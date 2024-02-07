«Оптимальная — на уровне 5%». В Думе задумались о снижении ставок по ипотеке

В рабочей группе Госдумы предполагают, что именно регионы, где будет реализовываться программа, должны определять по согласованию с правительством России, каким направлениям нужно оказывать поддержку по льготной ипотеке.
«Это будет зависеть от нуждаемости регионов в конкретных специалистах или в развитии определенных территорий. Рабочая группа продолжит свою деятельность совместно с заинтересованными ведомствами по выработке соответствующих предложений правительству РФ», — отметил Аксаков.
Депутат уточнил, что рабочая группа готовит предложения для обсуждения в правительстве, так как именно кабмин определяет параметры льготных ипотечных программ.
По мнению парламентария, при выработке параметров по льготным программам на покупку жилья следует учитывать потребность в специалистах, которые нужны конкретным регионам, а также возможность приобретения квартир с большим количеством комнат. То есть фактически обеспечить поддержку многодетных семьей, стимулирование рождаемости.
«Сейчас доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми.
Поэтому необходимо обеспечить комплексный подход при разработке условий льготных программ», — сказал парламентарий.
По его мнению, строительство должно планироваться в соответствии с потребностями тех категорий граждан, у которых будет возможность воспользоваться льготной программой, и стоимость квартир должна соотноситься с покупательной способностью граждан.
«Поэтому можно попробовать рассмотреть подход, при котором государством по льготным программам с учетом их адресности и доли могут определяться ценовые ориентиры. Хотя понимаю, что это непростая, а может, и невыполнимая задача. Рынок не обманешь», — отметил Аксаков.
Он допустил, что разных ставок в разных российских регионах в рамках одной льготной ипотечной программы не будет.
«А вот дифференциация размера субсидии в зависимости от платежеспособности граждан и стоимости жилья в разных регионах России может быть использована», — заключил Аксаков.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев согласился, что поддержка должна быть точечной.
«Мы уже видели, что чем более общие условия, тем быстрее растут цены на недвижимость. На мой взгляд, субсидирование в регионах может выступить такой мерой поддержки», — отметил Короев в беседе с «Газетой.Ru».
Упадут ли ставки по ипотеке
Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин сказал «Газете.Ru», что в дальнейшем предоставленные субсидии гражданам с низкими доходами с учетом стоимости жилья в регионах могут обеспечить более эффективное использование государственных бюджетных средств.
«Таким образом, субсидии будут распределены с учетом реальных потребностей граждан и особенностей каждого региона. Выделение денег на субсидирование ипотечных ставок также может помочь сделать ипотечные кредиты доступнее для граждан.
Однако точно прогнозировать, насколько ставки по ипотеке станут ниже и насколько кредиты на жилье станут более доступными в случае принятия таких предложений, сложно», — подчеркнул Осянин.
По его словам, это зависит от многих факторов, включая экономическую ситуацию и решения российских властей в конкретных регионах.
«Предложение о введении разных размеров субсидий для граждан на приобретение жилья в зависимости от платежеспособности и стоимости жилья в разных регионах может быть хорошим шагом для стимулирования развития рынка недвижимости и облегчит доступ к жилью для населения», — добавил экономист.
По его словам, введение различных размеров субсидий позволит более точно учесть индивидуальные условия каждого гражданина и подстроиться под его возможности по выплате ипотечных кредитов.
«Например, такие субсидии должны быть для граждан с низким уровнем дохода, что обеспечит им доступность жилья даже при ограниченных финансовых возможностях», — счел Осянин.
По его словам, следствием введения такой системы субсидий может стать снижение ставок по ипотеке.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода допустил, что адресная льготная ипотека имеет реальный шанс на успех.
«Она может охватить от 3% до 5% населения, проживающего на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и регионах с заметной убылью населения. Колоссальный потенциал у развития льготных ипотечных программ в области индивидуального жилищного строительства. Проживание семей в частных домах придаст заметную положительную динамику роста рождаемости в стране», — отметил экономист.
По его мнению, реализация адресных программ должна быть поставлена в приоритет.
«Население, а не банки должно испытывать комфорт на ипотечном рынке. Острота проблемы заметно сгладится, если государство перейдет к реализации политики сильного рубля», — добавил Лобода.
По его словам, сегодня ставки кредитования попросту неподъемные (в ряде случаев рыночные ставки по ипотеке доходят до 25%), а дешевеющий к валютам и дорогой в кредитовании рубль не приносит счастья ни простым людям, ни участникам рынка.
«Оптимальной стоимость ипотеки смотрится на уровне 5% годовых и ниже, однако достичь такого показателя в ближайший год будет затруднительно», — заключил Лобода.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что снижение ставок по кредитным продуктам зависит не от вида ставок и их дифференциации, а от денежно-кредитной политики и общей экономической ситуации в стране.
«Как только Банк России начнет смягчать денежно-кредитную политику (снижать ключевую ставку с 16% — «Газета.Ru»), так и ставки по льготной ипотеке начнут корректироваться вниз», — подчеркнул банкир.