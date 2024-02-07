Неочевидная помощь: как букмекерские компании работают в условиях импортозамещения

Букмекерские услуги в России набирают обороты. Сегодня букмекеры и так являются одним из основных спонсоров спорта в стране, однако размер ежегодных отчислений хотят повысить. Вместе с тем, последние два года им приходилось преодолевать трудности импортозамещения. О том, что происходит на рынке сегодня — в нашем материале.

С 2017 года, когда был принят закон о целевых отчислениях, букмекерские компании стали главными спонсорами спорта в стране после государства. В этом году нагрузка на них может вырасти, поскольку ежегодные целевые отчисления собираются увеличить с 1,5% до 2% выручки, полученной от всех заключенных пари.

Такая прибавка может казаться незначительной, но, учитывая, что за 2023 год букмекерские компании заплатили 19,1 млрд рублей социальных отчислений на развитие спорта, то увеличение на четверть становится очень весомым. Вместе с тем, превышение комфортной нормы может привести к тому, что букмекерам перестанет быть выгодно легально работать.

Импортозамещение в деле

В то же время, в 2022 году большинство западных поставщиков софта и оборудования ушли из России. Букмекерам тоже пришлось прикладывать усилия, чтобы заново выстроить технологические процессы — наладить цепочку непрерывной работы, обзавестись собственными разработками и закупить у иностранных партнеров необходимые решения, начиная от серверов и заканчивая статистикой, линиями и коэффициентами. К примеру, для подсчета коэффициентов ранее использовались иностранные ПО. При помощи специальных математических моделей они просчитывали вероятность того или иного события.

Некоторые компании удачно озаботились этим вопросом заранее. К примеру, букмекер Fonbet еще до ужесточения санкций склонялся к российским типам оборудования и отечественным вендорам. Основные ИТ-мощности компании размещались в России: Data-центр – в Москве, процессинговый сервер – в Серпухове. Сейчас большинство решений, которые касаются разработки линии и коэффициентов, разрабатываются не просто внутри страны, а в самой компании, собственными ИТ-специалистами букмекера.

Однако в областях, касающихся, например, защиты клиентских данных, полностью отказаться от закупаемого софта пока не получается. Тот же Fonbet работает с поставщиками ПО — например, с Касперским. К счастью, тут тоже была возможность выбрать отечественное решение. На практике российские решения показали себя лучше, чем можно было предположить — временные трудности позади, и уже сегодня компании пожинают плоды своих усилий, приложенных к импортозамещению.

«Опыт последних лет научил нас, что рассчитывать на технологические продукты западных поставщиков не стоит, лучше использовать собственные, отечественные разработки или обращаться к коллегам из дружественных стран. Иностранные партнеры могут в любой момент отозвать лицензии и оставить компанию на какое-то время без возможности работать. Именно поэтому для нас как для крупного бизнеса так важно работать над собственным технологическим суверенитетом», — рассказал Евгений Воропаев, руководитель департамента Информационной Безопасности.

Использование внутренних решений позволяет формировать дополнительную ценность для клиентов. Так, по опыту компании применение собственных математических моделей, рассчитывающих котировки, за счет более широкой росписи события позволяет получить более разнообразные коэффициенты, а также закрывать прием ставок позже, чем у остальных букмекеров. По этой причине, и в том числе за счет более низких задержек приема ставок в режиме реального времени у клиентов появилось больше возможностей сделать ставку в конце игры. В то время как средний показатель по рынку составляет 4-5 секунд, Fonbet удалость сократить прием ставок на некоторые соревнования до 1 секунды. Это стало возможным именно благодаря импортозамещению.

Коэффициенты корректирует сам букмекер — это делает его не только независимым от зарубежных провайдеров, но и добавляет в дело человечности, ведь клиенты играют против живых людей. Хоть компания и использует математические модели, все исходные данные в них задаются вручную — специалисты букмекера сами определяют, какие данные должны быть внесены в модель, что из этого является статистически ценным, а что — нет.

Таким образом, российские решения могут помочь букмекерам обеспечить стабильную работу, а также не зависеть от иностранных поставщиков, что позволит избежать непредвиденных ситуаций и потери дохода. Кроме того, российские разработки позволяют увеличить количество линий, снизить время приема ставок, что является конкурентным преимуществом в завоевании рынка, а это значит – увеличение клиентов, дохода и возможности справиться с ростом отчислений.