А данные видеоаналитики позволяют более точно оценивать соответствие плановых и фактических показателей строительства.

Прозрачный магазин

Пожалуй, нигде так не востребованы умные системы видеонаблюдения, как в торговле. В глобальном исследовательском агентстве Transparency Market Research ретейл считают одним из главных драйверов дальнейшего развития индустрии видеоаналитики, поскольку она позволяет решать самые разные маркетинговые задачи.

В магазине продукты МТС можно использовать для решения задач самой разной сложности — от стандартного контроля за работой персонала до ответа на вопрос: «Какие факторы стимулируют продажи?».

Обычное видеонаблюдение за торговым залом позволяет отслеживать процесс выкладки товаров, качество обслуживания, документировать кассовые нарушения, конфликты с покупателями. Система распознавания лиц может фиксировать появление в магазине людей, пойманных или подозреваемых в кражах, и подавать сигнал об их появлении на пост охраны.

Но гораздо шире поле деятельности для использования видеоаналитики как инструмента повышения эффективности продаж и снижения издержек.

С помощью анализа потока покупателей можно определить маршруты их движения для размещения приоритетных товаров в самых востребованных, «горячих» зонах.

Практика показывает, что такое изменение выкладки товаров увеличивает продажи на 15–25%.

А статистика загруженности продавцов и касс позволяет определить закономерности повышения и снижения посещаемости, чтобы минимизировать очереди и оптимизировать численность персонала в соответствии с нагрузкой. В частности, умные камеры у касс помогут предотвратить образование очередей: если у кассы собирается больше заданного числа человек, автоматически происходит вызов дополнительного кассира.

Видеонаблюдение позволяет составить портреты разных категорий покупателей с учетом пола, возраста, среднего объема и приоритетов покупок, других факторов. В числе прочего такие данные помогают повышать эффективность программ лояльности.

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Охрана природы

Системы умного видеомониторинга помогают предотвращать почти 100% лесных пожаров. Это показал опыт нескольких проектов, реализованных МТС в ряде российских регионов. Система управления и дистанционного мониторинга «Лесохранитель» способна обнаружить очаг лесного пожара благодаря дальности обзора камер до 45 км.

Камеры, размещенные на базовых станциях МТС, обеспечивают обзор на 360 градусов, контролируя территорию в радиусе до 35 километров.

Обнаружив очаг возгорания, система сообщает его координаты в диспетчерскую пожарной охраны. Благодаря современным технологиям всего один диспетчер дистанционно может контролировать пожарную обстановку в больших лесных массивах.

Функции и опции

Чтобы система видеонаблюдения для бизнеса приносила максимальную отдачу, важно четко определить, какие задачи она должна решать, и каких технических возможностей потребует.

Максимальную отдачу приносят комплексные системы, поэтому важным фактором при выборе продукта стала возможность интегрировать его в уже существующие на предприятии системы идентификации и безопасности.

Также для пользователей имеет значение удобство использования программного обеспечения для просмотра видеозаписей. Для настройки интерфейса можно задавать такие параметры как период контроля, виды объектов, тип нарушения, а также выбирать конкретную камеру или зону наблюдения.

Облачное хранилище для архивирования и обработки данных позволяет не тратиться на собственные мощности для этих целей. Недавно компания МТС заявила о переходе работы с данными на собственную платформу DataOps Platform, которая полностью заменит иностранные решения. Платформа МТС обеспечивает продукты экосистемы современными инструментами для потребления, хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности данных, при этом сокращает время на обработку и передачу информации от нескольких дней до нескольких секунд.