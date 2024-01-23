Кабмин хочет продлить продажу валютной выручки. Что будет с курсом рубля Минфин РФ поддержал продление продажи валютной выручки, ЦБ — не видит оснований

Правительство положительно оценило обязательную продажу валютной выручки экспортерами и предложило продлить действие требования до конца 2024 года. В Минфине РФ также поддержали сохранение меры. При этом в Центробанке не видят оснований для такого сценария, а экономисты допускают, что даже при продлении обязательной репатриации иностранной валюты курсы доллара и евро не опустятся ниже 83,5 рубля и 92,5 рубля.

С 16 октября 2023 года российские экспортеры обязаны зачислять на счета в отечественных банках не менее 80% полученной иностранной валюты и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной выручки. Эти правила предусмотрены для 43 групп компаний, они действуют до 30 апреля 2024 года.

За и против продления

В пресс-службе Минфина РФ «Газете.Ru» сообщили, что мера показала свою эффективность, и выступили за ее продление.

«Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим, ее продление на данном этапе является обоснованным. При этом Минфин рассмотрит и доработает схему возврата выручки, в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Центробанка РФ «Газете.Ru» сообщили, что регулятор не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки.

«Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки (сейчас — 16%)», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Там добавили, что значимый вклад также внес рост — по сравнению с минимумами середины лета 2023 года — стоимостного объема экспорта, который влияет на валютный рынок с задержками. Они связаны со сроками проведения внешнеторговых расчетов.

«В перспективе откажемся»

«В августе-сентябре 2023 года курс рубля заметно ослабевал. И у бизнеса, и у граждан было много опасений по этому поводу. После указа президента, в октябре курс рубля по отношению к доллару вырос более чем на 13%. При этом, конечно, укрепление рубля также поддержали решения Банка России о повышении ключевой ставки», — сказал «Газете.Ru» первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин.

По его словам, поддержание относительно стабильного и предсказуемого валютного курса — важное условие для развития экономики страны, роста внешней торговли и привлечения инвестиций.

«В условиях санкций резервы ЦБ в евро и долларах заморожены. Их для снижения волатильности курса использовать нельзя. Поэтому необходимы временные меры для стабилизации ситуации. Продление до конца 2024 года требований о продаже валюты ключевыми экспортерами — важный элемент поддержания макроэкономической стабильности.

Стоит отметить, что решение объявлено заранее — предыдущее решение действовало до апреля. И в перспективе от обязательной продажи мы откажемся. Это было подтверждено президентом в декабре во время прямой линии», — сказал Копейкин.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин обратил внимание, что порог обязательной репатриации и продажи выручки может меняться в зависимости от ценовой картины на товарных рынках, динамики курса валют, макроэкономических параметров. Инвестстратег не исключил смягчения параметров продаж валютной выручки с 90% до 50-70%.

Что будет с курсом рубля

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин предположил, что продление меры приведет к меньшей волатильности курса рубля. Существенного влияния на курс эксперт не ожидает:

«Решение о продаже валютной выручки сейчас действует. Продление не изменит общей ситуации, оно изменит только ожидания участников финансового рынка. Будут нивелированы негативные ожидания по поводу курса рубля».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что сейчас у многих участников финансового рынка есть устойчивые ожидания ослабления рубля со второго квартала, они не исключают доллар по 100 рублей и выше. Аналитик полагает, что теперь эти ожидания уменьшатся и курс нацвалюты будет более стабильным.

По прогнозам Бахтина, в первом квартале 2024 года курс доллара закрепится на уровне 87 рублей с возможными эпизодами движения к 83,5-85 рублям. Для евро это, соответственно, уровни 93-95 рублей. Инвестстратег уточнил, что, помимо продления меры по выручке, укреплению российской валюты будет способствовать высокая ключевая ставка ЦБ.

«Газета.Ru» сообщала, что предел укрепления курса рубля по техническому анализу — 83,5 рубля за доллар и 92,5 рубля за евро. То есть курс рубля может фактически укрепиться до своего максимума в случае продления мер. Васильев уточнил, что это позитивно для российских бизнеса и граждан, а также для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%.

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько допустил, что в 2024 году вряд ли возможно падение курсов валют ниже отметок 83,5 рубля за доллар и 92,5 рубля за евро.

По словам Бахтина, после первого квартала возможно плавное ослабление курса рубля до 90-92 рублей за доллар.

«Федеральный бюджет России на год сформирован из расчета 90,1 рубля за доллар. В конце весны или летом может развернуться вниз ключевая ставка, что начнет постепенно лишать рубль фундаментальной уверенности. При этом полная отмена мер контроля репатриации и продажи экспортной выручки с апреля в моменте могла бы привести к всплеску волатильности. Потому наиболее вероятно продление мер контроля со смягчением порога обязательных продаж до 50-70%», — уточнил Бахтин.

По его словам, если в течение года ценовая картина в сырьевых товарах заметно улучшится, и рубль начнет активно укрепляться, временные меры контроля могут оперативно отменить.

Покупать ли валюту

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рекомендовала покупать иностранные «токсичные» валюты только тогда, когда в них возникнет реальная потребность.

«Процентная ставка по рублевым активам (максимум по вкладам сейчас — 17,5%) позволяет в значительной степени защитить накопления от инфляции, что неспособны сделать иностранные валюты с их низкими процентными ставками в условиях относительной стабильности валютного курса», — пояснила экономист.

По словам Шедько, доллары и евро целесообразно покупать непосредственно перед поездкой за рубеж, а до этого момента хранить средства на срочном рублевом вкладе.