МТС решает в B2B. Топ-менеджер МТС рассказал о развитии цифровых услуг для корпоративных клиентов Как МТС закрывает потребности бизнеса в ИТ-продуктах

Экосистема МТС сегодня обеспечивает ИТ-поддержку предприятиям любого масштаба, от огромных корпораций до предпринимателей. Как компания закрывает потребности малого и крупного бизнеса в ИT-продуктах после ухода зарубежных вендоров рассказал Газете.Ru вице-президент МТС по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.

– Создание новых продуктов и сервисов сейчас служит основным импульсом для развития технологических компаний. МТС активно развивает направление B2B, то есть услуги для бизнеса в области цифровых решений. Какие задачи бизнес может решить с помощью ИТ-продуктов МТС?

— Сегодня МТС помогает бизнесу решать множество задач. Помимо качественной мобильной и фиксированной связи и интернета, B2B-экосистема также обеспечивает российские компании современными сервисами для автоматизации и цифровизации бизнеса. Компания предоставляет бизнесу решения по обеспечению кибербезопасности (МТС RED), сервисы для проведения встреч и онлайн-обучения МТС Линк, помогает развернуть выделенные сети (Private LTE) и системы групповой радиосвязи Push-To-Talk для крупных производств.

Платформа МТС Exolve позволяет настроить коммуникацию полного цикла для общения с клиентом.

Кроме того, МТС предлагает надежные облачные решения для создания и развития цифровых продуктов. В облачное направление бизнеса экосистемы входит как собственный провайдер CloudMTS, так и один из крупных российских провайдеров «ИТ-ГРАД», а также несколько ЦОДов и платформа 1cloud.ru. В ноябре 2023 года наш собственный облачный провайдер получил ГОСТ для безопасного размещения в облаке информационных систем банков и финтех-компаний, содержащих данные финансовых операций. А это значит, что инфраструктура CloudMTS прошла проверку на соответствие требованиям информационной безопасности, необходимым для работы с банковскими данными, и теперь облачные решения МТС станут доступны для банковского сектора.

— Какие сервисы экосистемы МТС наиболее востребованы у бизнеса? Запросы в малом и среднем бизнесе отличаются от потребностей крупных компаний, или с точки зрения цифровизации интересы у всех общие?

— Безусловно, запросы в малом бизнесе отличаются от решений, необходимых для компаний крупного сектора экономики. Можно привести пример из направления безопасности и видеонаблюдения, в прошлом году мы открыли собственный центр по предоставлению подобных услуг.

Так, в малом бизнесе наибольшим спросом пользуется непосредственно само оборудование, то есть камеры и решения для облачного хранения данных с камер. Для крупных корпораций же важна не столько возможность съемки, сколько видеоаналитика, то есть умное видеонаблюдение.

Умные видеокамеры могут контролировать производственную линию, вести подсчет и классифицировать объекты на ленте, детектировать брак.

Также с помощью умного видеонаблюдения можно осуществлять трекинг объектов на площадке и мониторинг соблюдения норм и правил хранения и передвижения объектов на площадке.

Однако есть решения, которые могут стать универсальными, как для больших компаний, так и для представителей малого бизнеса. Хороший пример в этом ключе – платформа МТС Exolve, которую мы запустили в начале года. Это конструктор для создания коммуникационных сервисов, он позволяет бизнесу разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями. Выбрать подходящий комплекс решений сможет как большая компания, так и предприятие малого бизнеса.

— Ограничение по использованию ИТ-систем иностранного производства стало серьезным вызовом для российского бизнеса. В каких областях МТС может обеспечить полноценное импортозамещение, как это осуществляется на практике?

— В рамках экосистемы B2B МТС есть ряд продуктов, которые активно занимают ниши ушедших зарубежных вендоров. Так, например, компания МТС Линк (прежнее название — Webinar) предоставляет разнообразные сервисы для видеоконференцсвязи (ВКС). Это сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформа для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий. Кроме того, на этапе тестирования находятся интерактивная онлайн-доска для совместной работы и корпоративный мессенджер. В ближайшее время продукты будут введены в коммерческую эксплуатацию, и МТС Линк сможет полностью заменить ушедшие Zoom и Microsoft Teams.

– Помимо программного обеспечения, МТС занимается импортозамещением еще и в области железа — оборудования и комплектующих. Какие потребности российского бизнеса компания закрывает в этой сфере?

— Мы отталкиваемся от запросов клиентов и для решения поставленных ими задач используем возможности множества наших партнеров и вендоров. Поэтому в нашей обойме есть как телефоны, планшеты и ноутбуки, так и серверы и сетевое оборудование и многое другое. Кроме того, последние несколько лет мы развиваем направление Telecom-as-a-Service. И в рамках этого подхода также разрабатываем решения с оборудованием специально под конкретного клиента.

