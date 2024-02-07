«Оптимальная — на уровне 5%». В Думе задумались о снижении ставок по ипотеке В Госдуме предложили дать деньги регионам на снижение ставок по ипотеке

Рабочая группа Госдумы обсуждает вопрос субсидирования процентной ставки по льготной ипотеке в отдельных регионах. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутаты предлагают снижать ставки по ипотечным кредитам для тех граждан, которые будут работать в секторах, необходимых для успешного развития того или иного региона. Подробнее — в нашем материале.

В рабочей группе Госдумы предполагают, что именно регионы, где будет реализовываться программа, должны определять по согласованию с правительством России, каким направлениям нужно оказывать поддержку по льготной ипотеке.

«Это будет зависеть от нуждаемости регионов в конкретных специалистах или в развитии определенных территорий. Рабочая группа продолжит свою деятельность совместно с заинтересованными ведомствами по выработке соответствующих предложений правительству РФ», — отметил Аксаков.

Что такое ипотека с господдержкой С 2018 года в России действует ряд ипотечных программ с государственной поддержкой. В основном они распространяются либо на строящееся жилье, либо на готовое, но от застройщика.



Есть семейная, дальневосточная, сельская, военная ипотеки и программа для IT-специалистов. Кроме того, в некоторых регионах есть ипотечные программы поддержки бюджетников: врачей и учителей.



Ставки по семейной ипотеке составляют в среднем 6%, по IT-ипотеке — 5%.



В 2020 году, во время пандемии COVID-19, спрос на жилье упал, а застройщики были на грани банкротства. Тогда Владимир Путин поручил ввести в стране льготную ипотеку.



Изначально ипотечный кредит по ней выдавался россиянам под 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке. Условия предоставления льготы менялись несколько раз, а ставка выросла до 8%.



Первоначальный взнос по программе в сентябре 2023 года вырос с 15 до 20%, в декабре — до 30%.



Максимальный размер льготного кредита по ипотеке с господдержкой на новостройки в декабре сделали одинаковым для всех регионов — 6 млн рублей.

Депутат уточнил, что рабочая группа готовит предложения для обсуждения в правительстве, так как именно кабмин определяет параметры льготных ипотечных программ.

По мнению парламентария, при выработке параметров по льготным программам на покупку жилья следует учитывать потребность в специалистах, которые нужны конкретным регионам, а также возможность приобретения квартир с большим количеством комнат. То есть фактически обеспечить поддержку многодетных семьей, стимулирование рождаемости.

«Сейчас доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми.

Поэтому необходимо обеспечить комплексный подход при разработке условий льготных программ», — сказал парламентарий.

По его мнению, строительство должно планироваться в соответствии с потребностями тех категорий граждан, у которых будет возможность воспользоваться льготной программой, и стоимость квартир должна соотноситься с покупательной способностью граждан.

«Поэтому можно попробовать рассмотреть подход, при котором государством по льготным программам с учетом их адресности и доли могут определяться ценовые ориентиры. Хотя понимаю, что это непростая, а может, и невыполнимая задача. Рынок не обманешь», — отметил Аксаков.

Когда возникла идея разных ставок в разных регионах Идея дифференцированных ставок по ипотечным кредитам возникла в 2021 году. Последние обсуждения в 2023 году касались введения разных ставок по льготной ипотеке в разных регионах страны.



ЦБ РФ в прошлом году поддержал такой подход. И предложил в качестве параметров формирования ставок уровень зарплат в регионе, уровень проникновения ипотеки — «есть [регионы], где совсем мало выдают ипотеки, есть [те], где она развита, уровень жилищного строительства».



«Льготные программы не должны быть «для всех». Это вредит финансовой системе и экономике.

Доля кредитов, выдаваемых по льготным программам должна составлять не более 25% от совокупной выдачи ипотеки — сейчас почти 100%. Это взвинтило цены на жилье. Люди выиграли на процентах за кредит, но значительно проиграли в стоимости покупаемого жилья», — сказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Он напомнил, что сейчас действуют несколько льготных программ, по условиям которых применяются разные ставки. Так, например, кредит по программе «Дальневосточная ипотека» можно оформить под 2% годовых, а по «Льготной ипотеке» — под 8% годовых.



«Поэтому дифференциация существует уже сейчас, но по разным программам. Введение разных ставок в рамках одной льготной программы, но для разных регионов нецелесообразно и даже вредно. Это приведет к нарушению единого экономического пространства и неравенству», — пояснил парламентарий.



Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков согласился, что делать дифференциацию ставки по ипотеке в зависимости от региона или от доходов населения в нем, идея спорная.



«С одной стороны, она кажется вполне логичной, но с другой стороны — такая дифференциация значительно усложнит процесс получения и одобрения жилищного кредита, а также будет дополнительной нагрузкой для банка, потому что кредитной организации придется иметь одну и ту же программу с разными процентными ставками, причем еще определять их в зависимости от уровня дохода населения. Если у банка филиалы в 80 регионах, то получается у него 80 разных льготных программ», — пояснил Войлуков.



Он пояснил, что под каждый филиал надо будет настраивать программу. Итогом такого решения будет увеличение ставки по льготной программе ипотеки для всех регионов, где эта программа будет работать.



