Дни алюминия: насколько отрасль важна для промышленности и экономики Чиновники и бизнес рассказали о роли алюминия в развитии государства

На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошли Дни алюминия. В ходе пленарной и нескольких тематических сессий представители государственных органов и бизнеса, а также эксперты обсудили роль алюминия в экономике России и актуальные проблемы алюминиевой отрасли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В рамках Дней алюминия бизнес представил достижения алюминиевой отрасли России. В специально построенном из алюминиевых конструкций павильоне была выставлена инновационная высокотехнологичная продукция на основе алюминия, председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская провела экскурсию для чиновников и руководителей компаний. А на пленарной сессии представители бизнеса и чиновники говорили о развитии и проблемах отрасли.

Ее важность для экономики страны подчеркнул в приветственном слове участникам зампред правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сегодня алюминиевая отрасль России известна не только как высокотехнологичная и быстрорастущая индустрия, но и как флагман развития других базовых секторов промышленности нашей страны. Спрос на отечественный алюминий на внутреннем рынке с каждым годом увеличивается, и это во многом является индикатором уровня экономического и промышленного потенциала России», — отмечалось в обращении.

Также Мантуров подчеркнул, что отечественные алюминиевые предприятия обеспечивают занятость более 600 тысяч человек с обширной географией присутствия промышленных производств и активно создают условия для технологической независимости России. По его словам, за последние годы алюминиевая отрасль достигла значимых успехов, и уверен, что ей предстоит дальнейшее развитие.

Сегодня алюминиевая отрасль — один из драйверов инновационного развития ключевых отраслей промышленности России. Кооперация промпредприятий в алюминиевой отрасли позволяет реализовывать разнообразные проекты в области строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и других отраслях.

Как отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, доля российской алюминиевой промышленности в ВВП достигла 1,5% — Россия с объемом производства первичного алюминия в 4,1 млн тонн в год занимает второе место в мире и уступает по этому показателю только Китаю. Кроме того, потребление алюминия в России за 8 лет выросло с 7 до 10 кг на душу населения. Этот объем, в свою очередь, считается одним из индикаторов уровня развития страны, поскольку из алюминия выпускается высокотехнологичная и экологичная продукция с высокой добавленной стоимостью.

«Одним из основных показателей развития экономики государства является потребление алюминия на душу населения, и здесь Россия уступает многим странам. В Китае, США, Германии, Франции — в разы больше. Но это не потому, что мы какие-то недоразвитые или не понимаем, что алюминий — прекрасный высокотехнологичный материал с большой палитрой потребительских свойств. Дело в том, что пока считалось, что производство из алюминия дороже, чем из традиционных материалов. Но сейчас мы видим, что за счет роста масштабов производства производители могут давать более низкие цены», — отметил Виктор Евтухов.

Огромный спектр применения

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, сегодня алюминий играет ключевую роль для строительной отрасли, на нее приходится около 25% всего объема внутреннего потребления алюминия. Сегодня это один из основных материалов, применяемых при возведении объектов. Этот металл активно используется в конструкциях зданий и сооружений, мостовых сооружениях, фасадных и витражных конструкциях.

«Достижение национальных целей в сфере строительства было бы невозможно без использования современных технологий и материалов. Инновационным решением для реализации самых амбициозных строительных проектов стал алюминий. Сочетая в себе функциональность и экологичность, этот металл предоставляет строителям, архитекторам и дизайнерам новые возможности для творчества и воплощения самых смелых идей. Строительная отрасль — один из главных потребителей алюминия на российском рынке, причем тренд применения алюминиевых конструкций только растет», — процитировал Музыченко слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Действительно, благодаря легкости, прочности, экологичности и возможности бесконечной переработки этого материала спрос на него с каждым годом увеличивается. Алюминизацию всех отраслей промышленности можно считать глобальным трендом. После строительства и производства упаковки — алюминиевых банок и фольги — крупнейшей отраслью-потребителем металла является энергетика.