К примеру, для одного из клиентов мы совместно с партнерами разработали ударопрочный ноутбук для связи с полевыми инженерами, которые находятся в карьере или на другом объекте, и им необходима возможность удаленно подписывать наряды и путевые листы. В ноутбуке — SIM-карта и программное обеспечение от МТС. Сам ноутбук, операционная система и офисные приложения — это партнерские продукты.

— Какие B2B-проекты МТС стали решением наиболее масштабных задач?

— Здесь может быть много интересных примеров. Один из них — наша реализация выделенной сети (pLTE) для одной из крупнейших металлургических компаний в мире. МТС начала проект в 2021 году, мы развернули в горных выработках шахты «Шерегешская» выделенную сеть передачи данных для реализации программы цифровой трансформации, которая на первом этапе предусматривала создание системы голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной техникой — погрузочно-разгрузочными машинами и шахтными локомотивами. Сеть с оборудованием в рудничном исполнении была бесшовно интегрирована с существующими системами связи и ИТ-инфраструктурой шахты.

Наше решение помогло улучшить организацию производственных процессов, обеспечить более эффективное взаимодействие между различными службами.

Но, самое главное, установка локальной сети позволила повысить уровень безопасности для работающих в шахтах людей, что существенно снизило риски возникновения нештатных ситуаций.

— Какие технологии, разработанные в МТС, служат драйверами развития B2B-направления?

— МТС B2B работает с разными компаниями, в том числе в области промышленности. У нас есть собственная разработка в области геосервисов, это, к примеру, «Мобильные сотрудники» и LocationPro. Оба решения характеризуются высокой точностью геопозиционирования. «Мобильные сотрудники» — продукт, который во многом ориентирован на сферу HoReCa, он помогает организовать управление разъездными сотрудниками и очень удобен для организации доставки. А LocationPro помогает решать задачи в области геодезии и точного земледелия, транспортной отрасли, так как продукт дает возможность максимально точно определять маршрут движения транспортного средства.

— Что ожидает сегмент B2B в перспективе ближайших двух-пяти лет? Как изменятся подходы и тренды, и что выйдет на первый план?

— В ближайшие годы тренд на клиентоцентричный подход в B2B продолжится. Компании стремятся сделать клиентов приоритетом во всех смыслах, ведь без них бизнес просто невозможен. Поэтому все процессы будут перестроены таким образом, чтобы максимально сконцентрироваться на нуждах конечного потребителя продукта.

Машинное обучение и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью B2B. Эти технологии уже сегодня помогают компаниям анализировать огромные объемы данных, прогнозировать поведение клиентов и оптимизировать стратегии ценообразования. Чат-боты, управляемые искусственным интеллектом, будут активнее внедряться в B2B-сервисы для обслуживания клиентов и обеспечения их круглосуточной поддержки.

Гиперперсонализация — еще один тренд, который постепенно переходит из B2C в B2B.

В промежутке от двух до пяти лет персонализация обслуживания клиентов достигнет новых высот. Компании будут использовать передовую аналитику данных, чтобы получить более глубокое представление о своих клиентах, а также о клиентах своих клиентов. Все это позволит удовлетворять индивидуальные потребности клиентов более качественно.

Если смотреть на перспективу, то дополненная реальность (AR) сможет стать прорывом для B2B. AR изменит то, как B2B-компании демонстрируют и продают свои продукты и услуги. Клиенты смогут использовать приложения AR, чтобы «размещать» продукты в своей среде и видеть, как они функционируют, прежде чем принимать решение о покупке. Это особенно ценно для сложных B2B-продуктов, где визуализация и настройка имеют решающее значение. AR также будет использоваться для обучения и обслуживания оборудования, повышая его эффективность и результативность.

Еще одним шагом в будущее для сегмента B2B станут умные бизнес-ассистенты, такие как Siri, только для деловых целей. Они смогут заниматься как операционной деятельностью, например, распечатать необходимые документы по голосовой команде или оплатить счета, а также строить модели развития бизнеса и предлагать новые продукты, объединившись с AI.

— Какие сейчас у МТС планы по развитию B2B направления?

— В МТС мы стараемся искать новые пути для того, чтобы сохранять высокие темпы развития компании в целом, и B2B в частности. Мы все время ищем возможности расширить нашу продуктовую линейку, и 2023 год не стал исключением: дочерняя компания МТС Линк приобрела сервис для создания онлайн-досок для совместной удаленной работы Jespo, также мы приобрели компанию SKAI, которая разрабатывает ИТ-решения для крупных автопарков, переформатировали работу с геосервисами, консолидировали 100% ГК «Зеленая точка». В 2024 году мы планируем продолжать работу по улучшению наших ИТ-сервисов и клиентского сервиса. В ближайших планах — обновление онлайн-витрины B2B-продуктов, которая поможет бизнесу легче находить наиболее подходящие решения.