«Надо понимать, что в такой ситуации не избежать спорных моментов. Например, в регион с низкими зарплатами приехали жители другого региона, где уровень зарплат намного выше. Возникает вопрос: положена ли им будет льготная ипотечная программа региона, куда они приехали, или нет.

Ассоциация банков России выступает за то, чтобы была единая льготная программа по всем регионам, которые необходимо развивать», — сказал Войлуков.



Примером программы, решающей долгосрочные задачи государства, он назвал Дальневосточную ипотеку. Единые льготные программы регионов, требующих развития, снизят затраты банков за счет упрощения администрирования и позволят снизить ставку по ипотеке, подчеркнул вице-президент.

Он допустил, что разных ставок в разных российских регионах в рамках одной льготной ипотечной программы не будет.

«А вот дифференциация размера субсидии в зависимости от платежеспособности граждан и стоимости жилья в разных регионах России может быть использована», — заключил Аксаков.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев согласился, что поддержка должна быть точечной.

«Мы уже видели, что чем более общие условия, тем быстрее растут цены на недвижимость. На мой взгляд, субсидирование в регионах может выступить такой мерой поддержки», — отметил Короев в беседе с «Газетой.Ru».

Что такое жилищная субсидия Жилищная субсидия представляет собой финансовую поддержку из бюджета федерального или местного уровня определенным группам населения на покупку квартиры. В первую очередь это льготы для уязвимых слоев населения — малоимущих граждан и многодетных семей. Также это льготы для перспективных социальных групп — например, для специалистов, работающих в важных для государства сферах. И, конечно же, программы для молодых семей.



Субсидия покрывает 30% стоимости жилья в городе и 70% — в сельской местности. Жилищная субсидия представляет собой сертификат с определенным номиналом без права обналичивания, который имеет целевое назначение и ограниченный срок для ее использования.



Есть несколько вариантов использования жилищного сертификата:



1. как первый взнос за квартиру или дом при ипотечном кредитовании;

2. для погашения действующей ипотеки;

3. для паевого участия при строительстве нового жилья и вступления в ЖСК;

4. для расширения имеющегося жилья, которое по своей площади меньше социальных нормативов.



Подробнее об условиях получения субсидии — на сайте Госдумы: http://duma.gov.ru/news/52712/.

Упадут ли ставки по ипотеке

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин сказал «Газете.Ru», что в дальнейшем предоставленные субсидии гражданам с низкими доходами с учетом стоимости жилья в регионах могут обеспечить более эффективное использование государственных бюджетных средств.

«Таким образом, субсидии будут распределены с учетом реальных потребностей граждан и особенностей каждого региона. Выделение денег на субсидирование ипотечных ставок также может помочь сделать ипотечные кредиты доступнее для граждан.

Однако точно прогнозировать, насколько ставки по ипотеке станут ниже и насколько кредиты на жилье станут более доступными в случае принятия таких предложений, сложно», — подчеркнул Осянин.

По его словам, это зависит от многих факторов, включая экономическую ситуацию и решения российских властей в конкретных регионах.

«Предложение о введении разных размеров субсидий для граждан на приобретение жилья в зависимости от платежеспособности и стоимости жилья в разных регионах может быть хорошим шагом для стимулирования развития рынка недвижимости и облегчит доступ к жилью для населения», — добавил экономист.

По его словам, введение различных размеров субсидий позволит более точно учесть индивидуальные условия каждого гражданина и подстроиться под его возможности по выплате ипотечных кредитов.

«Например, такие субсидии должны быть для граждан с низким уровнем дохода, что обеспечит им доступность жилья даже при ограниченных финансовых возможностях», — счел Осянин.

По его словам, следствием введения такой системы субсидий может стать снижение ставок по ипотеке.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода допустил, что адресная льготная ипотека имеет реальный шанс на успех.

« Она может охватить от 3% до 5% населения, проживающего на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и регионах с заметной убылью населения. Колоссальный потенциал у развития льготных ипотечных программ в области индивидуального жилищного строительства. Проживание семей в частных домах придаст заметную положительную динамику роста рождаемости в стране», — отметил экономист.

По его мнению, реализация адресных программ должна быть поставлена в приоритет.

«Население, а не банки должно испытывать комфорт на ипотечном рынке. Острота проблемы заметно сгладится, если государство перейдет к реализации политики сильного рубля», — добавил Лобода.

По его словам, сегодня ставки кредитования попросту неподъемные (в ряде случаев рыночные ставки по ипотеке доходят до 25%), а дешевеющий к валютам и дорогой в кредитовании рубль не приносит счастья ни простым людям, ни участникам рынка.

«Оптимальной стоимость ипотеки смотрится на уровне 5% годовых и ниже, однако достичь такого показателя в ближайший год будет затруднительно», — заключил Лобода.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что снижение ставок по кредитным продуктам зависит не от вида ставок и их дифференциации, а от денежно-кредитной политики и общей экономической ситуации в стране.

«Как только Банк России начнет смягчать денежно-кредитную политику (снижать ключевую ставку с 16% — «Газета.Ru»), так и ставки по льготной ипотеке начнут корректироваться вниз», — подчеркнул банкир.