«Алюминий обладает уникальными качествами — это, в первую очередь, легкость, устойчивость к коррозии, прочность и, что для энергетики очень важно, это высокая электропроводимость. Все это делают его как материал буквально незаменимым для электротехники и для электроэнергетики. Алюминий, как известно, используется уже и в производстве проводов для воздушных ЛЭП, сплавы на основе алюминия применяются и для изготовления самих опор линий электропередач», — рассказал Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

Он подчеркнул, что алюминий активно используется в проводке, в кабелях, в контактах, в шинах электропитания на многих предприятиях.

«Он практически незаменим в таких отраслях, как газодобыча, газопереработка и нефтедобыча, потому что он устойчив к различным проявлениям агрессивности среды», — добавил Селезнев.

Алюминий и технологии

Конечная продукция из алюминия — это высокотехнологичные изделия, для производства которых Россия располагает самыми передовыми технологиями и комплексно развивает необходимые для этого компетенции. Потребности ключевых отраслей промышленности обеспечивают сотни отечественных компаний, находящихся на по всей цепочке создания — от полуфабрикатов до готовой продукции.

«В этом году нам предстоит принести 169 тысяч тонн [дополнительного объема потребления металла] только от развития и внедрения новых продуктов и новых решений. Это работа, связанная с наукоемким проектами, работа многих научно-исследовательских институтов, института ИЛМиТ. Это новые сплавы, которые обладают более серьезными характеристиками, свойствами и так далее», — поделился данными Евгений Васильев, директор по развитию рынка дирекции по сбыту «Русал».

С учетом больших перспектив, в мае 2023 года правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности до 2025 года с перспективой до 2030-го, разработанный по инициативе Алюминиевой Ассоциации. Одно из ключевых его направлений — разработка и реализация региональных программ. Они предполагают применение высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия и сплавов на его основе в различных сферах — жилищном, промышленном и социальном строительстве, авиационной и транспортной инфраструктуре и прочих.

«У нас есть план развития алюминиевой промышленности РФ до 2030 года. Первоначально он был направлен на совершенствование ГОСТов, строительных норм и правил, в чем нам активно помогают коллеги из Министерства строительства. Сейчас план имеет региональную повестку, чтобы все регионы приняли свои программы по применению алюминия. Мы стараемся завлечь в нашу сферу как можно больше контрагентов из всех отраслей, из автопрома, энергетики, там, где алюминий все активнее используется. Мы с оптимизмом смотрим на его перспективы, несмотря на все санкционные ограничения», — подчеркнул Евтухов.

Вызовы отрасли

Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, выступая на пленарной сессии, затронула тему санкций и других проблем отрасли: ««Русал» и вся алюминиевая отрасль сейчас находятся под беспрецедентным давлением. Также рыночная конъюнктура неблагоприятна. Сырьевая база частично потеряна, как сказал Виктор Леонидович Евтухов, мы завозим сырье из-за рубежа, что очень сложно».

«400 млрд рублей вкладывает «Русал» в Ленинградский глиноземный завод, чтобы создать собственную сырьевую базу. Также много средств будучи социально ответственной компанией тратит на социальные проекты, в том числе 380 млрд рублей вкладывает в экологическую модернизацию алюминиевых заводов», — подчеркнула Казовская.

Виктор Евтухов подтвердил, что развитие важнейшей отрасли невозможно без сырьевой независимости и поэтому так важен проект «Русала» в Ленобласти.

Другим вызовом алюминиевой отрасли является недобросовестный импорт в Россию алюминиевой продукции по демпинговым ценам. О необходимости защитить внутренний рынок отрасль говорит давно. Виктор Евтухов ответил на соответствующий вопрос, что в случае установления фактов демпингового импорта необходимо выносить возможность введения защитных пошли на Евразийскую комиссию. Как рассказали в кулуарах, сейчас Минпромторг и алюминиевая отрасль ожидают разработку субъектами региональных программ по увеличению спроса на инновационную продукцию отрасли.